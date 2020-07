'Een gerust geweten is genoeg'

Met 'De vader van Artenio' breidt Frida Vogels haar autobiografische oeuvre uit. De novelle is een ingetogen literair memoriaal voor haar Italiaanse schoonvader Salvatore. 'Wat is de dood, een gat in de grond, voor de eeuwigheid.'

'Je doet zo veel moeite', zei hij langzaam. 'Je spant je in om je geest te vormen en te verrijken, en ten slotte verdwijn je onder de grond. En nooit zie je het licht meer terug.' Aan het woord is Salvatore de Matteis, een Italiaanse wijnbouwer uit het stadje San Severo. Om hem draait de ingetogen novelle 'De vader van Artenio' van de Nederlandse schrijfster Frida Vogels, die getrouwd is met diens zoon, inderdaad: Artenio.

Vogels schreef een eerbetoon aan haar schoonvader, die ze leerde kennen als een intelligente en nieuwsgierige man. In 1905 had hij op zijn twaalfde de schoolbanken moeten verlaten nadat zijn vader was doodgeschoten. Salvatore werd het gezinshoofd en leerde het vak van wijnbouwer. 'Hij keek geen boek meer in en raakte geen pen meer aan en het scheelde niet veel of hij vergat de kunst van het lezen en schrijven helemaal, zo werd hij in beslag genomen door zijn nieuwe bezigheden.'

Na verloop van tijd begint het weer te kriebelen en koopt Salvatore met zijn zondagsgeld kaarsen om 's avonds te kunnen lezen en studeren. En als hij in 1930 vader wordt, geeft hij zijn zoon 'een betekenisvolle naam in plaats van zomaar een heiligennaam'. Artenio is de samentrekking van Arte en Genio, kunst en genie. 'Hij besloot tegelijk dat hij nu geen kinderen meer wilde omdat hij van zijn inkomsten er één kon laten studeren en niet meer.'

De harde kern

Frida Vogels - net als Artenio van jaargang 1930 en inmiddels 90 jaar oud - maakte naam met een uitgesproken autobiografisch oeuvre, waarvan 'De harde kern' het hoogtepunt is. Dat boek bestaat uit drie delen, waarvan het eerste in 1992 verscheen als haar literaire debuut. Daarin deed Vogels, 'vermomd' als het personage Berta Mees, het verhaal deed van haar moeizame huwelijk en haar Italiaanse schoonfamilie. Voor het tweede deel, 'Met zijn drieën' (1993) kreeg ze de Libris Literatuur Prijs.

Vogels had jarenlang in stilte aan haar magnum opus gewerkt terwijl ze de kost verdiende als vertaalster van onder meer Cesare Pavese en Primo Levi. En sinds 1954 hield ze rigoureus een dagboek bij. Ze stopte daarmee in 1991, niet toevallig toen ze 'De harde kern' had voltooid. Haar dagboeken, inmiddels goed voor ruim 7.000 bladzijden, waren een leidraad geweest voor haar autobiografische meesterwerk en dat werk zat erop.

Een door Vogels geredigeerde versie van de dagboeken verscheen vanaf 2005. Van de geplande 16 delen werden er elf gepubliceerd, tot jaargang 1977-1978. In een voorwoord bij dat elfde deel liet Vogels weten dat de rest van haar dagboeken - uit de jaren 80 - pas na haar dood zouden verschijnen, omdat de inhoud te pijnlijk is. 'Ik heb er in 'Met zijn drieën' al over geschreven en wat daar staat, is schokkend genoeg', beweerde ze, waarschijnlijk verwijzend naar de getroebleerde relatie met haar broer.

Respect en sympathie

Aan het slot van 'De vader van Artenio' recupereert Vogels ook enkele dagboekfragmenten, na de dood van haar schoonvader Salvatore in 1969. Daarin spreekt ze haar respect en sympathie voor hem uit, maar botst daarbij voortdurend op onbegrip van haar schoonmoeder. 'We konden elkaar blijkbaar niet begrijpen', schrijft Vogels. 'Ik gaf het op en beperkte me ertoe nog eens te zeggen dat Ennio's vader een uitzonderlijk mens was geweest, en dat trof haar.'

Wat Vogels vooral stoort, is dat Salvatore zijn leven lang door de familie van zijn vrouw werd weggezet als een achterlijke boer. Hij werd 'door zijn aangetrouwde familie behandeld met een verachting die mij razend maakte, maar hem zo te zien koud liet', noteert Vogels. Hier komen personages terug, zoals oom Mario - de broer van Artenio's moeder - die ook al in 'De harde kern' figureerden.

Nieuwsgierige vader

Vogels respecteert Salvatore omdat hij een man zonder kapsones is. 'Alleen Ennio's vader had de moed zich te laten zien zoals hij was en te zeggen wat hij dacht.' Zelfs Artenio - bijgenaamd Ennio - speelt het spel tegen zijn vader mee. Dat valt zeker op wanneer Salvatore in 1963 een reis door Noord-Italië maakt en onder de indruk is van de grote steden. Ennio reageert vaak bits op de naïeve opmerkingen van zijn nieuwsgierige vader.

Na zijn pensioen begint Salvatore zijn memoires te schrijven, met dezelfde onverzettelijkheid - zo laat Vogels tussen de lijnen verstaan - waarmee zij haar dagboeken bijhield. Dat stuit bij zijn aangetrouwde familie op onbegrip. Na zes jaar schrijven bundelt hij zijn memoires en naait hij ze in een kartonnen kaft, waarop hij schrijft: 'Voor mijn zoon Artenio'.

Met 'De vader van Artenio' heeft Vogels een sober en bijwijlen aangrijpend memoriaal opgericht voor een uitzonderlijke man die zich niet liet afremmen door zijn bescheiden boerenafkomst. 'Hij heeft zijn leven lang geprobeerd zichzelf en zijn ideaal trouw te zijn, heeft daarmee veel vijanden gemaakt, en is ten slotte alleen gebleven.'