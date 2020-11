Douglas Stuart wint Booker Prize

Debuutroman 'Shuggie Bain' vertelt het verhaal een jongen die in het Glasgow van de jaren '80 zijn moeder probeert te steunen terwijl ze met armoede en verslaving worstelt.

De Schots-Amerikaanse auteur Douglas Stuart heeft de prestigieuze Booker Prize gewonnen met zijn debuutroman 'Shuggie Bain'. Dat hebben de organisatoren donderdag bekendgemaakt.

'Ik kan dit niet geloven. Dank u', verklaarde de 44-jarige Stuart nadat hij tot laureaat was uitgeroepen.

'Shuggie Bain' is gebaseerd op de jeugdjaren van Stuart. In het boek vertelt hij het verhaal van een jongen - 'Shuggie' is lokaal dialect voor Hugh - die in de jaren tachtig opgroeit in de Schotse stad Glasgow, terwijl zijn moeder met een verslaving kampt. Het boekt oogstte meteen vrijwel unaniem lovende recensies.

De bekendmaking van de winnaar van de Booker Prize for Fiction vond donderdagavond plaats in het noorden van Londen. Door de beperkingen die wegens het coronavirus werden opgelegd, moest de ceremonie via een livestream worden gevolgd.