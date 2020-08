Een boek dat je leest zoals je naar een landschap kijkt

'Het lichtje in de verte' werd in 2018 verfilmd als 'La lucina' met Moresco zelf in de hoofdrol.

Antonio Moresco schreef met 'Het lichtje in de verte' een literaire fabel met metafyische accenten. Een niets ontziende en toch tedere vertelling.

Een man zonder naam dwaalt door een naamloos gehucht, op een naamloze berg, in een onbekend land waar amper nog mensen leven. Hij woont er in een huis zonder elektriciteit of comfort, zonder enig teken van de moderne tijd, en zwerft door de lege straten en wegkwijnende ruïnes van het verlaten dorp. Om hem heen is er het grote krioelen van de natuur, een zee van woekerend groen, van planten en dieren die hun plaats terugeisen. Verder heerst een stilte die de oren doet suizen.

'Waar ben ik, vraag ik me af. Wat zie ik? Bestaat deze buitenwereldse plek die mijn ogen zien ook werkelijk? Ook al weet op de hele wereld niemand behalve ik dat die plek bestaat en dat er op dit moment een volstrekt eenzame man zijn lichaam voortbeweegt te midden van deze stenen overblijfsels waarover aldoor, dag en nacht, klimplanten voortwoekeren?'

We kennen hem niet, onze verteller, en we zullen hem ook niet leren kennen. Zijn verleden blijft onbesproken, zijn beweegredenen vaag. 'Ik ben hier gekomen om te verdwijnen', klinkt het. Af en toe maakt hij pasta klaar, maar meestal is hij op wandel. Of zit hij roerloos op een ijzeren stoel 'waarvan de poten steeds dieper in de grond wegzakken, en toch stokt soms mijn adem, alsof ik omlaag val op een schommel waarvan de touwen ergens oneindig ver weg in het universum zijn bevestigd.'

Hij kijkt uit over de vallei en verzinkt in mijmeringen over het hoe en waarom van alles dat hem omringt. Diep in hem knaagt de vraag naar hoe het allemaal mogelijk is, dat uitbundige, kortstondige, steeds herhaalde opflakkeren van leven en bloei. En waar het allemaal toe dient, met welk onbekend doel de beweging van geboorte naar sterven zich telkens opnieuw in gang slingert. 'Wat voor leven leiden jullie toch?', vraagt hij in terugkerende gesprekken met de zwaluwen, de glimwormen, de bomen en slingerplanten. Maar ze weten het niet. En als ze het al weten, geven ze geen antwoord.

Onze verteller lijkt zich in een purgatorio te bevinden op de grens tussen leven en dood, een tussengebied waarin het leven een onbegrijpelijke droom is geworden en de dood in iedere vezel voelbaar is. Het doet denken aan Samuel Beckett, die zijn personages in een soort schemerzone plaatst, wachtruimtes met de allures van een vagevuur.

De eentonigheid van zijn dagen wordt enkel verbroken door de weersveranderingen of een plotse aardbeving. 'Maar dan, wanneer de zon achter de bergtop verdwijnt en het donker begint te worden, en deze hele plantenwereld onzichtbaar en zwart wordt als een grote nachtelijke spons, gaat aan de overkant, daar in de verte, elke nacht weer, altijd om dezelfde tijd, plotseling dat lichtje aan.'

Hij weet zeker dat er op die verre heuvelkam niemand woont, dat er geen dorp is, geen huis, zelfs geen eenzame lantaarnpaal. Maar wat is dat lichtje dan? En wie ontsteekt het daar? Onze kluizenaar raakt erdoor geobsedeerd en kan niet anders dan ernaar op zoek te gaan, zich een pad te banen door de wildernis om de plek te vinden waar iedere nacht dat onmogelijke licht brandt.

Onverzadigbaar

Antonio Moresco (1947) is een eigenaardige figuur in de Italiaanse letteren. Jarenlang werden zijn manuscripten door iedere uitgeverij geweigerd en moest hij zijn geld verdienen als arbeider, nachtwaker en vuilnisman. Pas toen hij al eind de 40 was, werd zijn eerste roman gepubliceerd. Ondertussen ligt er een omvangrijk oeuvre van romans, novelles, essays en theaterteksten en werd hij door Roberto Saviano uitgeroepen tot literair erfgoed. Schrijver-filosoof Riccardo Dal Ferro ging nog verder door te zeggen dat hij de enige hedendaagse Italiaanse auteur is die over 300 jaar nog bestudeerd zal worden. Moresco gaat voorbij aan de ironische maskers en valstrikken van het postmodernisme en lijkt de voorloper van een traditie die nog een naam moet krijgen.

'Het lichtje in de verte' is het boek dat hem wereldwijde faam bracht en het eerste dat naar het Nederlands is vertaald. In 2018 werd het verfilmd met Moresco zelf in de hoofdrol. In essentie gaat deze roman over het onverzadigbare verlangen om de wereld te doorgronden. En tegelijk gaat hij over de verterende twijfel of alle kommer en kwel van dit bestaan wel ergens een tegengewicht vindt. Een antwoord zal je in dit boek niet ontdekken, en toch lijkt het voortdurend binnen handbereik. Alsof je maar goed genoeg moet kijken om te zien hoe het geheim wordt onthuld.

Met een minimum aan elementen bouwt Moresco een verhaal dat pulseert van de betekenissen. Hij toont de wereld en het leven in hun vreemdheid en fundamentele onkenbaarheid. Maar tegelijk opent hij een rijkdom aan mogelijke interpretaties. Hij bedient zich daarvoor van een taal die nu eens tastend en weelderig is, en dan weer tot een grimmige eenvoud wordt teruggeschroefd.

Dit boek lees je zoals je naar een landschap kijkt. Iedereen ervaart de raadselachtige schoonheid ervan op zijn eigen manier, legt er zelf een samenhang in bloot en vindt er een andere, geheel eigen ontroering in.