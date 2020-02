De balans van Carl Norac

Bij het begin van de Poëzieweek op donderdag volgde de in Bergen geboren Carl Norac (59) Els Moors op als dichter des vaderlands. Vorig jaar verhuisde hij van het Franse departement Loiret naar Oostende. Hier maakt hij zijn persoonlijke balans op.

Wat zijn uw belangrijkste activa?

‘Mijn vader trekt het bos in en werkt bij het fluiten van de vogels. Ik put mijn energie uit publieke plaatsen, waar mensen met elkaar praten. Van daaruit heb ik de voorbije 35 jaar ruim honderd boeken gepubliceerd. Ik werd vertaald in 47 talen. In zowat twintig landen heb ik met kinderen gepraat over de waarde van poëzie. In de Loiret is er zelfs een school die mijn naam draagt. Als voormalig leraar en Belgisch schrijver is dat het mooiste wat me is overkomen. Temeer omdat ik nog in leven ben.’

Wie heeft in u geïnvesteerd?

‘Mijn vader Pierre Coran is ook dichter, mijn moeder Irène comédienne. Ze hebben me omringd met woorden. Mettertijd hebben veel mensen me geholpen. Liliane Wouters, een grote Vlaamse dichteres die in het Frans schreef, heeft me ontdekt, waardoor ik werd gepubliceerd. Later was Hugo Claus een grote hulp. We lazen samen, hij nam me mee naar televisiestudio’s en leerde me ook Nederlandstalig België kennen.’

Waarin hebt u geïnvesteerd?

‘Mijn ene grootvader kapte straatstenen, de andere werkte in een fabriek. Ik heb heel mijn leven geïnvesteerd in mijn vrijheid om te schrijven als ik dat wil. Ik sta op en kan een idee bedenken. Elke dag is een ontdekking.’

‘Ik investeer ook in anderen. Ik ga spreken in scholen, bibliotheken en gevangenissen. Nu vertrek ik naar Marokko, daarna naar een school met nomadenkinderen in Jordanië. Ik wil anderen goesting geven om de poëzie te ontdekken. In België probeer ik de gemeenschappen dichter bij elkaar te brengen. Er is veel meer dat ons bindt dan voetbal en bier. Maar we kennen elkaar niet goed meer. Als dichter des vaderlands ga ik me daar de komende twee jaar hevig tegen verzetten.’

‘Vlaanderen heeft een generatie jonge vrouwelijke dichters die uniek is in Europa - Lies Van Gasse, Els Moors, Charlotte Van den Broeck, Delphine Lecompte,... Zij moeten worden vertaald in het Frans. Zo zijn er ook grote Franstalige dichters die eindelijk in het Nederlands moeten verschijnen. Poëzie is klein en universeel tegelijk. We kunnen ermee uitdrukken waarom we in eenzelfde land willen samenblijven. Daar wil ik voor strijden. Ik blijf vrij idealistisch.’

Wie zijn uw raadgevers in het leven?

‘Hier in Oostende waren enkele goede geesten rond. Ik denk aan Hugo Claus, die hier begon met schrijven en schilderen, en aan de schilder Léon Spilliaert. In het café van Hotel du Parc kwam mijn favoriete schrijver Stefan Zweig werken. Marvin Gaye, die ik hier als adolescent op straat zag lopen, mag ook aan tafel plaatsnemen. De geest van de mensen die in deze stad magnifieke dingen hebben bedacht, vormt de raad van bestuur van mijn dromen.’

Gaat u soms in het rood?

‘In ons vak leef je in het moment. Daardoor ga je vaak in het rood, terwijl je van een blauwe hemel droomt. Het heeft me twintig jaar gekost voor ik van mijn pen kon leven. Onderweg verzeilde ik meermaals in een persoonlijk faillissement. Nu gebeurt het soms als liefdes niet blijken te werken. Al slaag ik erin daar afstand van te nemen, als mens en als schrijver. Tegenwoordig leef ik in een landschap met veel andere kleuren dan rood.’