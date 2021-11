Hervé Le Tellier, de Parijzenaar die de wereld veroverde met een anomalie

Na een kort leven als wiskundige en een snelle carrière in de journalistiek koos Hervé Le Tellier voor het tempo van de literatuur. Sinds de Parijzenaar vorig jaar de prestigieuze Prix Goncourt won, boomt de verkoop van ‘L’anomalie’. De roman is nu ook in het Nederlands vertaald.

‘Anomalie’ gaat over een Boeing 787 die met een interval van drie maanden landt. Het gaat telkens om dezelfde vlucht met dezelfde bemanningsleden en dezelfde inzittenden. De passagiers die in maart zijn geland, leiden inmiddels hun eigen leven. Diegenen die in juni landen, merken dat hun alter ego’s drie maanden voorsprong hebben. De confrontatie tussen de personages leidt tot uiteenlopende situaties. En de roman suggereert dat het verhaal niet eens zo uniek is. Ergens in een Chinese hangar staat een vliegtuig met hetzelfde verhaal. Maar in tegenstelling tot de Amerikaanse overheid laat de Chinese overheid iedereen van het vliegtuig verdwijnen.

‘Anomalie’ is een kruising tussen een spannend boek en een filosofisch traktaat over wie we zijn en waarom we de dingen doen die we doen. Sinds de Parijzenaar Hervé Le Tellier (64) er op 30 november 2020 de Prix Goncourt - Frankrijks meest prestigieuze literatuurprijs - voor kreeg, staat er geen maat op de verkoop. De teller staat bijna op 1 miljoen exemplaren. ‘L’ Anomalie’ is in 42 talen vertaald.

Wie een Goncourt wint, ziet de verkoop de hoogte in gaan. Maar dit verkoopsucces is uitzonderlijk. Alleen de Goncourt van 1984 - ‘L’amant’ van Marguerite Duras - verkocht meer. ‘Zij deed er dertig jaar over, ik heb dus nog wat tijd’, grapt Le Tellier als we hem in Antwerpen treffen.

Profiel Hervé Le Tellier (64) is geboren in Parijs en wiskundige van opleiding. In 1983 studeerde hij af aan het Centre de formation des journalistes. Hij werkte voor onder andere Le Monde en Charlie Hebdo. In de jaren negentig begon hij romans, toneelstukken en poëzie te schrijven. Bekend zijn het toneelstuk ‘Moi et Mitterrand’, een satire over de relatie tussen burgers en de macht, en het familieverhaal ‘Toutes les familles heureuses’. ‘L’anomalie’ is het enige werk dat in het Nederlands is vertaald.

Hoe verklaart u het succes?

Hervé Le Tellier: ‘Het boek was een beetje speciaal, maar er is ook de verklaring van een verwarrende wereld. De uitreiking van de Goncourt werd uitgesteld door de pandemie, wat de spanning bij het publiek opbouwde. Ook de coronabeperkingen speelden mee. Alles was gesloten. De mensen konden niet naar de bioscoop of het theater. Ik denk ook dat het boek veel mondreclame heeft gekregen, over generaties en genders heen. Daardoor sprak de roman meer mensen aan dan een klassieke Goncourt. Ik hoor van boekhandelaren dat ook heel wat adolescenten de roman kochten, wat bij een klassieke Goncourt minder het geval is.’

Hoe bent u op het idee gekomen om eenzelfde vlucht twee keer te laten landen?

Le Tellier: ‘Dat idee is langzaam gerijpt. Ik wilde iets schrijven waarbij ik met mezelf werd geconfronteerd. Eerst speelde ik met het idee dat ik thuis zou komen en mezelf aantreffen. Maar al snel vond ik zo’n confrontatie met mezelf te beperkend.

Twee mensen op hetzelfde moment is bovendien een moeilijk gegeven. Er moet een tijdsverschil in die confrontatie zitten.’

Le Tellier: ‘Zo ben ik bij dat interval van drie maanden uitgekomen. Het boek begint in maart. Dat is symbolisch. Dan begint de lente, en die luidt een periode van veranderingen in. Drie maanden later worden de personages opnieuw met zichzelf geconfronteerd. Maar dan zijn het andere mensen. Ze zijn ziek geworden, hebben iemand verlaten, zijn verliefd geworden, hebben een boek of een lied geschreven, zijn beroemd geworden of zelfs gestorven.’

‘Ik heb eerst die situaties gecreëerd. Daarna voerde ik de personages op die overeenkwamen met de ontstane situaties. Dat had ik nooit eerder gedaan. Wie is in staat tot moord? Dat is natuurlijk een huurmoordenaar. Hij is de enige die koelbloedig genoeg is om te moorden als hij met zichzelf wordt geconfronteerd. Daarna heb ik het omgekeerde gezocht: wie zou zich opofferen? Dan maakt de lezer kennis met een jonge vrouw die zwanger raakt van een man van wie ze houdt. Maar als ze drie maanden later opnieuw opduikt, is ze niet zwanger. Die vrouw beseft dat niets meer mogelijk is en dat ze alleen maar kan verdwijnen. En tussen die twee uitersten heb je verschillende denkbare situaties.’

In ‘Anomalie’ creëerde ik eerst situaties om er daarna personages aan te koppelen. Dat had ik nooit eerder gedaan.

‘Zodra de personages en de situaties waren gecreëerd, heb ik het literaire genre gebruikt dat bij de personages paste. De huurmoordenaar had woorden nodig die hard en donker waren. De vrouw die zich opoffert, had een genre nodig dat zich leende tot introspectie. Zo kreeg elk personage zijn stijl.’

U speelt met al die werelden en realiteiten. Op een bepaald moment herformuleert u zelfs de stelling van Descartes. ‘Ik denk, dus ik ben’ wordt in de 2.0-versie: ‘Ik denk, dus ben ik vermoedelijk geprogrammeerd.’

Le Tellier: ‘Dat we geprogrammeerd zijn, heb ik van de Zweedse filosoof Nick Bostrom. Ik had dat idee niet van in het begin, het is pas later gekomen. Het is uiterst geschikt voor het verhaal, om de lezer te verwarren. Bostroms idee dat we eigenlijk geprogrammeerd zijn, is niet zo gek. Als de mensheid erin slaagt niet te verdwijnen, zullen we telkens sterkere computers bouwen. Op een dag moet dat gelijkwaardig zijn aan het menselijke brein. Omdat je dan die computers kan uitbouwen, zullen er steeds meer menselijke breinen aanwezig zijn.’

‘Natuurlijk is het ook een knipoog naar de lezer. Elke lezer weet dat de personages in een roman fictief zijn. Maar voor de tijd dat hij leest, neemt hij aan dat de personages echt bestaan. Met die illusie heb ik in ‘Anomalie’ gewerkt.’

U hebt veel gelezen in uw jeugd. Toch bent u wiskunde gaan studeren. Pas na een omweg in de journalistiek bent u bij de literatuur uitgekomen.

Le Tellier: ‘Mijn traject is niet zo absurd, hoor. Als je 16 bent en je bent goed in wiskunde, dan ga je dat studeren. Als je op je 20ste ontdekt dat je toch niet zo fantastisch bent in wiskunde, probeer je iets anders te doen. Ik heb het geluk gehad dat ik na een toegangsexamen een prestigieuze journalistieke opleiding kon volgen. Ik ben snel in de journalistiek gestapt, waar ik vlug leerde schrijven. Toen ik naar de fictie overschakelde, moest ik in een ander tempo gaan schrijven. Ik heb dus drie levens gehad: een kort leven als wiskundige, dan één als journalist en uiteindelijk één als auteur.’

Het recentste boek is altijd het beste. Maar op welk van uw andere boeken bent u minstens zo trots?

Le Tellier: ‘Op ‘Toutes les familles heureuses’. Dat is een familieverhaal, en dat laat zich altijd moeilijk schrijven. Je wil correct zijn omdat het een verhaal is, je wil juist zijn omdat het over familie gaat, en je wil niet klagen. Enfin, dat wilde ik toch niet doen. Ik vind dat ik erin geslaagd ben een verhaal te schrijven dat zowel over mijn familie als over mij gaat. Maar verschillende mensen hebben me al gezegd: ‘Dat boek gaat over mij. Of het gaat over mijn moeder.’ Het ontroert me dat anderen, die heel andere dingen hebben meegemaakt, zich terugvinden in mijn persoonlijke herinneringen. En erdoor worden geraakt.’

Het ontroert me dat anderen, die heel andere dingen hebben meegemaakt, zich terugvinden in mijn persoonlijke herinneringen.

Waaraan werkt u nu?

Le Tellier: ‘Toen ik de Goncourt won, werkte ik aan twee theaterproducties. Tot de theaters hun deuren sloten. Nu ze stilaan weer opengaan, werk ik opnieuw aan die stukken. Daarnaast werk ik aan een roman. Er komt nog een kleine verhalenbundel uit. En ik wil een biografisch verhaal schrijven van een onbekende. Hij komt uit een dorp waar ik een huis kocht. Er stond een naam van een man in de muur gegraveerd. Ik las daarna dat hij in 1944 is gestorven, op 20-jarige leeftijd. In 2024 zal hij honderd jaar dood zijn. Het is een hele uitdaging om het levensverhaal te schrijven van een kerel over wie je amper iets weet. En het is de enige dode in het dorp in de oorlog. Het is de kunst om als auteur uit het verhaal te blijven.’

‘Ik hou overigens van een beknopte stijl. Het stoort me als romanschrijvers te breedvoerig zijn. Ik zeg niet dat ik nooit in de val trap, maar ik probeer het te vermijden. Het vervelende met romans is dat je beschrijvingen en acties hebt. Als auteur zit je soms tussen twee vuren: ofwel vertel je heel literair maar gebeurt er niets, ofwel gebeurt er veel maar is het niet goed geschreven is. Ik probeer de combinatie te maken. Ik ben ervan overtuigd dat je een boek kan monteren zoals een film. Ik speel daarom graag met literaire genres. Neem de ondervragingen in ‘Anomalie’: strikt genomen is dat geen literair genre, maar een vorm. Toch werkt het. Je vindt dat ook terug John le Carré. Voor mij is hij de grootste Britse schrijver van de eeuw.’