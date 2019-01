Duitse schrijver Edgar Hilsenrath overleden

Edgar Hilsenrath is zondag op 92-jarige leeftijd overleden. Hij was een monument in de Duitse literatuur.

De Duits-Joodse schrijver Edgar Hilsenrath kende in de jaren 70 zijn doorbraak met 'Der Nazi & der Friseur', vertaald als de 'De nazi en de kapper'. In het boek vertelt Hilsenrath het verhaal van de Duitse kapper Max Schultz.

Tijdens de oorlogsjaren is Schulz in het vernietigingskamp Laubwalde verantwoordelijk voor de dood van ontelbare mensen. Na de oorlog neemt hij de identiteit van een van zijn slachtoffers aan: zijn vroegere vriend Itzig Finkelstein.

Hij duikt onder in Israël, trouwt en neemt in Tel Aviv een kapperssalon over. Max wordt een gerespecteerd burger, maar zijn geweten begint te spreken. 'De Nazi en de kapper' is zowel een hilarisch, pijnlijk als gedurfd boek. Maar hoe dan ook heerlijk om te lezen.

Getto

Hilsenrath werd in 1926 in Leipzig geboren in een Joods gezin. Hij overleefde de naziterreur in een Roemeens getto, en later in Oekraïne. Na de oorlog woonde hij in Roemenië, Frankrijk, de VS en Duitsland.

In 1964 verscheen zijn eerste roman, 'Nacht', over het onmenselijke leven in een getto in Oekraïne. 'Nacht' is een van de beste boeken ooit geschreven. Maar het doet vreselijk pijn om het te lezen. De roman gaat alleen over manieren zoeken om te overleven.