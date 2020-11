De marketingspecialist die zich aan technothriller waagt

De marketingspecialist Steven Van Belleghem debuteert als fictie-auteur met ‘Eternal’, een toekomstverhaal met een actuele boodschap. 'Het verhaal moest zich afspelen in Sillicon Valley.'

‘Eternal’ speelt zich af in Silicon Valley in het jaar 2041. Het Amerikaanse techbedrijf X-Com heeft een technologie bedacht om mensen het eeuwige leven te schenken: een combinatie van nanobots die alle ziekteverwekkers in het menselijk lichaam opruimen en een soort herseninterface waarmee we eeuwig jong kunnen blijven.

De baanbrekende technologie is ook van geopolitiek belang. Voor de Amerikanen biedt ze de kans opnieuw de leiding te nemen in een wereld die helemaal gedomineerd wordt door de jonge supermacht China. Sommigen willen ze evenwel misbruiken voor minder nobele doeleinden en plegen een soort digitale staatsgreep.

Dat Steven Van Belleghem het schrijven in de vingers heeft, bewees hij al met enkele vlot geschreven boeken voor managers en marketingprofessionals over de digitale transformatie van het bedrijfsleven. De setting van ‘Eternal’ lijkt daar mijlenver van af te liggen, maar in de thriller komt wel een thema aan bod dat hij ook in zijn zakelijke boeken al aanraakte: de kracht van nieuwe digitale technologie, en de ethische dilemma’s die dat met zich meebrengt.

AI

‘In mijn laatste twee managementboeken schreef ik ook al over ethische thema’s, zoals hoe we moeten omgaan met sommige ontwikkelingen in de geneeskunde en de impact van artificiële intelligentie (AI)’, zegt Van Belleghem. ‘Het is belangrijk dat ook het brede publiek daarover nadenkt. De ontwikkeling van AI gaat enorm snel vooruit, maar het is niet transparant hoe de technologie precies werkt en wat ze doet.’

Toch heeft hij het boek niet geschreven vanuit de bedoeling om die specifieke boodschap te brengen, zegt hij. ‘Ik speelde al lang met het idee om eens een thriller te schrijven. Eind 2018 heb ik een masterclass gevolgd van Dan Brown (de Amerikaanse auteur van onder meer ‘De Da Vinci Code’). Het was logisch dat het scenario zich zou afspelen in een wereld die ik al ken, zoals Silicon Valley.’

Net zoals bedrijven transparantie bieden over hun financiële cijfers, moeten ze dat ook doen over de manier waarop ze AI gebruiken. En een onafhankelijke regulator moet daarop toezien. Steven Van Belleghem Marketingspecialist en auteur van 'Eternal'