Ere-gouverneur Smets van Nationale Bank wordt misdaadauteur

Ere-gouverneur Jan Smets van de Nationale Bank heeft in de Gentse Minardschouwburg zijn debuutroman ‘Theater’ voorgesteld. Het is de eerste thriller van de 68-jarige econoom, die vorige week nog een topfunctie kreeg bij Brussels Airlines.

‘Het gaat over een moordzaak, een echte whodunit’, vertelt Smets. ‘Je moet wachten tot het einde van het boek om te weten hoe de vork in de steel zit.’

Smets wachtte tot het einde van zijn loopbaan bij de Nationale Bank, eind vorig jaar, om zijn boek rond te krijgen. Een project waar hij al lang over droomde. ‘Ik heb de liefde voor het geschreven woord geërfd van mijn vader, die journalist was en zelf ook boeken schreef’, vertelt Smets. ‘De liefde voor de thriller heb ik dan weer geërfd van mijn moeder, die gek was van Agatha Christie.’