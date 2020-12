De balans | Lize Spit...

Na een lastig schrijfproces dat vier jaar in beslag nam, stelde Lize Spit (32) onlangs haar tweede roman ‘Ik ben er niet’ voor. Hier maakt ze haar persoonlijke, tussentijdse balans op.

Wat zijn uw belangrijkste activa?

‘De mensen van wie ik hou, en mijn vermogen om te observeren en te schrijven. Ook mijn kritische stem is kostbaar. Aan het einde van het schrijfproces zei mijn redactrice: ‘Je bent de schrijfster die je bent dankzij en niet ondanks je twijfel.’

‘Materieel zijn dat mijn appartement, gekocht met de opbrengst van ‘Het smelt’, mijn plooifiets, laptop en telefoon.’

Wie heeft in u geïnvesteerd?

‘Al in het lager onderwijs namen leerkrachten de romannetjes die ik schreef mee naar huis en gaven ze die terug met commentaar en complimenten. Mijn ouders lieten me vrij in mijn doen en laten, zoals kunstonderwijs volgen. Bij Das Mag spannen mijn redacteuren Marscha Holman en Daniël van der Meer zich gigantisch in voor mijn werk, naast een zevental anderen. Hen zie ik als familie. Ook elke lezer die een boek koopt, investeert een beetje in mij, waardoor ik de tijd krijg om iets nieuws te schrijven. Mijn partner Rob (van Essen, red) las tijdens het schrijven mee. Zodra zijn roman gevorderd is en ik kan helpen, zal ik niet meer het gevoel hebben dat ik in het krijt sta.’

Investeert u in anderen?

‘Er zijn bevriende collega’s wier werk ik wel eens meelees en becommentarieer. Dat vergt tijd en toewijding. Daarnaast zeg ik graag toe wanneer vrijwilligersorganisaties me om een samenwerking vragen. Dit jaar waren dat Amnesty International, Pen Vlaanderen, de Druglijn en de Diabetesliga. Noem het investeren in menselijkheid. Met ‘Ik ben er niet’ was het geen doel op zich om psychisch welzijn in de aandacht te brengen. De roman zelf stond voorop. Maar ik leg zorgvuldig uit hoe manische depressie en psychose zich vormen en het zou een mooi neveneffect zijn als lezers symptomen herkennen en tijdig kunnen ingrijpen of voorbereid zijn.’

Ik heb nooit mijn deur voor iemand dichtgedaan. Ik kan boos zijn, maar dan verplaats ik me in de ander.

Wat was uw kwantumsprong?

‘Met ‘Het smelt’ werd ik van een ongestructureerde armoelijer plots een geapprecieerde zelfstandige. Ik was blij, maar het had ook iets verdovends. Pas later realiseerde ik me hoe groot het was. Het succes was een vloek en een zegen. Het brede publiek kent me nooit volledig. In interviews ben ik altijd een vereenvoudigde versie van mezelf. Daar zit iets eenzaams in. Soms ben ik naïef-oprecht. Een open boek, ja. Dat is niet altijd het beste, maar ik houd eraan vast.’

Gaat u soms in het rood?

‘In het schrijven kan ik mezelf uitputten. Ik weet dat ik gevoelig ben voor burn-out. Dat ik het niet doe voor een baas, maar er zelf voor kies en veel erkenning krijg, beschermt me. Ook bij slechte recensies ga ik in het rood. Bij ‘Het smelt’ waren er alleen positieve en de terugslag die ik vreesde, heeft zich voorgedaan. Bij mijn volgende boek zal dat wellicht minder spelen. Ik voel me vrijer nu.’

Hebt u al mensen afgeschreven?

‘Nee, ook niet toen ik mijn relatie verbrak. Ik heb nooit mijn deur voor iemand dichtgedaan. Ik kan boos zijn, maar dan verplaats ik me in de ander. Vorige week ging ik uitzonderlijk wel op de rem staan. Iemand die in een recensie met grote minachting over mijn werk had geschreven zou me in een andere hoedanigheid komen interviewen. Dat heb ik afgezegd.’

Is uw persoonlijke balans in evenwicht?

‘Ik leef voor mijn werk. Het is een vorm van zingeving. Het is geen kwestie van balans: werk en leven zijn vervlochten. Nu nog meer dan vroeger.’

Staat er winst op uw balans?

‘Zeker. Ik heb niets om misnoegd over te zijn en voel me gewaardeerd. Maar ik weet dat dat nog zal veranderen. Je hebt schrijvers die naar een hoogtepunt toewerken en anderen die ermee beginnen. Ik kan me niet inbeelden dat ik er nog een zal kennen. Maar misschien komt er een ander soort erkenning.’