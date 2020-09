De Balans | Kristof Thijssens (Boek.be)...

Boek.be staat op de rand van het faillissement. Vorige week kreeg de organisator van onder andere de Boekenbeurs bescherming tegen zijn schuldeisers. Hier maakt algemeen directeur ad interim en volmachtdrager in het WCO-dossier Kristof Thijssens (56) zijn persoonlijke balans op.

Wat zijn uw belangrijkste activa? ‘Mijn generalisme. Een leidinggevende kan zich vandaag niet meer positioneren als een expert. Ik krijg met alle aspecten van bedrijfsvoering te maken. Je schept een kader, trekt de juiste specialisten aan en coacht ze. Daarbij horen zaken als ondernemerschap, ambitie en de grootste kracht: positiviteit. Ook in deze storm blijft mijn optimisme overeind, anders zie je de oplossingen niet. Bij Unizo zag ik dat de beste ondernemers in elke tegenslag iets positiefs zien.’

Wie heeft in u geïnvesteerd?

‘Iemand die ook zwaar in de koning investeerde. Ik ben mijn carrière begonnen in het reclamebureautje van toenmalig minister Ward Beysen. Hij had geen tijd en vroeg aan een vriend een oogje in het zeil te houden. Dat was baron Paul Buysse. Hij kwam er slechts een halfuur per week, maar tussen ons ontstond een speciale relatie. Tot aan zijn pensioen was hij mijn mentor. Hij is keihard in zaken, maar mensen waarin hij gelooft, kan hij enorm optillen. Hij heeft prins Filip destijds voorbereid op de troon. Waarom hij dat aanvaardde, kan ik me voorstellen. Waarom hij me 30 jaar heeft gevolgd, heb ik nooit begrepen. Sinds hij zich wat terugtrekt in Knokke heb ik niemand meer op dat niveau, al merk ik dat ik dat nodig heb.’

In het leven moet je maken dat je snel weer lacht en gemotiveerd voort kan.

Investeert u in anderen?

‘Ja. Het mooie aan leidinggeven is anderen zien groeien. In bedrijven zijn er altijd jonge leeuwen. Sommigen gaan uit de bocht omdat ze zichzelf overschatten, in anderen kan je echt investeren. Maar ook de befaamde klik is cruciaal.’

‘Ik ben ook sociaal rechter in de arbeidsrechtbank van Turnhout. Een vorm van dienstbaarheid, maar ik zie er ook andere bewegingen in de maatschappij. Ik hoor er trieste verhalen van mensen met een leefloon. Ik heb altijd drie, vier jobs gecombineerd. Soms bezwaart dat de balans tussen werk en privé. Zo’n vijf jaar geleden begon ik me vragen te stellen. Ik spendeer nu meer tijd aan mijn privéleven. Omdat mijn vrouw en ik allebei met onze carrière bezig waren, hebben we geen kinderen. Of het dat waard was, weet ik niet, maar ik ben gelukkig. Al zeg ik misschien op mijn 70ste: ‘Nondedju, ik heb mijn leven aan jobs besteed.’ Misschien wil ik dan weleens naar mijn kleinzoon.’

Wat was uw kwantumsprong?

‘Als regiodirecteur bij Unizo kwam ik met iedereen in contact, van starters tot internationale ondernemers. Door het lobbywerk werd ik meegetrokken in systemen die ik niet kende. Karel Van Eetvelt was een leider. Professioneel had hij enkele valiezen extra bagage. Hij moest een kluwen van structuren in een richting krijgen. Een normale mens zou daar gek van worden.’

Gaat u vaak in het rood?

‘Bij Unizo werkte ik tot 18 uur, en dan weer van 19 tot gemiddeld 23 uur. Dan waren er vergaderingen van commissies of ondernemers die pas ’s avonds tijd hebben. Vijf, zes avonden per week. Dat werd te veel. Bij een zware herstructurering beslisten adviseurs in Brussel dat de regiowerking die ik jaren had uitgebouwd zou verdwijnen. Toen viel mijn motivatie weg en zag ik mijn cynisme. Dan is het tijd om te gaan. Nu focust Unizo weer op de ondersteuning van lokaal ondernemerschap.’

Wie zijn uw raadgevers?

‘Mijn echtgenote. Al wie een beetje ambitieus is, neemt zijn job mee naar huis, maar dat blijft beperkt. Het beste advies ooit gaat over omgaan met tegenslagen. Toen ik Unizo verliet, verwees ik naar Ramses Shaffy’s ‘Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder’. In het leven moet je maken dat je snel weer lacht en gemotiveerd voort kan. Sommige mensen zitten snel in een hoekje. Anderen hebben zoveel tegenslag dat je denkt: ze overleven het niet, en dan doen ze het toch.’

Hebt u mensen afgeschreven?

‘In mijn privéleven bij vertrouwensbreuken, en in bedrijven moet je soms mensen ontslaan. Dat is het allerpijnlijkste, maar om de zaak werkbaar te houden zit er soms niets anders op.’

Staat er winst op uw balans?