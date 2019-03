Europa is de dikke slet

De Franse schrijver Michel Houellebecq voert in ‘Serotonine’ een kluizenaar ten tonele wiens state of mind in een diepe recessie zit. Niets nieuws onder de zon? Toch wel. Vrouwen zijn geen sletten meer.

Michel Houellebecq (63) richtte zich in december in een essay tot zijn Amerikaanse lezers. Meer nog dan van het nazisme hebben de Amerikanen Europa in 1945 van het spook van het communisme bevrijd, schreef de Franse succesauteur in Harper’s Magazine. De brexiteers kregen een pluim. ‘Het is moedig om uit de EU te stappen. Europa is een achterlijk idee dat in een nare droom is veranderd.’ Donald Trump noemde hij een van de beste Amerikaanse presidenten in vijftig jaar. ‘Hij is een nationalist. Wel, ik ook. Nationalisten kunnen met elkaar praten. Met internationalisten lukt dat vreemd genoeg niet zo goed.’

Houellebecq capteert het onbehagen van de Franse boeren om het over een gevoelig thema te kunnen hebben: zelfmoord.

Of het Houellebecq, zijn uitgever of een redacteur van Harper’s was, weten we niet. Maar iemand was zo slim die clickbaitkop boven het artikel te zetten: ‘Donald Trump is a good president.’ Enkele dagen later werd duidelijk waarom Houellebecq zo provocerend uit de hoek kwam. Frankrijks grootste literaire exportproduct had een nieuwe roman in de aanbieding. ‘Sérotonine’ verscheen een week later, op 4 januari, in het Frans. Een staaltje guerillamarketing om het monstersucces van ‘Soumission’ te evenaren? Dat boek, waarin Houellebecq een Frankrijk schetste dat werd overgenomen door de islam, kwam uit op de dag van de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo in Parijs. Er werden 800.000 exemplaren van verkocht.

Had ‘Soumission’ een voorspellende waarde? Nee, Frankrijk is nog altijd niet in handen van Islamitische Staat. En wie tussen de lijnen las, kon in de roman evenzeer een satire op onze islamofobie zien. Maar in retrospect bleef de perceptie overeind dat Houellebecq zijn volk wilde alarmeren voor de risico’s van een pamperpolitiek tegenover moslims. Het was niet de eerste keer dat het leek alsof hij een glazen bol op zijn schrijftafel heeft staan.

In ‘Platform’ voorspelde Houellebecq grote islamitische aanslagen. Dat boek - allicht zijn beste - verscheen een week voor de aanslagen op de Twin Towers in New York. ‘Mogelijkheid van een eiland’ had in 2005 iets van een waarschuwing voor de impact van artificiële intelligentie.

Gele hesjes

Ook voor ‘Serotonine’, dat volgende week in het Nederlands verschijnt, probeert zijn uitgever de mythe van Houellebecq als profetische schrijver in stand te houden. In de finale van zijn zevende roman breekt in Normandië een opstand van melkveehouders uit die sinds de afschaffing van de Europese subsidies amper het hoofd boven water houden. Op een snelwegoprit komt het tot een dodelijke confrontatie met de politie. Genoeg voor zijn uitgever om te stellen dat Houellebecq het protest van de gele hesjes had zien aankomen.

Dat is sterk overdreven. Het gaat de schrijver in de eerste plaats om de tragiek van de Franse boeren. ‘La ferme France’ sleept zich al decennia van crisis naar crisis. De agrarische sector voelt zich in de steek gelaten door de politiek. Franse boeren blokkeren al jaren snelwegen en fastfoodrestaurants. En wat hun opstanden voor de zelfverklaarde nationalist Houellebecq extra pigment geeft: bij de presidentsverkiezingen van 2017 deed de extreemrechtse Marine Le Pen het erg goed bij de boeren in Bretagne en Normandië.

Michel Houellebecq schreef met 'Serotonine' zijn somberste boek tot nog toe.

Maar dat is niet de essentie in ‘Serotonine’. Houellebecq capteert het onbehagen van de Franse boeren om het over een gevoelig thema te kunnen hebben: zelfmoord. In Frankrijk stappen jaarlijks zo’n 600 boeren uit het leven. Ook ‘Serotonine’ wordt bevolkt door mensen die het verleerd zijn gelukkig te zijn. Niets nieuws onder de zon voor Houellebecq-fans. ‘Het leven is pijnlijk en teleurstellend’, schreef hij in het essay over de Amerikaanse schrijver H.P. Lovecraft waarmee hij in 1991 debuteerde. Het eerste zin van zijn eerste boek loopt als een mantra door de rest van zijn oeuvre. Denk aan de cynische Daniël in ‘Mogelijkheid van een eiland’, de nihilistische einzelgänger Michel in ‘Platform’ of de gedeprimeerde bediende in ‘De wereld als markt en strijd’.

Het hoofdpersonage in ‘Serotonine’ is een samensmelting van die drie personages. De landbouwingenieur Florent-Claude Labrouste neemt een antidepressivum met het gelukshormoon serotonine, een neurotransmitter die bij een tekort tot depressieve klachten kan leiden. Hij is cynisch en eenzaam en kijkt met weemoed en sarcasme terug op zijn oude leven, toen hij nog in staat was van vrouwen te houden. ‘Ik heb het geluk gekend, ik weet wat het is, ik kan er deskundig over praten en weet ook hoe het eindigt, en wat er gewoonlijk op volgt.’

De liefde is een afgesloten hoofdstuk. Door het antidepressivum is Florent-Claude bovendien seksueel niet meer actief. Dat betekent niet dat hij niet aan seks denkt. Maar het vrouwelijk lichaam wordt niet gereduceerd tot een lustobject. Critici die Houellebcq uitspuwen omdat hij zo denigrerend over vrouwen schrijft, treffen in ‘Serotonine’ een andere schrijver aan. Het is bij momenten vertederend om Florent-Claude naar liefde te voelen hunkeren. Het hoofdstuk over de liefdesrelatie van zijn ouders is ronduit ontroerend.

Herhalingsoefening

Maar het naargeestige mens- en wereldbeeld van Houellebecq is niet weg. Ondanks hun ogenschijnlijke geluk pleegden de ouders van Florent-Claude zelfmoord. Met het liberale marktdenken en zijn vele illusies gaat het van kwaad naar erger. Op zijn best is Houellebecq in de passages die zijn sombere denkbeelden over de liefde en over de wereld aaneenknopen. In het slotstuk schrijft hij: ‘Ik had een vrouw gelukkig kunnen maken. Of nou ja, twee; ik heb verteld welke. Alles was van meet af aan duidelijk, extreem duidelijk; maar we hebben ons er niets van aangetrokken. Zijn we gezwicht voor de illusies van individuele vrijheid, open leven, onbegrensde mogelijkheden?’

Behalve een vertrouwde reactionaire aanklacht tegen de leegte van ons bestaan is ‘Serotonine’ een lucide treurlied over de Europese Unie. Trump en de brexiteers gaan ervan smullen. U ook.

De gehavende Florent-Claude is zo down dat hij alles in Parijs achterlaat en Frankrijk begint te doorkruisen. In Normandië stopt hij bij een jeugdvriend die na zijn studies landbouwingenieur en zijn stage bij Danone niet voor het grote geld in het bedrijfsleven koos, maar boer werd. Daar is hij getuige van de magistrale sleutelscène van het boek, de gewelddadige boerenopstand tegen de ‘dikke slet’ Europa, waarin iemand maar één mogelijkheid ziet: zelfmoord plegen.

‘Serotonine’ is wellicht Houellebecqs somberste boek, ondanks de milde ironie en de verwachtingsvolle passages over de liefde. Provoceren doet Houellebecq niet echt, daarvoor is het boek thematisch iets te veel een herhalingsoefening. Behalve een vertrouwde reactionaire aanklacht tegen de leegte van ons bestaan is ‘Serotonine’ een lucide treurlied over de EU. Trump en de brexiteers gaan ervan smullen. U ook.