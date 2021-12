Geen nieuwe Snoecks-almanak meer

Na het plotse overlijden van hoofdredacteur en bezieler Geert Stadeus is een nieuwe Snoecks niet meer denkbaar, laat de uitgever weten. De 98ste editie eerder dit jaar was de laatste.

Een Snoecks zonder Geert Stadeus is voor de uitgeverij ondenkbaar. 'Al jaren onderhield hij nauwe contacten met fotografen, fotoagenschappen en journalisten. Als hoofd- en eindredacteur begon en eindigde Snoecks bij hem. Een rol die niet door iemand anders in te vullen valt.'

Stadeus - journalist, auteur en tekstschrijver voor onder meer 'De slimste mens - nam in 2003 de leiding over Snoecks. De geschiedenis van de almanak gaat terug tot de jaren twintig van de vorige eeuw. Toen verscheen, in de schoot van de Gentse familiedrukkerij Snoeck-Ducaju & Zoon, het allereerste Snoecks jaarboek: de Groote Snoeck’s Almanak, met vanaf 1944 de eerste vrouw op de cover - toen nog een glunderend boerinnetje naast een appelboom.