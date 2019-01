Haruki Murakami: Een gewone schrijver van buitengewone romans

Geen sprekende katten of donkere waterputten. In ‘Romanschrijver van beroep’ legt Haruki Murakami uit waarom hij schrijver is geworden. En dat zijn lezeressen in meerderheid ‘knap’ zijn.

‘Als ik heel eerlijk mag zijn: voor zover ik zie, zijn veel romanschrijvers - uiteraard niet allemaal - mensen van wie je bezwaarlijk kunt zeggen dat ze over een innemende persoonlijkheid en een onbevooroordeelde blik beschikken.’ En nog altijd op de eerste pagina: ‘Mensen die zulke lui graag als vriend of als buur willen, zijn er vermoedelijk niet zoveel.’

Was het maar zo simpel, ben je geneigd te denken. Want waarom schrijven we dan allemaal geen romans als Murakami?

Het eerste hoofdstuk van Murakami’s autobiografische essayboek ‘Romanschrijver van beroep’ is hilarisch. In een paar rake zinnen fileert de Japanner het beroep van schrijver en bij uitbreiding het literaire wereldje. ‘Naar mijn mening is het schrijven van fictie geen bezigheid die is weggelegd voor al te scherpzinnige mensen’, luidt het. Je leest het met de glimlach, maar meteen gaat ergens in het hoofd een alarmbelletje af. Meent Murakami het? Of zet hij ons net als in zijn romans met een uitgestreken gezicht op het verkeerde been. Je weet het bij hem nooit helemaal zeker.

Bij toeval

‘Romanschrijver van beroep’ wordt in elk geval gepresenteerd als volbloed non-fictie. In elf essays snijdt Murakami verschillende aspecten van zijn schrijverschap aan. Hoe het voor hem begon, bijvoorbeeld. Bij toeval. Bijna ben je geneigd te denken: uiteraard bij toeval. Want zijn romans hangen aan elkaar van schijnbare toevalligheden. Auteur en boek zijn bij Murakami een en ondeelbaar. Dat legt hij ook heel omstandig uit in het vijfde hoofdstuk ‘Nou, wat moet ik dan schrijven?’

Toen Murakami in 1979 debuteerde met ‘Luister naar de wind’ - hij was toen 29 - had hij geen materiaal om over te schrijven. Hij had ‘geen oorlogen en stierengevechten zoals Ernest Hemingway meegemaakt’. Maar dat bleek (en blijkt nog altijd) geen bezwaar. Murakami kwam erachter dat je maar gewoon om je heen moet kijken en al die dagelijkse, banale indrukken in een imaginaire vergaarbak moet steken. Even schudden voor gebruik en er rolt dan wel een roman uit.

Was het maar zo simpel, ben je geneigd te denken. Want waarom schrijven we dan allemaal geen romans als Murakami? Misschien omdat we het ritme van de meester missen. Murakami, die schrijven jaren combineerde met het runnen van een jazzbar, verwijst geregeld naar jazzgrootheden als Thelonious Monk, Herbie Hancock of Bill Evans. Ze hebben dezelfde 88 toetsen op hun piano als elke andere would-bepianist. Toch doen zij er geniale dingen mee, de meeste pianisten niet.

Discipline

‘Romanschrijver van beroep’ is geen handleiding tot het schrijven van een succesroman. Murakami geeft de lezer toegang tot zijn wereld. Die is minder fascinerend dan je op basis van zijn romans zou verwachten. Hij hamert voortdurend op discipline. Als hij aan een roman werkt, schrijft hij elke dag tien pagina’s. Nooit meer, nooit minder. In goede en kwade tijden. ‘Zo doet een artiest dat niet, zullen sommige mensen misschien tegenwerpen. Dat is toch als in een fabriek? Tja, daar zeg je wat. Misschien is dat niet zoals een kunstenaar het doet. Maar waarom moet een romanschrijver zich als een kunstenaar gedragen?’ Murakami wil vooral een vrij mens zijn, die zich door niets of niemand in een keurslijf laat dwingen.

Dat gaat niet altijd vanzelf, lezen we. Murakami heeft ook te maken met redacteurs van uitgeverijen die het beter menen te weten dan hijzelf. Hij laat het stoïcijns over zich gaan. Of doet net het tegenovergestelde van wat wordt voorgesteld.

Besterven

Hoe dan ook werkt Murakami meticuleus aan zijn romans. ‘Een verhaal moet besterven’, zegt hij. Een paar maanden rusten, om er dan opnieuw aan te beginnen. Tot het na vier keer wel ongeveer goed zit. De illusie dat geniale schrijvers hun meesterwerken achteloos uit hun mouw schudden, is daarmee uit de wereld geholpen. Murakami’s eerste lezer is zijn vrouw. Het heeft hun relatie niet geschaad.

Murakami is al jaren een van de topfavorieten voor de Nobelprijs. Daar spreekt hij niet over. Hij laat zich wel uit over literaire prijzen in het algemeen. Hij heeft er niks mee. Het interesseert hem niet. Soms zijn ze zelfs contraproductief, vindt hij. Zijn lezers vormen zijn literaire prijzen. Ze zitten overal in de wereld. Jong en oud. Mannen en vrouwen. ‘Behalve dat bij mijn lezeressen de mooie vrouwen in de meerderheid zijn - geen leugen, geloof me - zijn er niet bepaald gemeenschappelijke kenmerken te vinden’, schetst hij het lezersuniversum.

Of al die lezers blij zijn met dit boek, valt af te wachten. Murakami vertikt het helaas om licht te werpen op zijn mysterie. Waarom spreken zijn katten? En waarom liggen zijn hoofdpersonages zo vaak opgesloten in donkere putten? Die antwoorden moet je, zo valt te vrezen, in zijn romans zelf zoeken.

Haruki Murakami, ‘Romanschrijver van beroep’, 256 pagina’s.