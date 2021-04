Een Californische nachtmerrie

De Amerikaanse schrijfster Joan Didion veroorzaakte in 1970 deining met ‘Het spel meespelen’. Vijftig jaar later heeft haar roman nog niets aan kracht ingeboet.

Wie zich de sixties graag als een glanzend tijdperk van engagement, emancipatie en flowerpower herinnert, wordt door Joan Didion bruusk van die roze wolk getrokken. In ‘Het spel meespelen’ schetst ze de jaren zestig als een periode waar je bij nader inzien liever niet bij was geweest.

Het boek speelt zich af in de rafelrand van de Californische filmindustrie, waar studiobonzen, tweederangsacteurs, starlets, pooiers en drugsverslaafden elkaar treffen rond zwembaden en in hotelkamers. Maria is een jonge actrice met een carrière in het slop. Ze is pas 31, maar heeft al een bochtig parcours afgelegd. Haar vader was een voorvluchtige gokker die zijn gezin op sleeptouw nam langs de speeltafels van Nevada. Haar moeder stierf in een dubieus auto-ongeluk.

Maria’s huwelijk met Carter, een succesvolle regisseur, is op de klippen gelopen. De enige liefde die ze nog kan opbrengen, gaat naar haar 4-jarige dochter Kate, die door ‘een afwijkend chemisch stofje in haar brein’ in een gesloten instelling zit. Om aan de leegte in de periferie van de glitter en glamour te ontsnappen stapt Maria dagelijks in haar Corvette om over de ringwegen rond Los Angeles en Las Vegas te scheuren, of over de eindeloze asfaltstroken in de Mojavewoestijn. ‘Ik doe heel erg mijn best om niet na te denken over hoe alles gaat’, zegt ze. Maar haar gedachtemolen is niet te stoppen.

Vivisectie

Didion werd eind jaren zestig een halve celebrity met haar journalistieke werk. Daarin liet ze een persoonlijke en voor die tijd volstrekt unieke stem klinken: zowel kritisch als nostalgisch, afstandelijk en tegelijk empathisch. Ze vertelde je de feiten maar paste alle technieken van fictie toe, waardoor haar reportages de vorm kregen van verhalen. Aanschurkend tegen het new journalism maar toch geheel volgens haar eigen wetten.

Het is geen vrolijke lectuur, maar het is moeilijk je niet te laten verleiden door de prachtige ramp die Didion in beeld brengt.

In roemruchte bundels als ‘Slouching Towards Bethlehem’ en ‘The White Album’ schreef ze over de politiek, mediafiguren, de tegencultuur van de sixties en het failliet van de Amerikaanse maatschappij. Altijd schuilde iets raadselachtigs in haar essays: Didion observeerde de wereld om zich heen, maar het bleef onduidelijk in welke mate ze eraan deelnam. De essays waren geschreven vanuit het standpunt van een eerder conservatieve denkster die met afkeer en fascinatie toekeek hoe de samenleving in de greep raakte van een duistere, dionysische energie.

Ook ‘Het spel meespelen’ is een vivisectie van de zelfdestructieve schaduwkant van de sixties. Didion portretteert een vrouw en een maatschappij in diepe crisis. Haar Amerika is een vacuüm waaruit elke betekenis is weggezogen, desolaat en wetteloos, geregeerd door het ennui van een losgeslagen generatie. Wat rest, zijn een decadent nihilisme en omfloerste maar alomtegenwoordige paniek.

‘Het spel meespelen’ is een hard boek met een haast fysieke impact. Didion schrijft in vinnige hoofdstukken. Haar stijl is koel en meedogenloos, suggestief en ontdaan van emotie. De sfeerzetting is weergaloos. De strandhuizen en motelkamers, de parkings en casino’s, allemaal liggen ze roerloos en verslagen in het meedogenloze woestijnlicht, badend in een huiveringwekkende lethargie.

Het is geen vrolijke lectuur, maar het is moeilijk je niet te laten verleiden door de prachtige ramp die Didion in beeld brengt. Een existentiële catastrofe, even flamboyant als destructief. Aan het einde blijven niet veel keuzes over: je maakt er een eind aan of je blijft het spel meespelen.