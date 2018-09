‘Een boek schrijf je met discipline en wijn'

Schrijven deed Paolo Cognetti al langer, maar met ‘De acht bergen’ en ‘De buitenjongen’ werd hij wereldwijd bekend. Het veranderde hem niet. ‘Ik ben nu curator van de bergen, maar ik rijd nog altijd met dezelfde auto.’

‘Mijn vader had in de bergen zo zijn eigen manier van wandelen.’

Voor - nu al - meer dan 200.000 Nederlandstalige lezers was dit de eerste zin die ze ooit van Paolo Cognetti lazen. Het zijn de eerste woorden van ‘De acht bergen’, in zijn eigen mooie taal: ‘Le otto montagne’, waarover de Italiaanse krant La Repubblica schreef dat het ‘een meteoriet uit vroeger tijden’ was.

Er is sinds het verschijnen van dat boek in 2016 al veel over Paolo Cognetti geschreven, en op bijna alle foto’s bij die interviews en verhalen draagt de schrijver een T-shirt of een geruit hemd. Een enkele keer een netter jasje, toen won hij een prijs. Soms loopt zijn hond in beeld en hier, in de Amsterdamse binnentuin van uitgeverij De Bezige Bij, wandelt Laki - zo heet het dier - rustig rond, sluipt via deze woorden dit verhaal binnen en legt zich neer in de zon. Cognetti draagt zijn geruite hemd. We praten Frans.

In Amsterdam zijn er geen bergen, ‘The Dutch Mountains’ was maar een liedje. Al vindt Cognetti hier wel het isolement. Als gast van het Nederlands Letterenfonds verblijft hij drie weken op residentie in een schrijversappartement op het Spui, boven de bijzondere Boekhandel Athenaeum. Schrijvers als Etienne van Heerden, Pierre Assouline, John Green, Peter Terrin, Philipp Blom en Olivier Rolin gingen Cognetti voor. Sommigen werkten er een boek af. Anderen begonnen er een. Cognetti schreef de laatste woorden van een verhaal over zijn reis naar Nepal. Dat verschijnt in november in Italië en nadien ook snel bij ons.

En dan begint, hier, misschien een nieuw verhaal. Over een vrouw. In de bergen. ‘Voor ik ‘De acht bergen’ en ‘De buitenjongen’ schreef, schreef ik vaak over vrouwen en ik zie een grote band tussen vrouwelijkheid en bergen. Ik denk veel aan Karen Blixen (als schrijfster vooral bekend van ‘Out of Africa’, red.). De geheimen en mysteries die zij beschrijft, wil ik niet stelen, maar ik wil ze wel capteren.’

Dit interview was eigenlijk gepland voor de zomer. Tot de uitgeverij liet weten dat u oververmoeid was. Was dat de tol voor het succes van twee boeken die honderdduizenden mensen rust gaven?

Paolo Cognetti: ‘In de lente kreeg ik het lastig, ja. Het voorbije jaar had ik zoveel gereisd en zoveel over ‘Le otto montagne’ gesproken, dat ik even op pauze moest duwen. (glimlacht) Ook al was ik zeer rustig toen ik mijn boeken schreef. Maar ik had een mooie zomer in de bergen en nu voel ik me weer helemaal uitgerust.’

U bent in Amsterdam om te schrijven, maar kan het hier? Of hebt u de rust van uw hut in Estoul in de Val d’Aosta nodig?

Cognetti: ‘Ik woonde ooit een tijd in New York en daar leerde ik overal schrijven. Op cafés en op banken in het park. Maar ik merk nu dat er in de bergen iets extra’s ligt. Meer inspiratie, l’esprit die ik nodig heb. In een stad als Amsterdam kan ik me perfect isoleren en concentreren, maar je kan niet de hele dag schrijven. Thuis heb ik ander werk te doen, ik ga met Laki wandelen, ik ga het bos in voor mijn ‘rituelen’. Dat mis ik hier. (lacht) Een Amsterdamse gracht is niet hetzelfde als een bos.’

Voor wie ‘De acht bergen’ en ‘De buitenjongen’ niet las: ‘De acht bergen’ is een roman die vorig jaar vertaald verscheen. Het succes was zo immens dat de uitgeverij dit jaar ‘De buitenjongen’ publiceerde. Dat boek had Cognetti nochtans eigenlijk eerst geschreven en is meer een persoonlijk verslag van wat hij meemaakte. In 2007, toen hij bijna 30 was, trok hij zich in een hut in een klein dorpje terug. ‘Il ragazzo selvatico’, de Italiaanse titel van ‘De buitenjongen’, verscheen enkel in Italië. ‘Bij een kleine uitgeverij. Het was een klein succes.’ Drie jaar later was ‘De acht bergen’ er. Over een jongen, zijn verhouding met zijn vader, een vriend en de bergen.

Mensen die uw boeken lezen, vallen voor die rust en stilte en het landschap dat ze in woorden voor zich zien. Maar alleen u kent de echte ervaring. Welke luxe vinden wij vanzelfsprekend maar zouden we dan pas missen?

Cognetti: ‘Het contact met andere mensen. Er is niets in de stad waaraan je niet kan weerstaan in de bergen. (grijnst) Ik drink graag wijn, maar ik zou best minder kunnen drinken. Maar met minder mensen omgaan, is lastig. Vooral de avonden en de nachten in de bergen zijn moeilijk. Ik houd erg van het nachtleven in de stad. Het idee dat je op die uren kan buitenkomen en mensen kan ontmoeten... La fête ook. Overdag voelt de eenzaamheid aan als iets vruchtbaars, maar ’s avonds is het triestiger.’

Had u dat onderschat?

Cognetti: ‘Ik wist het niet en ik heb het daar ontdekt. De eenzaamheid en stilte moet je telkens opnieuw aanleren. Na een week gaat het beter. Ik ken het cadeau van de eenzaamheid goed, maar ik ken ook de droefenis en dus wat ik mis. Daarom begon ik een paar projecten. Sinds twee jaar organiseer ik Il Richiamo della Foresta, naar het boek van Jack London (‘The call of the wild’, bij ons vertaald als ‘De roep van de wildernis’, red.), een festival in juli met lezingen door schrijvers, wandelingen, yoga, kunst in de bossen. (lacht) Iemand heeft het al het ‘Woodstock van de bergen’ genoemd en daar houd ik wel van. Er is veel vriendschap en liefde voor de bergen. Ik wil ook graag een hostel voor jongeren oprichten.’

Vreest u niet dat, zoals Peter Mayle meemaakte nadat zijn boek ‘Een jaar in de Provence’ was verschenen, iedereen uw dorp ontdekt en de rust wegvalt?

Cognetti: ‘Daar heb ik aan gedacht, maar ‘De acht bergen’ is nu twee jaar uit en ik heb niemand zien komen. De bergen maken zelf een selectie. Ze zijn hard. Er is alleen dat festival en in augustus komen wat meer mensen me opzoeken. Deze zomer waren er voor het eerst Nederlanders en mensen uit Frankrijk. Maar in september valt dat stil en dan zie je niemand meer.’

‘Ik ben de getuige geworden van de bergen, je zou me een beetje de curator kunnen noemen. Het is een generatiebeweging. In Italië noemen ze ons de nieuwe bergbewoners.’

Is het dat: een generatiebeweging? Mensen van 40 die na twintig jaar werken en kinderen opvoeden, de nood voelen om te ontsnappen?

Cognetti: ‘Ik denk het wel. Ik was 30 toen de economische crisis in 2008 begon, die sloeg keihard toe en beïnvloedde me erg. Als je 30 bent, ben je op je sterkst. Maar we botsten overal op gesloten deuren, we verloren kansen. Je bent op een leeftijd waarop je alles kan doen, maar niemand wil je. Het is dus een beetje het resultaat van de crisis. Maar ik dacht ook: ‘Dit is een kans om helemaal te herbeginnen.’ Niet in de stad, maar op een moeilijker plek en met een armoediger leven. Maar met meer vrijheid.’

In het Italiaans heet zo’n hut in de bergen een ‘refugio’. Dat doet denken aan ‘refugees’, vluchtelingen dus. Is de vergelijking terecht?

Cognetti: ‘Absoluut, ik was een economische migrant. Ook ik ging op zoek naar een betere economische toekomst en deed dat in de bergen. Eigenlijk is dat hetzelfde. Alleen zoeken migranten uit Syrië en Irak de stad. Hun idee van kansen ligt in de stad. Aan iemand uit Afrika of Azië zeg je niet: je kan in de bergen wonen. Dat zou hij niet begrijpen. Ze doen zoals onze ouders en grootouders: het platteland ontvluchten naar de stad.’

Sluipt die realiteit van de vluchtelingencrisis binnen of leidt het terugtrekken in de bergen ertoe dat u zich ook terugtrekt van wat er in de wereld gebeurt?

Cognetti: ‘Ik ben geen kluizenaar, bewust niet. Ik ga naar het dorp, praat met mensen. Je kan de maatschappij niet uit de weg gaan. Voor 2007 kon de politiek me boeien, de desillusie erin was misschien wel één van de redenen van mijn vlucht, maar na het verlangen naar eenzaamheid kwam het verlangen naar politiek terug. Ik wil iets opbouwen met de mensen bij wie ik woon. Dat is moeilijk. Niet alleen in de Italiaanse politiek, ook bij je buren. Fascisme en racisme zitten overal, in alle gesprekken, niet alleen op televisie.’

Ook in de Val d’Aosta?

Cognetti: ‘Het is een rijk deeltje van de Alpen, toeristisch, met veel geld. Toch is men er deze zomer in geslaagd om 25 Syrische vluchtelingen níét te ontvangen. Die mensen waren politieke vluchtelingen die Italië moest opvangen en ze werden naar Val d’Aosta gestuurd. Wel: de lokale politici zijn erin geslaagd die mensen te weigeren en in de kranten werd dat voorgesteld als een overwinning. Op zo’n moment kun je je niet terugtrekken in je hutje. Dan moet je je laten horen.’

En dat doet u? Via kranten?

Cognetti: ‘Jawel. En ik word vaak gevraagd om over mijn boeken te spreken. Dat doe ik, en al wil men me natuurlijk enkel over de bergen horen, ik zeg wat ik wil zeggen.’

Hoe verklaart u dat, bijvoorbeeld, in Italië een regering met Matteo Salvini zo’n extreemrechtse koers kan varen?

Cognetti: ‘Ik vrees dat de cyclus, die begon met de Tweede Wereldoorlog en met daarin het fascisme en nazisme, rond is. In Italië had je de partizanen die de republiek stichtten, maar die zijn nu dood. De cirkel is rond en zo komen we terug in de jaren 20 van de vorige eeuw. Daar moeten we weer door.’

Niet alleen in Europa, ook in de Verenigde Staten is er veel conservatisme. U woonde in New York en kwam er vorig jaar terug, voor de lancering van ‘De acht bergen’. Herkende u de stad?

Cognetti: ‘New York is anders dan de rest van Amerika. Dat geldt ook voor Amsterdam. Dat zijn steden die precies een beetje buiten de wereld liggen. Het is niet in New York dat de toekomst van Amerika bepaald wordt. Ik was er bij de eerste verkiezing van Barack Obama en bij de verkiezing van Donald Trump. Tijdens de Obama-dagen was het feest, in Harlem zag je Afro-Amerikaanse vrouwen die elkaar om de hals vielen. In de Trump-dagen leek New York onverschillig. Alsof er niets gebeurd was. Maar de stad is niet het beste point of view om Amerika te begrijpen.’

Hoe vreemd was het om er terug te keren als succesauteur en vrienden weer te zien die u kenden als de Italiaanse documentairemaker die amper rondkwam?

Cognetti: ‘Ook in Italië is dat raar. Succes doet iets met mensen. Succes is niet altijd gemakkelijk. Er zijn mensen die van je houden en er zijn mensen die het niet aannemen dat er niets veranderd is. Voor mij was dat nochtans belangrijk. (lacht) Mijn hemd is nog altijd hetzelfde, mijn hond is nog altijd dezelfde en ik rijd nog altijd met dezelfde auto. Het geld dat ik verdien, stop ik in mijn projecten in de bergen. Voor mij veranderde niets. Maar ik ben niet zeker of het zo evident is voor de anderen.’

Cognetti wilde altijd al schrijver worden, vond geen goede opleiding en ging film studeren om zo te leren hoe je verhalen kan maken. Nadat hij in Italië was afgestudeerd als filmmaker realiseerde hij in New York een paar documentaires over Amerikaanse schrijvers. Bij Philip Roth en Paul Auster geraakte hij niet. Met een glimlachje: ‘Daar waren we te jong voor.’ Wel bij schrijvers als Colson Whitehead, Jonathan Lethem, Rick Moody en Shelley Jackson, allemaal uit Brooklyn. ‘The Wrong Side of The Bridge’, een film over die vier, werd vorige maandag in Utrecht getoond. Voor ‘De acht bergen’ zagen alleen tv-kijkers in Italië die portretten.

Leerde u door die schrijvers te interviewen iets over het schrijven zelf?

Cognetti: ‘Vooral discipline. Ik zat vol romantische ideeën over het schrijven, ik las Bukowski en Carver en dacht dat je ’s nachts met een fles wijn naast je dronken je oeuvre schreef. (lacht) Maar al die Amerikaanse schrijvers praatten over discipline. ’s Morgens opstaan en beginnen. Dat was een ontdekking, en het bleek te kloppen. (schatert) Al heb je toch ook wat wijn nodig.’

Italiaanse?

Cognetti: ‘Dat maakt niets uit. Je moet het goede evenwicht vinden tussen discipline en dwaasheid.’

Is dat het geheim van een goed boek? Discipline en voldoende wijn?

Cognetti: ‘Exact! Het witte blad is een verschrikking. Om dat aan te vallen, heb je wat dwaasheid nodig. Ideaal is dus ’s avonds rond een uur of 6, met een glas wijn. Dan schrijf je een uur of twee en dan ga je eten. ’s Morgens vroeg doet de discipline het werk: je drinkt koffie, dwingt jezelf de tekst die je ’s avonds schreef te bekijken en daar ga je mee aan de slag.’

Wat las u zelf in de periode van het eenzaam schrijven? Kon u dan zelfs lezen, zonder het gevaar op kopiëren?

Cognetti: ‘Ik vind het belangrijk om boeken bij me te hebben. Dan lees ik twee-drie bladzijden voor ik ga schrijven om in de juiste spirit te komen. Werk van Annie Proulx bijvoorbeeld, of ‘Out Stealing Horses’ van de Noor Per Petterson. De verhalen van Hemingway. Zijn 49 verhalen (verschenen als ‘The Fifth Column and The First Forty-Nine Stories, red.) heb ik al heel vaak herlezen, sommige ken ik vanbuiten. (stapt op en haalt iets uit zijn rugzak) Dit popje heb ik altijd bij, het stelt Mister Hemingway voor. Voor mij is hij de grootste. Maar ook Karen Blixen en Bruce Chatwin over Patagonië zijn lievelingsboeken. En veel poëzie. Italiaanse dichters als Pierluigi Cappello en Antonia Pozzi bewonder ik. Poëzie is voor mij het begin van alle schrijven. De dichters zoeken en vinden de juiste woorden, waarmee wij romanschrijvers dan aan de slag mogen gaan. Zij zijn de echte goudzoekers.’

Wanneer voelde u dat u, na jaren proberen, met ‘De acht bergen’ goud in handen had? Bij de eerste recensie?

Cognetti: ‘Eigenlijk vroeger, toen ik het tweede en derde deel aan het schrijven was. Het eerste deel nam een jaar in beslag en ik was het moe. Schrijven was werken, werken, werken. Maar toen vertrok de roman echt en ik dacht: als het voor mij iets speciaals wordt, dan zeker ook voor de lezers. Nog voor het in september 2016 verscheen, hadden uitgevers in 25 landen de rechten gekocht.’

Maar voordien was ‘De buitenjongen’ al in Italië verschenen. Mensen lezen het nu als een vingeroefening.

Cognetti: ‘Dat bevalt me wel. Ik moest de woorden leren vinden om over de bergen te schrijven. Manieren van kijken naar het landschap vinden. Pas toen ik dat kon, kon ik een roman schrijven.’

Klopt het dat ‘De buitenjongen’ een wat zachtere vertaling is van de originele titel die ‘Il ragazzo selvatico’ is? Daarin zou wat meer Mowgli zitten.

Cognetti: ‘Mowgli is inderdaad een juiste typering. In het Italiaans is er al een verschil tussen ‘selvaggio’, wat ‘wild’ betekent, en ‘selvatico’, dat meer aan het woud gelinkt is. Als ik ‘selvaggio’ had gebruikt, had die jongen een iets slechter karakter. ‘Selvatico’ wijst op iemand die in het woud woont, maar wellicht heeft het Nederlands daar geen woord voor.’

Kunt u dat loslaten? Uw boeken verschijnen in 40 talen, alleen het Frans en het Engels hebt u zelf onder de knie.

Cognetti: ‘Loslaten is niet moeilijk, maar natuurlijk zal de ene vertaling beter zijn dan de andere. Ik ben zeker dat de Nederlandse heel mooi is, anders had ik hier niet zoveel lezers gevonden. Na Italië doen de boeken het hier het best. In het Engels is het misschien anders. Lezers wijzen me er soms op. Maar dat is ook eigen aan taal. Voor ‘montanaro’ (iemand die in de bergen woont, red.) vind je geen goed Engels woord. ‘Mountaineer’ is iets anders, dat is bergbeklimmer. En ‘mountain man’ is iets armer. In Engeland heb je geen bergbewoners, dus heb je er ook geen woord voor.’

De tijd is om. We hebben iets mee, een cadeau in ruil voor die uren leesplezier die ‘De acht bergen’ en ‘De buitenjongen’ schonken. Hij is blij met ‘Rivers’, de Engelse vertaling van het boek van de Nederlandse schrijver Martin Michael Driessen. ‘Ik houd van ‘A River Runs Through It’, het boek van Norman Maclean dat door Robert Redford werd verfilmd. Dank je.’

Een hand, een aai over de bol van Laki, daar is Amsterdam weer en de regels van Remco Campert op de gevel van De Bezige Bij: ‘Verzet begint niet met grote woorden/ maar met kleine daden. (...) zoals brede rivieren/met een kleine bron/verscholen in het woud.’