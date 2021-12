De beste non-fictieboeken van 2021 volgens de redactie van De Tijd

De redactie van De Tijd koos haar favoriete non-fictieboeken van het jaar.

Dit is onze selectie van de beste non-fictieboeken voor onder de kerstboom. Hier vindt u onze tips voor fictieboeken.

Putin’s People | Catherine Belton

Sergej Poegatsjov, bijgenaamd ‘de bankier van het Kremlin’, is een van de mensen die Vladimir Poetin in de zetel zette van eerst premier, vervolgens president van Rusland. Ze waren erg close.Maar de relatie tussen Poegatsjov en Poetin raakte verstoord. Poegatsjov nam de wijk naar Londen, maar ook daar werd hij opgejaagd door Poetin en zijn mensen. Sergej Poegatsjov is een van de vele bronnen voor het boek ‘Putin’s People’ – de titel is geïnspireerd op een boek van spionageschrijver John Le Carré, ‘Smiley’s People’.

Daarin schetst de journaliste Catherine Belton de opmars van Vladimir Poetin van een KGB-agent van lagere rang in de Duitse stad Dresden tot dé sterke man van Rusland. En daarbij volgt ze ook uitgebreid het geldspoor – Belton werkte verschillende jaren in Moskou als correspondente voor de Financial Times.

Ze ziet Poetin als een man die een groep vertegenwoordigt van vooral voormalige KGB-officieren die zich vanaf de neergang van het communisme en meer nog na het uiteenvallen van de Sovjetunie verenigden achter een gemeenschappelijk doel: ervoor zorgen dat Rusland een eigen belangrijke rol op het wereldtoneel kan blijven spelen. Als dat niet kan met een ideologie – het communisme – dan maar door gebruik te maken van de instrumenten van het kapitalistische westen: geld. En en passant vergeten ze niet zichzelf te verrijken.

Zakenlui moeten zich inschakelen in hun plannen. Wie niet mee marcheert, zoals voormalige topman Michael Khodorovsky van oliegroep Yukos, wordt het leven onmogelijk gemaakt, belandt in de gevangenis – en dan valt het nog mee – en wordt zijn bedrijven afgepakt. Ook op de georganiseerde misdaad wordt een beroep gedaan. Het machtsspel in Rusland wordt hard gespeeld.

Belton probeert aan te tonen dat de Poetin en de mensen rond hem de rijkelijke inkomsten die Rusland haalt uit zijn olie- en gaswinning en uit andere grondstoffen gebruikt om invloed en macht te kopen in het westen. Geld dat met die bedoeling via allerlei schimmige constructies uit Rusland wordt weggesluisd en in het buitenland geparkeerd.

Ze stelt onder meer dat de Roman Abramovitch, Russische oliemiljardair, in 2003 de Londense voetbalclub Chelsea kocht op aanmoediging van Poetin. Omdat dit de manier was om aanvaard te worden in de brede Britse samenleving. Het leverde haar en haar uitgeverij een proces op van Abramovitch.

Poetin en zijn mensen hebben dankzij hun vele geld grote advocatenkantoren, topaccountants, pr-firma’s en politici in Groot-Brittannië in hun zak zitten. En in vele andere westerse landen. Rusland is er in geslaagd zijn tentakels diep te planten in het Westen is de waarschuwing die Catherine Belton met haar boek probeert te geven. Onderschat de tegenstander niet.

Stefaan Michielsen, senior writer

Allfather | Sébastien Van Malleghem

‘Het wordt hoog tijd dat we de natuur respecteren’, zei fotograaf Sébastien Van Malleghem tijdens de zomer in deze krant. Hij zei dat bij het verschijnen van ‘Allfather’, een nieuw boek van de Waalse fotograaf die eerder onder meer in de donkere wereld van politie, gevangenissen en de Mexicaanse onderwereld dook.

De beelden in ‘Allfather’ zijn vaak even donker en duiken deed hij opnieuw, zowel figuurlijk als letterlijk. Hij deed het tijdens de lockdown, die reizen onmogelijk maakte, in zijn archief. Maar hij deed het ook in moerassen en andere waters. Dichte bij het diepe, het onbekende, soms zelfs het gevaar. Daar waar het dus donker is. Maar altijd in de natuur, die hij zo wil respecteren.

Toch zit er licht in dit boek, gouden licht door de keuze van papier en door hoe sommige van zijn beelden afgedrukt zijn. Ook de cover heeft goud, de kleur van de grondstof waar het zo diep in de aarde naar zoeken is, die zo precieus is. Dat is dit boek zelf. Precieus. Van Malleghem graaft naar de schoonheid, zoekt naar wat zijn natuurbeelden in de mapjes van zijn computer verbindt, naar het licht in de somberste dagen van december 2020 (zelf al een somber jaar) op een Noors eiland.

Enkele mensen, veel water, alligators, vogels en bergen, een brandend huis, het noorderlicht. Het zijn die spiegelingen van hemel en aarde die Van Malleghem zo fascineren. Waar precies al die foto’s gemaakt zijn, laat de fotograaf in het midden. Er is geen legende en slechts één poëtische afsluitende tekst. Het belangrijkste werk is voor de kijker en dat maakt van dit boek wat een fotoboek mag zijn. Niet het lezen van letters, wel het lezen van foto’s.

Rik Van Puymbroeck, redacteur Weekend & Reportage

1000 jaar vreugde en verdriet | Ai Weiwei

De Chinese kunstenaar Ai Weiwei weeft in zijn autobiografie de recente geschiedenis van China doorheen een aangrijpende familiekroniek. Het boek begint vrij hallucinant in 1967 tijdens de Culturele Revolutie van Mao. Ai Ping, de vader van de kunstenaar, was een van de belangrijkste Chinese dichters van de 20ste eeuw. Hij stond mee op de barricades van de revolutie. Maar in 1967 viel hij – niet voor de eerste keer - in ongenade. Als een ‘rechts element’ werd hij samen met zijn zoon naar een onherbergzaam gebied in het noorden van het land gestuurd. De verbanning is het startpunt van Ai Weiwei om in de eerste helft van het boek het levensverhaal van zijn vader te vertellen. Het is niet alleen een boeiend tijdsdocument, je begrijpt pagina na pagina een beetje meer waar de wortels van Ai Weiwei’s verzet tegen de totalitaire macht van de Chinese overheid vandaan komen.

In het tweede deel van het boek concentreert hij zich op zijn eigen strijd tegen de overheid, die geen afwijkend gedrag of gedachte duldt. Hij kwam er lang mee weg. Tot hij in 2011 werd gearresteerd. Vier jaar lang werd hij getreiterd, bedreigd, psychisch gefolterd. Soms denk je bij het lezen: dit kan niet, dit heeft hij verzonnen. Maar misschien overtreft in China de werkelijkheid nog meer dan in welk ander land de fictie.

Koen Van Boxem, chef Cultuur

The Long Game | Rush Doshi

China wil tegen 2049, het jaar waarin de Communistische Partij haar honderdste verjaardag viert, de Verenigde Staten als ’s werelds voornaamste machtsblok van de troon stoten en het land politiek, militair en economisch overvleugelen.

Het plan daarvoor werd jaren geleden, aan het einde van de jaren tachtig bij de implosie van de Sovjet-Unie en de protesten op het Tien an Men-plein, door de Partij in gang getrapt, en sindsdien minutieus in fases uitgevoerd. De militaire provocaties in de regionale wateren? Het gebluf richting Taiwan? De enorme investeringen in vitale sectoren? Het stond drie decennia geleden al in de sterren geschreven, betoogt Rush Doshi, een van de voornaamste China-adviseurs van de Amerikaanse president Joe Biden, in ‘The Long Game - China’s Grand Strategy to Displace American Order’.

Het boek luidt de alarmbel voor wie vertwijfeld gadeslaat hoe China zich tot een almaar assertiever machtsblok ontpopt: het wordt straks nog erger. Doshi doorploegde voor zijn werk talloze primaire Chinese bronnen, van speeches van leden van de Communistische Partij tot gelekte memo’s. Net omdat ‘The Long Game’ zo doorwrocht en gedocumenteerd is, maakt het zoveel indruk.

Peter De Groote, hoofdredacteur De Tijd

De gezonken verzameling van Ferdinand Columbus’ | Edward Wilson-Lee

‘Op de ochtend van zijn dood liet Ferdinand Columbus een kom modder naar zijn slaapkamer brengen.’ Een betere openingszin dan dit heb je niet nodig om in het fantastische verhaal te duiken van de buitenechtelijke zoon van Christoffel Columbus, op smaakvolle wijze en met veel historische speurzin op papier gezet door Edward Wilson-Lee, hoogleraar aan het Sidney Sussex College in Cambridge. Want vergis u niet, hoe romanesk die eerste zin ook klinkt, ze is op ware feiten gebaseerd.

Het verslag van Ferdinands leven leest niet alleen als het portret van een briljante, maniakale geest, het is ook een duik in de informatierevolutie van het 16de-eeuwse Europa en een reflectie op onze al te menselijke pogingen om orde te scheppen te scheppen in de dagelijkse chaos. ‘Ferdinand was in zekere zin een van de eerste en grootste visionairs van het drukperstijdperk’, schrijft Wilson-Lee, en na lectuur van deze biografie moet je hem volmondig gelijk geven.

De tweede zoon van ontdekkingsreiziger Christoffel Columbus – die roem verwierf door zijn ‘ontdekking’ van Amerika onder de Spaanse vlag in 1492 – was een bibliofiel en kosmograaf, die als jonge knaap opgroeide aan het hof van de Spaanse kroonprins en na diens dood in dienst ging bij koningin Isabella. Ferdinand was een tiener toen hij zijn vader vergezelde op zijn vierde reis naar de ‘Nieuwe Wereld’, maar die odyssee liet op hem een verpletterende indruk.

Als geen ander begreep hij hoe een enorme schat aan nieuwe informatie onze manier van denken en doen stuurde, en hij poogde daar grip op te krijgen door woordenboeken, geografische lijsten en wereldkaarten te ontwerpen. Ook schreef hij de eerste biografie van zijn vader, die bepalend was voor de legende van Columbus en voor het Europese beeld van de wereld die hij ontdekte.

Ferdinands ultieme droom was een universele bibliotheek, een geheugenbank waarin het denken van de wereld was opgeslagen, een ‘zoekmachine’ avant la lettre die moest toelaten ons een weg te banen in de informatiejungle. Hij reisde ervoor elke grote stad in Europa af, zoals Antwerpen, Brussel en Gent, en sprak of kende de grootste denkers, zoals Erasmus en Thomas More. Zijn verzamelwoede mondde uit in de grootste privébibliotheek van zijn tijd, met meer dan 15.000 titels, waarvan een klein derde tot op vandaag bewaard wordt in de kathedraal van Sevilla.

Wilson-Lee brengt op fascinerende wijze Ferdinands publieke leven aan het hof en zijn privé leven als verzamelaar tot leven. Maar op het einde moet Ferdinand de bijna krankzinnige utopie van zijn levenswerk hebben aangevoeld, toen hij de modder uit de kom nam en op zijn gezicht wreef met de woorden: ‘Bedenk dat ge stof zijn, en dat ge tot stof zult wederkeren’.

Piet Depuydt, redacteur weekend

Het mirakel van België | Maarten Inghels

Een schrijver is altijd een beetje een bedrieger. Een zwendelaar van trefzekere woorden en misleidende verhaallijnen. Maar wat doe je als schrijver wanneer jouw hoofdpersonage een veel betere leugenaar is? Het overkwam schrijver Maarten Inghels toen hij zich aan een boek over bestaande zwendelaar en crimineel Piet Van Haut wilde zetten. De zwakbegaafde man uit Gent licht al dertig jaar burgers, banken en bedrijven op door zich valse identiteiten aan te meten: directeur van de NMBS of DHL, onderzoeksrechter, Arabische prins, diplomaat.

Inghels zocht Van Haut op met als doel om zijn biografie te schrijven. De meesteroplichter loog erop los, waarop de schrijver dacht: als voor hem het leven één groot theater is, dan is het voor mij onmogelijk om de waarheid op te schrijven. En dus werd ‘Het mirakel van België’ een roman over hoe schrijver Maarten Inghels in de val liep van de meesteroplichter. Bijna alles in de roman is echt gebeurd. Maar zijn avonturen met de oplichter lijken zo onvoorstelbaar en Inghels schrijft het zo vermakelijk en meeslepend op dat je op den duur niet meer weet wie van beiden zijn verbeelding gebruikt: de leugenachtige misdadiger of de fantasierijke romanschrijver. Dat permanente spel met fictie en realiteit is de grote troef van deze aparte truecrimethriller.

Wel echt gebeurd is hoe Ingels’ fascinatie voor zijn hoofdpersonage hem helemaal isoleerde. Vrienden vonden dat hij zijn boek moest loslaten, ook omdat het gevaarlijk werd. Zijn vrouw hield hem op een afstand. Maar de schrijver kon geen afscheid nemen van zijn hoofdpersonage. De man dreef Inghels zover dat ze bijna samen naar Gran Canaria waren vertrokken terwijl hij op elk moment vader kon worden.

Zijn uitgever stuurde hem ook wandelen met zijn boek, omdat ze er geen verhaal in zagen. Een drastische vergissing.

Thomas Peeters, redacteur Cultuur

Philip Roth: de biografie | Blake Bailey

‘Ik wil niet dat je me rehabiliteert. Maak me gewoon interessant’, vroeg Philip Roth (1933-2018) aan zijn biograaf Blake Bailey. Dat is vloeiend gelukt. Bailey sprak tussen 2012 en Roth’s overlijden een dikke 100 uur met de Amerikaanse schrijver over zijn jeugd in een Joods gezin uit de arbeidersklasse, zijn tumultueuze liefdesleven en zijn 31 boeken. Daarnaast interviewde hij zowat 150 vrienden, geliefden, collega’s en concurrenten van de auteur van literaire meesterwerken als ‘Sabbath’s Theater’ en ‘Het complot tegen Amerika’.

Het resultaat is een turf van meer dan duizend bladzijden die qua schrijfstijl dichtbij Roth ligt, en inhoudelijk erg volledig is. Het boek neemt vooreerst een diepe duik in het oeuvre van de literaire reus. Van elk boek doen Roth en Bailey uitgebreid de ontstaanscontext uit de doeken. Het maakt dat wie weinig van Roth las het aanhoudend voelt kriebelen om in zijn veelhoekige oeuvre te duiken. Wie veel las, wil het haast allemaal herlezen.

Bailey besteedt ook grote aandacht aan de vrijpostige omgang van Roth met vrouwen. De schrijver stond bekend als een notoir rokkenjager. In het boek passeert een opzienbarend aantal vrouwen met wie hij de lakens deelde. Dat maakt het lezen smeuïg – misschien soms iets te – maar het is nodig om te begrijpen hoe Philip Roth in elkaar zat. Het toont bovendien hoe kleinzielig de grootste naoorlogse Amerikaanse schrijver kon zijn. Een hagiografie is deze schrijversbiografie dus zeker niet.

Ironisch genoeg werd Bailey toen het boek in april uitkwam zelf beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Zijn Amerikaanse uitgeverij verbrak de samenwerking. Een maand later bracht een andere uitgeverij het boek wel uit. Deze Nederlandstalige vertaling, die wij in de tweede lockdown schrokkerig tot ons namen, werd nooit iets in de weg gelegd.

Thomas Peeters, redacteur Cultuur

Empire of Pain | Patrick Radden Keefe

Het was één van de iconische foto’s van het jaar. De ex-verslaafde fotografe Nan Goldin die op 10 februari 2019 met een groep activisten een ‘die-in’ organiseert in de lobby van het Newyorkse Guggenheim Museum, terwijl over hen een ‘Shame on Sackler’ sneeuwstorm van doktersbriefjes neerdwarrelt.

Schermvullende weergave

In ‘Empire of Pain’ schetst onderzoeksjournalist Patrick Radden Keefe hoe achter de Amerikaanse miljardairsfamilie Sackler, publiek bekend als cultuurweldoeners, Purdue Pharma schuilgaat. Een discreet farmabedrijf dat met zijn opioïde pijnstiller OxyContin (OC) honderdduizenden Amerikanen over de kling gejaagd heeft. Een familie die met een blizzard van verkopers zijn ‘hillbilly heroïne’ even efficiënt als het Sinaloa-kartel bleef pushen.

Eén groot verschil is er tussen de Sacklers en een Mexicaans drugkartel: deze laatste heeft doorgaans niet de zegen van de Food & Drug Administration, de gevreesde poortwachter tot de vetpotten van de Amerikaanse farmamarkt. Het meest onthutsend is hoe gewillig die FDA zich voor de kar van Purdue liet spannen. Bij de initiële goedkeuring voor OxyContin, met een bijsluiter die de verslavende aspecten wegwuift (de FDA-topman die zijn zegen gaf, dook een jaar later op bij … Purdue). En vervolgens bij succesvolle pogingen om generische concurrenten met getweakte OC-versies af te blokken, cynisch genoeg met het verslavende karakter van de oorspronkelijke pil als doorslaggevend argument.

Onthutsend voor elke Belgische lezer met zelfs maar zijdelingse interesse voor de beurs en ’s lands biotech. Een duimpje omhoog of omlaag van de FDA kon of kan bij Galapagos en Argenx miljarden beurswaarde maken of kraken. De belegger die de illusie wil koesteren van een alwetende, benevolente en onpartijdige Amerikaanse poortwachter, waagt zich best niet aan ‘Empire of Pain’.

Kurt Vansteeland, redacteur Beleggen

Reset | Mark Elchardus

Wist u dat er naast de Verlichting ook zoiets bestond als een Tegenverlichting, waarbij intellectuelen vraagtekens plaatsten bij de waarden van de omwenteling die bij ons vaak te boek staat als de basis van de moderne samenleving? En dat die tegenstelling, gebaseerd op de waarde die je ofwel heeft aan het individu, ofwel aan de gemeenschap, nog steeds brandend actueel is?

Schermvullende weergave ©rv

Zo niet, dan moet u Reset van de emenince grise onder de sociologen Mark Elchardus lezen. Want dat boek is zoveel meer dan de politieke controverses die er de laatste weken rond ontstaan zijn, rond bijvoorbeeld de mensenrechten, de almacht van de rechters en uitwassen van de massamigratie. Die stellingnames noopten gewezen sp.a-kopstuk Louis Tobback ertoe Elchardus de nieuwe Hendrik De Man te noemen, de socialistische voorman die colloboreerde met de nazi’s.

Het klopt dat Elchardus provoceert, en heel af en toe zelfs even uit de bocht gaat door bijvoorbeeld zonder veel bewijzen te beweren dat grote kapitaalbezitters en de financiële sector sinds jaren zeventig een campagne voeren die politici afzet als sjoemelaars om de kracht van de overheid te ondergraven.

Maar omdat hij zijn krachtige standpunten baseert op een enorm sterk historisch en wetenschappelijk onderbouwd discours en daarbij ook de stap durft te zetten naar vrij uitgesproken oplossingen, is Reset een must read voor iedereen die beseft dat ons democratisch model kraakt in zijn voegen.

Henk Dheedene, redacteur Weekend & Reportage

Jan Eeckhout | The Profit Paradox

Geen economisch raadsel is prangender dan de vraag waarom werknemers hun aandeel in de welvaartskoek hebben zien afbrokkelen in de voorbije vier decennia. Terwijl reële lonen wereldwijd stagneerden, vloeide de welvaartsgroei in grote mate naar de eigenaars van kapitaal. Met toenemende ongelijkheid als gevolg. Economen braken zich het hoofd over een verklaring, tot twee Belgische professoren het ontbrekende puzzelstuk aanreikten in een spraakmakende paper. Eén van hen, Jan Eeckhout, schreef er met ‘The Profit Paradox’ een bijzonder helder en dwingend boek over.

Eeckhout wijst de groeiende monopoliemacht van bedrijven met de vinger. Zijn onderzoek legt bloot hoe de winstmarges van bedrijven in talloze sectoren – van tech tot kledingketens – stelselmatig omhoog zijn gegaan sinds de jaren 80. Hardnekkig hoge winstmarges wijzen op barrières die concurrenten buitenhouden.

Dat resulteert niet alleen in artificieel hoge prijzen, maar tast ook ons inkomen aan omdat de afgeschermde bedrijven hun winst kunnen maximaliseren door minder te produceren tegen hogere verkoopprijzen. Lagere productie vertaalt zich in minder vraag naar arbeid, en dus lagere lonen. Behalve voor een kleine groep hogeropgeleiden en managers die wél profiteert van de technologische evolutie die bedrijven hun marktmacht bezorgt. Het datatijdperk dreigt de concentratie van supersterbedrijven nog in de hand te werken, zodat niets doen geen optie is. Eeckhout benadrukt dat regelgeving met tanden nodig is. Komt die er in 2022?

Kris Van Hamme, redacteur Beleggen

Van Muur tot Muur | Jonathan Holslag

Wie herinnert zich dat beeld niet haarfijn? November 1989. Dat eerste kleine gat in de Berlijnse Muur. De vreugdetaferelen. En vooral: die golf van optimisme die over de Westerse wereld trok. Nooit meer oorlog, de leuze is in deze contreien diepgeworteld. Voor het eerst leek het ook even écht waar te worden. West en Oost lieten een muur afbrokkelen, in vrede en vrijheid.

Dat memorabele tafereel is meteen ook het vertrekpunt van Jonathan Holslag in zijn poging om de hele verschuivende geopolitieke wereld vanaf dat moment te vatten in één boek. Een bij voorbaat onmogelijke opdracht, en toch biedt Holslag een interessant overzicht van de wereldpolitiek van de laatste dertig jaar.

Het boek gaat ook verder dan overzicht en biedt inzicht in hoe die vrede en vrijheid toch opnieuw zo teloor zijn gegaan. Dertig jaar na de val van de muur worden muren, prikkeldraden, hekken rond Fort Europa opgetrokken. Holslag hekelt hoe het Westen eenzijdig economische globalisering voorstond en intussen prille democratiseringsgolven weer liet afbrokkelen. Over hoe de jaren negentig een gemiste kans waren om juist in een periode van groei de economie duurzaam te hervormen. Over hoe in het laatste decennium een combinatie van hoogmoed en gemakzucht leidde tot ‘afrekeningen en aftocht’ en populisme en nationalisme hoogtij vieren. Over hoe de Europeanen op wereldschaal verworden zijn tot ‘pralinemakers’.

Laagdrempelig, boeiend verteld en toch een analyse van een kwalitatief hoog niveau. Wat heb je meer nodig voor een verruimende blik onder de kerstboom.

Isabel Albers, algemeen Hoofdredacteur De Tijd/L’Echo

Music Is History | Ahmir ‘Questlove’ Thompson

James Brown is misschien de originele Hardest Working Man in Show Business, Ahmir Thompson doet al jaren zijn uiterste best om die titel af te snoepen. Thompson, beter bekend als Questlove, is de drummer en orkestleider van hiphopformatie The Roots, producer, dj, podcaster, regisseur én auteur.

In zijn zesde boek, ‘Music Is History’, verkent Questlove de parallellen tussen geschiedenis en muziek, en hoe en waar die twee elkaar beïnvloedden door de jaren heen. Startend in zijn geboortejaar 1971 loopt hij door 50 jaar historie, telkens aan de hand van één of meer tekenende songs die iets meer kunnen vertellen over de tijdsgeest.

Resultaat is een unieke blik op de moderne Amerikaanse geschiedenis, door de lens van menig muzieknerds favoriete muzieknerd. Af en toe wil Questlove daarin zijn eigen kennis iets te veel etaleren en verliest hij zich in zijsprongen en bijgedachten. Maar omdat hij het geheel doorspekt met persoonlijke anekdotes en fijne weetjes voelt het boek toch meer als een fijne avond aan de toog dan als een geschiedkundige voordracht. Hij blijft meer fan dan academicus, en dat is goed.

Met anekdotes over de vele keren dat Bill Withers hem wandelen stuurde of de avond dat Barack Obama zijn magnum opus als dj verknalde, en weetjes als de vriendschap tussen Duke Ellington en Richard Nixon of dat activiste Rosa Parks ooit rapgroep Outkast voor de rechter daagde, is het fijn dwalen onder de hersenpan van Questlove. En dat je onderweg hier en daar iets opsteekt over de recente geschiedenis, is mooi meegenomen.

Ben Serure, redacteur Ondernemen

Barça, The Inside Story of the World’s Greatest Football Club | Simon Kuper

Rijken kunnen onzichtbaar voor het blote oog langzaam verkruimelen om dan met één luide knal helemaal in elkaar te storten. Die geopolitieke wet wordt nog eens bevestigd door voetbalclub FC Barcelona. De implosie was zo ongezien dat het zelfs zijn keizer van bijna twee decennia – Leo Messi – naar een rivaliserende grootmacht moest sturen. Al moet daarbij gezegd dat de bodem onder de schatkist is geslagen door de rijkelijke vergoeding voor diezelfde keizer.

Het ‘Barça’ van Simon Kuper kreeg niet voor niets de Nederlandse vertaling ‘Imperium’. Het schetst de opmars van lokaal Catalaans koninkrijkje tot voetbalwereldmacht. Kupers momentum kon niet alleen beter vallen – publicatie viel tijdens de real time déconfiture van de club en de kladderadatsch rond Leo Messi. Financial Times-journalist Kuper is zelf mitspieler. De Brit van Zuid-Afrikaanse origine groeide op in het Nederland van de jaren 70. Het was de eerste echte glorieperiode van Ajax, Johan Cruyff en Oranje. Kuper is Cruyffiaan en volgt door diens passage bij Barcelona de Catalaanse club al decennia van nabij. Zijn toegang sinds jaren tot sleutelspelers gaf hem een unieke inkijk in de interne Barça-keuken.

Kuper springt van de eerste Hollandse keizer tot de voorlopig laatste Argentijnse. In vijf seizoenen als speler en acht als coach sprong Cruyff over de status van buitenlandse passant tot messias. Ook al dateert zijn laatste actieve rol bij Barcelona alweer van een kwart eeuw geleden, net als bij Ajax lijkt zijn lange schaduw voor de eeuwigheid boven het stadion te hangen.

De huidige hoogconjunctuur bij Ajax is grotendeels toe te schrijven aan Cruyff. Die zorgde voor eindeloos geruzie in de bestuurskamer, maar tegelijk dat de huidige leiding de sleutels van de club in handen kreeg. Ook bij Barcelona gelden alle grote sterren van de voorbije 25 jaar als kinderen – en intussen kleinkinderen – van de Cruyff-revolutie. Terwijl bij Ajax de scherpte terugkeerde, trof Kuper een club waar de vadsigheid insloop – mee onder impuls van de briljante veldheer/keizer die het verval rond hem lang aan het oog onttrok.

Het is ook een belangrijke les voor elke organisatie – bedrijf of natie. Barcelona overstrekte zich in zijn drang naar verovering – het was kort voor de pandemie goed op weg om het eerste voetbalbedrijf te worden met 1 miljard euro omzet – en vergat zijn kroondomein te verdedigen. Of zoals Kuper het zegt: ‘Ik had het gevoel aan een boek te werken over de Romeinen in 400 na Christus, toen de barbaren al binnen de poorten stonden.’

Dries Bervoet, redacteur Politiek en Economie

Fall: The Mystery of Robert Maxwell | John Preston

‘Fall’ vertelt het waanzinnige levensverhaal van de excentrieke mediamogol Robert Maxwell. Hoe groeide de telg van een straatarm gezin uit Tsjechoslowakije uit tot een van de machtigste krantenbazen in Fleet Street?

Dat verhaal begint in het joodse dorpje Solotvyno – toen Tsjechoslowakije, vandaag Oekraïne – waar Maxwell in 1923 als Jan Ludvik Hoch geboren werd. Hij verliet het nest snel, doorkruiste half Europa en vocht met het Engelse leger tegen de nazi’s. Na de oorlog – de helft van zijn gezin was omgekomen in de Holocaust – vestigde hij zich in Engeland en nam hij de naam Robert Maxwell aan.

Aangestoken door het familietrauma bulldozerde de autodidact Maxwell zich vervolgens een weg door het leven. Zijn uitgeversbedrijf Pergamon vergaarde miljoenen. Hij betrok met zijn kroost van zeven – onder wie Ghislaine, de latere chaperonne van Jeffrey Epstein – een landhuis in Oxford, zetelde in het Britse parlement en hield er een stomend jetsetleven op na, compleet met maîtresses, privéjets, copieuze eetfestijnen en buitensporig drankgebruik.

De neergang volgde toen hij in de wedloop met zijn eeuwige nemesis Rupert Murdoch beslag legde op het bedrijf boven de Daily Mirror. Maxwell had zijn hand financieel overspeeld, zoog de pensioenfondsen van de Mirror leeg om zijn afbrokkelende imperium overeind te houden en stierf in mysterieuze omstandigheden na een val van zijn jacht.

Hoewel het boek bol staat van de genadeloze typeringen – ‘whenever Maxwell saw a belt, he could not resist hitting below it’ – is ‘Fall’ vooral een meesterlijk verhaal over de paranoia van de macht.

Pieter Lambrecht, redacteur Nieuwstafel

The Dawn of Everything, a new history of humanity | David Graeber & David Wengrow

Wat als we onze eigen geschiedenis verkeerd begrijpen? En wat als we door anders naar ons verleden te kijken, plots nieuwe mogelijkheden zien om de crisissen in ons sociaal systeem aan te pakken? Dat is simpel gezegd het opzet van een epische inspanning van David Graeber, Amerikaans sociaal antropoloog, en David Wengrow, Brits professor archeologie, in het vuistdikke The Dawn of Everything. In 700 pagina’s - waarvan meer dan 160 pagina’s aan voetnoten - dagen de auteurs andere allesbegrijpers zoals Yuval Noah Harari (Sapiens) uit, die de geschiedenis van onze maatschappij voorstellen als een lineaire evolutie van primitieve barbaren tot de huidige beschaving, in al zijn complexiteit. Aan de hand van een nieuw historisch onderzoek en nieuwe inzichten schetsen ze een ander beeld: dat van een geschiedenis van vooral veel sociale flexibiliteit. Graeber en Wengrow duiken meer dan 30.000 jaar diep in ons verleden en geven tal van voorbeelden van hoe de mens zich overal ter wereld op heel diverse en creatieve manieren heeft georganiseerd. De ondertoon is vooral prikkelend: moeten we niet anders kijken naar de toekomst?

Graeber en Wengrow leverden een epische inspanning voor hun boek: wat meer dan tien jaar geleden begon als mailverkeer tussen twee, leverde pas midden vorig jaar een afgerond geheel op. The Dawn of Everything verscheen uiteindelijk vorige maand. Maar Graeber, geroemd als één van de briljantste antropologen van zijn tijd - hij schreef eerder ook een indrukwekkende geschiedenis van de relatie tussen schuld en macht. (Debt, The First 5.000 Years) - en het brein achter de Occupy Wall Street-beweging, maakte het zelf niet meer mee. Hij stierf begin september 2020 onverwacht op 59-jarige leeftijd.