Leander Coorevits (33) verzekerde deze week het voortbestaan van Behoud de Begeerte door tot 2027 jaarlijks 400.000 euro subsidies binnen te halen. Nadat hij er zeven jaar als productieleider had gewerkt, werd hij in 2020 algemeen coördinator, in opvolging van zijn vader Luc. Hier maakt hij zijn persoonlijke balans op.