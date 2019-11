Duizenden boeken in uw broekzak

Op de Boekenbeurs, die deze week de deuren sloot, mag papier nog de boventoon voeren, heel wat verwoede lezers overwegen over te schakelen op een e-reader. Wat zijn daar de voordelen van? En waar moet u op letten als u er zich een wilt aanschaffen?

We geven het toe: de geur van een nieuw boek en dat moment waarop u de eerste bladzijde omslaat, het heeft iets. Desondanks kunnen ook e-readers stevige voordelen in de schaal gooien. Het eerste is hun gewicht. Wie graag op vakantie romans leest, kent het probleem. Boeken nemen in de koffer veel plaats in en kunnen stevig doorwegen. De e-reader lost dat probleem op, op een apparaat van minder dan 200 gram passen zonder veel problemen een paar duizend boeken. Wie dat wil, kan een complete bibliotheek mee op het vliegtuig nemen.

Uiteraard is het ook perfect mogelijk boeken te lezen op een tablet, die veel mensen waarschijnlijk al in huis hebben. Maar wie dat al eens probeerde, zal het beamen: een optimale ervaring is dat niet. Niet alleen zijn de meeste tablets een stuk zwaarder dan e-readers, waardoor ze minder geschikt zijn om lang in dezelfde positie te gebruiken. Ook is lange teksten lezen op een lcd-scherm geen cadeau. Dat komt omdat zo’n scherm zelf licht uitstraalt, wat het lezen een stuk vermoeiender maakt voor uw ogen.

Een boek lezen op een tablet is vermoeiender dan op een e-reader. Dat komt omdat de schermen anders werken.

Een e-readerscherm werkt compleet anders. Doordat het gebruikmaakt van e-inkttechnologie is geen achtergrondverlichting nodig en ligt de leeservaring veel dichter bij die op papier. Dat heeft als bijkomend voordeel dat zo’n e-inktscherm ook in direct zonlicht perfect bruikbaar is, wat bij een tablet niet zo is.

Tot slot gaat de batterij van een e-reader fors langer mee. De Kindle Paperwhite van Amazon houdt het officieel 28 uur vol voor hij weer aan het stopcontact moet. Let wel: dat betekent 28 uur lezen, want een e-reader verbruikt alleen stroom als u de bladzijden van uw boek ‘omslaat’ en het scherm ‘ververst’ moet worden.

Nadelen zijn er ook. Zo zijn er zo goed als geen e-readers te koop die kleuren kunnen weergeven, wat handig zou zijn om stripverhalen te lezen. En sommige e-readers hebben wel een ingebouwde web-browser, maar video of bewegend beeld tonen ligt buiten hun bereik. Als u deze apparaten echter puur gebruikt om romans te lezen zult u daar geen last van hebben.

In het segment van de e-readers spelen een handvol bedrijven de eerste viool. Wereldwijd de grootste fabrikant is waarschijnlijk Amazon met zijn Kindle-apparaten. Op een afstand volgen het Canadese Kobo, PocketBook uit Oekraïne, Onyx en Tolino, dat door Standaard Boekhandel wordt verdeeld. Waar moet u op letten als u een keuze maakt?

Scherpe resolutie

Een eerste parameter is het schermformaat en de -resolutie. De meeste schermen van e-readers hebben een diagonaal van 6 tot 8 inch en dat is een ideaal compromis tussen grootte en handigheid. Er bestaan modellen met nog grotere schermen, maar die lijken ons lastiger om snel op te bergen, in pakweg een jaszak. Net als bij laptops en tablets zijn schermen in verschillende schermresoluties beschikbaar. Hoe hoger die resolutie, hoe scherper de tekst, maar meestal ook hoe hoger de prijs. Toch lijkt het ons geen goed idee al te zeer op die resolutie te beknibbelen. E-readers zijn typisch apparaten waar u uren en uren naar zult staren. Dat doet u best in de comfortabelste omstandigheden.

Zonder of met knoppen

Let ook op hoe u het apparaat kunt bedienen en door boeken kunt bladeren. Sommige e-readers hebben helemaal geen knoppen en moet u volledig via het aanraakscherm bedienen. Andere hebben fysieke knoppen, wat wij het handigst vinden. Waar die het best staan (naast het scherm, onder het scherm of zelfs op de rug van het apparaat) hangt dan weer af van wat voor u de meest natuurlijke manier is om uw e-reader vast te houden.

Waterdicht

Ook het overwegen waard is een waterdichte e-reader. Die torsen meestal een meerprijs, maar als u in bad leest of op een strand of aan de rand van een zwembad, kan dat een lifesaver zijn.

Geel licht

Leest u vooral graag in bed, dan koopt u best een apparaat met een ingebouwde achtergrondverlichting. Zoals we al zeiden: een e-inktscherm straalt zelf geen licht uit, wat voordelen biedt, maar in het donker hebt u er niet veel aan. Met achtergrondverlichting kunt u toch een boek lezen zonder dat u het licht in de kamer moet aandoen.

Bij de betere e-readers kunt u zowel de helderheid van het licht als de kleurtemperatuur regelen. Zeker dat laatste is fijn, want dan kunt u de achtergrondverlichting op geelachtig licht instellen, wat veel prettiger leest dan hard, wit licht. Sommige e-readers (maar niet allemaal) kunnen ook luisterboeken afspelen. In dat geval is het handig over een aansluiting voor een hoofdtelefoon te beschikken.

Van AZW- tot EPub-formaat

Bekijk ook met welke formaten uw e-reader om kan gaan. In tegenstelling tot muziekspelers en mp3-bestanden kan niet elke e-reader elk formaat van e-boeken lezen. Het meest verspreide formaat is waarschijnlijk EPub, maar dat kunnen de Kindles van Amazon, de meest verkochte e-readers, niet lezen. Die werken met het AZW-formaat dat, u raadt het al, alleen op Kindle werkt. Het is mogelijk die formaten om te zetten, maar dan moet u met aparte software aan de slag en moet u erin slagen de digitale beveiliging te kraken (wat niet eens zo moeilijk is).

USB of boeken rechtstreeks downloaden