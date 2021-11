Het raadsel dat je zelf bent

Wieslaw Mysliwski, met zijn 89 de éminence grise van de Poolse literatuur, bewijst met ‘Het oog van de naald’ dat hij nog altijd op topniveau schrijft. Nooit weet je wat echt is en wat niet.

Wieslaw Mysliwski houdt er een morbide filosofie op na: een auteur zou beter doodgaan als hij een roman af heeft, dan kan het boek vrij en autonoom zijn eigen leven beginnen te leiden. De mediaschuwe schrijver spreekt zich niet graag uit over zijn werk en leidt een kluizenaarsbestaan in het Poolse achterland. Daar ligt ook de belangrijkste voedingsbodem van zijn oeuvre. Mysliwski schrijft over het kleine, onopgemerkte leven, de afgelegen boerengemeenschappen met hun eigen taal en omgangsvormen, waar de seizoenen de maat bepalen.

Vanaf de jaren vijftig voerden de Sovjets in Polen een brutaal hervormingsbeleid, waardoor tradities werden uitgeroeid. Mysliwski probeert de ziel van die grotendeels verdwenen wereld te vangen. Hij schrijft over een tijdperk dat zich gestaag van ons verwijdert maar waarvan hier en daar nog een spoor te vinden is. Met meesterwerken als ‘Steen op steen’ en ‘Over het doppen van bonen’ veroverde hij wereldwijd de reputatie van virtuoze verteller.

Mysliwski weeft een complex web van verhalen en mijmeringen waarin heden en verleden geruisloos over elkaar heen schuiven.

In ‘Het oog van de naald’ voert Mysliwski ons mee naar zijn geboortestad Sandomierz. Halfweg een steile trap die naar een ‘vroegere wilde, groene vallei’ afdaalt, staat een man te wachten op een vrouw die maar niet komt. Het hele boek lang zal hij op haar blijven wachten, maar in plaats van de vrouw is het zijn oudere ik die op de trap verschijnt. ‘Ik had niet gedacht hem daar te ontmoeten en toch was hij daar ineens,’ zegt de jongere ik terwijl hij lichtjes begint te beven.

Daarmee geeft hij de aftrap voor een complexe maar betoverende roman waarin de jongere en de oudere versie van de verteller beurtelings aan het woord komen. Elkaar aanvullend en nuancerend, sprekend vanuit het verleden en de toekomst werpen ze licht op een leven dat zich maar niet laat vangen.

Karol Lesman, die al verschillende prijzen voor zijn vertalingen van Mysliwski won, weet alle nuances te vatten in het Nederlands. Hij schakelt soepel van toon tussen de mijmerende passages, en de soms hilarische scènes waarin de meest waanzinnige verhalen worden opgedist.

Geruisloos

Mysliwski schrijft zijn boeken altijd volgens hetzelfde recept: een mijmerende verteller blikt terug op zijn leven en daalt af in het labyrint van zijn geheugen. Het is een heerlijk verdwalen. Mysliwski’s romans volgen geen heldere plotlijn. Hij weeft een complex web van verhalen en mijmeringen waarin heden en verleden geruisloos over elkaar heen schuiven.

In ‘Het oog van de naald’ stelt hij dat procedé op scherp. De meanderende vertelstem is even verleidelijk als verraderlijk, omdat je nooit weet wat echt is en wat niet, waar de herinnering zich in nieuwe vormen laat kneden, of wanneer het vertelplezier met de verteller aan de haal gaat en de macht van het verhaal alles overneemt.

Het is meteen ook Mysliwski’s grote onderwerp: de onbetrouwbaarheid van het geheugen dat ons constant in de luren legt en tegelijk onze belangrijkste bondgenoot is. Want hoe zouden we ons bestaan betekenis kunnen geven zonder herinneringen? Herinneren is een manier om ons het leven toe te eigenen, er ons eigen verhaal van te maken en orde te scheppen in de chaos.

Hoe dieper je in het verhaal wordt gezogen, hoe meer je beseft dat het ook over jou gaat. Mysliwski houdt een - weliswaar troebele - spiegel voor waarin iedereen zijn contouren kan ontwaren en die doet nadenken over de keuzes die je hebt gemaakt, de paden die je al dan niet bent ingeslagen, wat je hebt gewonnen en wat je bent kwijtgeraakt. Wat overheerst, is het melancholische idee dat je ook voor jezelf altijd een raadsel zal blijven.