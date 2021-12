‘Ik had drie collega’s het gebouw in gestuurd, slechts één is er levend uitgekomen'

Toen op 11 augustus 2019 bij een brand in Beringen twee brandweermannen stierven, was Marc Coenen commandant. ‘Wat heb ik fout gedaan?’, vroeg hij zich af. En dat is nu de titel van zijn boek.

In zijn kast in de brandweerkazerne van Beringen staat een enorm dik boek met zijn naam erop. Het heet ‘The Lamentations of Isis and Nephthys’, het is uitgegeven bij Museum Tusculanum Press en de kans dat het buiten historisch-wetenschappelijke kringen wordt gelezen, is klein.

‘Dat is mijn postdoctoraal onderzoek, dat dit jaar in boek verscheen’, glimlacht Marc Coenen (51), doctor in de geschiedenis van het oude Nabije Oosten. Hij legt een pagina open. We zien een foto van een prachtige papyrusreep met daarop oud-Egyptische letters. Maar dan bladert Coenen terug naar een van de eerste bladzijden. We lezen: ‘To the memory of Chris Medo, 21 May 1977-11 August 2019/Benni Smulders, 4 December 1982-11 August 2019.’ Dat is geen oude geschiedenis. Voor de nabestaanden van Chris Medo en Benni Smulders is het zelfs nog geen geschiedenis.

Het was acht minuten over twee, in de nacht van 11 augustus 2019. Marc Coenen had een hele avond geholpen in de kantine van de cyclobalclub van zijn zonen. Hij reed naar huis en passeerde in de Beringse Koolmijnlaan aan een leegstaand winkelcomplex. Zonder meer, het was de weg naar huis, hij lette niet eens op het pand. Amper verder ging zijn pager af, zeg maar een semafoon. Coenen repte zich naar de brandweerkazerne. Daar hoorde hij waar de interventie nodig is. In de Koolmijnlaan dus. In ‘Wat heb ik fout gedaan?’, schrijft hij: ‘Bij mezelf denk ik: ‘Ik ben daar net gepasseerd. Nergens heb ik vlammen of rook gezien en al helemaal geen brandend gebouw. Die brand kan niet erg zijn.’

Schermvullende weergave

Twee jaar later zou je kunnen zeggen dat in die aanname al de kiem van een drama zit. Twee jaar later knikt hij. Brandweermannen Chris Medo en Benni Smulders verloren die nacht het leven. Twee jaar later heeft hij dit boek erover geschreven. Titel van deel 1 van hoofdstuk 2: ‘Achteraf weet je alles op voorhand.’

Hoe een doctor in de Egyptologie officier van de brandweer van Beringen wordt, vertelt hij straks. Maar het is nu al belangrijk die achtergrond te kennen. Want in de twee jaar na de brand ging Coenen (niet te verwarren overigens met de journalist Mark Coenen) op zoek naar literatuur die hem vooral kon vertellen hoe het menselijk brein werkt en waarom een mens de beslissingen neemt die hij neemt.

Antwoorden kwamen van neuropsychiaters, moleculaire neurobiologen, psychologen, wetenschapsfilosofen, genetici. Natuurlijk ook bij historici. En bij wat een mens kan leren uit de geschiedenis: van het Verdrag van Versailles uit 1919, de kabeltreinramp in Kaprun uit 2000 en de brand in de Londense Grenfell Tower in 2017. Van de even legendarische als verschrikkelijke woorden ‘I can’t breathe’ van de zwarte Amerikaan George Floyd, die op 25 mei 2020 door een agent op straat werd gedood tot de aankoop van de scarabeeën van Nekao door de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis in Brussel. Waarmee hij toch op zijn domein van de Egyptologie kwam. Kort gezegd: hij zoekt naar hoe en waarom mensen beslissen.

U schrijft: ‘Lees dit boek alsof het 10 augustus 2019 is.’ Kunt u dat vandaag, na wat u allemaal hebt gedacht, gelezen en geschreven, zelf nog? Wat zou de Marc Coenen van nu de Marc Coenen van toen aanraden?

Marc Coenen: ‘Als ik de tijd kon terugdraaien, zou ik tegen mezelf zeggen: ‘Let op. Niet alles wat je ziet, is wat je denkt dat het is.’ In de humaniora leerde ik over Immanuel Kant, die zei: ‘Das Ding an sich ist ein Unbekanntes.’ Een tafel is geen tafel, zoiets. Ik kon me bij die woorden weinig voorstellen, tot ik deze brand meemaakte.’

Als ik de tijd kon terugdraaien, zou ik tegen mezelf zeggen: ‘Let op. Niet alles wat je ziet, is wat je denkt dat het is.’ Marc Coenen Brandweerofficier

‘Het brandverloop leek op een standaardbrand. Zoals een tafel op een tafel. Maar om acht minuten over drie (een uur na de eerste melding, red.) bleek de tafel geen tafel, maar een stoel. Wat een gewone uitslaande brand leek, was eigenlijk een construction fire in het dak van het winkelcomplex. Alleen konden we dat niet zien. We hadden twee brandhaarden ontdekt en geblust. De collega’s van het korps van Heusden-Zolder, die ter versterking waren geroepen, leken zelfs niet nodig. Ik stuurde hen alleen nog eens het gebouw in om te kijken of we niet nog ergens een brandhaard over het hoofd hadden gezien. Alles leek onder controle. Sterker nog: we dachten dat de interventie voorbij was.’

Dat was ze niet.

Coenen: ‘Plots ontstond een vuur dat we nog nooit hadden meegemaakt. Tussen de panelen van het plafond en het dak zat isolatiemateriaal, dat gemaakt is van petroleumderivaten. Onder invloed van hitte vergast dat materiaal. Bij een gewone gasbrand zet je de gaskraan dicht. Maar hier was geen gaskraan. Slotsom: niets is wat het lijkt. Daniel Kahneman, de Israëlische psycholoog die de Nobelprijs economie won, heeft daar een theorie voor die hij WYSIATI noemde: What You See Is All There Is. In ons dagelijkse leven zijn we niet bezig met alternatieve manieren om te kijken naar wat we zien. Als we iets zien, stellen we het niet meer in vraag.’

Is dat voor u de grootste openbaring?

Coenen: ‘WYSIATI van Kahneman is dat zeker, omdat het over de combinatie van het bewuste en het onbewuste gaat. Over dat onbewuste heeft het bewustzijn amper controle. We maken onszelf vaak iets wijs. Als het verhaal maar geloofwaardig is, dan vertrouwen we erop. Dat is een aanname.’

Alles leek onder controle. Sterker nog: we dachten dat de interventie voorbij was. Marc Coenen Brandweerofficier

‘De Amerikaanse psycholoog Gary Klein trok een parallel tussen de schaaksport en brandweermannen: je beslist op basis van wat je denkt te weten. Maar die vergelijking klopt volgens mij niet. Schaakgrootmeesters als Karpov zijn constant met hun bord met pionnen bezig. Brandweerofficieren hebben veel administratieve taken en moeten met veel meer onberekenbare parameters rekening houden. De brandweerman heeft geen schaakbord.’

‘Ik had een theorie die standhield tot acht minuten over drie. Kahneman zegt daarover dat je je intuïtie niet mag vertrouwen als je geen kennis hebt van alle elementen. Te veel mensen hebben te veel zelfvertrouwen, zegt hij ook.’

In het geval van de brand schrijft u: ‘Ik heb me die avond een indigestie gelezen aan de rook.’ U interpreteerde de brand op basis van de rook die u zag.

Coenen: ‘De soort rook die uit het gebouw kwam, kom je op bijna elke brandinterventie tegen. Die wees niet op die brand in dat vals plafond. Maar dat weet je pas achteraf. In de brandweeropleiding ligt de klemtoon op geventileerde of niet-geventileerde brandverlopen. Maar kom je op een brandverloop dat niet aan die standaarden voldoet, dan zak je door het ijs. Je zit in het verkeerde scenario, maar je ziet niet dat je in het verkeerde scenario zit. Je denkt: we zijn goed bezig. Dus niemand zag er graten in dat die jongens nog gingen kijken.’

Het lijkt op een slechte film.

Coenen: ‘Voor hetzelfde geld schat je één detail anders in en dan zitten we nu niet over dat boek te praten. Want dan had ik het niet moeten schrijven. Of je kan er inderdaad een scenario voor Hollywood over schrijven. In dat leegstaande pand had het al drie keer gebrand. Drie keer brandstichting. Dus denk je de vierde keer: het zal wel opnieuw zo gaan. Er zijn mensen binnen gegaan met warmtecamera’s, die op temperaturen van 50 à 60 graden uitkwamen. Dat is absoluut niet abnormaal bij een interventie. Gaat het over 300 graden, wat ook gebeurt, dan weet je: hier moeten we buiten blijven. Niets wees daarop.’

Net daarom ging u de dagen, weken en maanden nadien tobben. Kwam dat vanuit een schuldgevoel?

Coenen: ‘Op het moment zelf al was duidelijk dat ik door het ijs was gezakt. Ik heb die wetenschappelijke achtergrond in de Egyptologie, maar ik had me herschoold en had alle mogelijke opleidingen bij de brandweer gekregen. Ik had veel ervaring. Hoe kon het dat al die kennis die in mij was geïnvesteerd en de verantwoordelijkheid die ik als officier had gekregen, tot dit resultaat hadden geleid? Wat had ik fout gedaan?’

‘Vrij snel ging ik mijn gedachten neerschrijven, al was het maar om te voorkomen dat de film werd overschreven. Natuurlijk is herinnering niet statisch. Herinnering is dynamisch. Dat zie je ook in de rechtspraak. Twee getuigen kunnen zich perfect iets anders herinneren. Ik schreef misschien wel 37 versies van het eerste hoofdstuk (het hoofdstuk waarin hij de feiten zelf vertelt, red.). Op basis van mijn herinneringen, maar ook nadat ik met andere mensen had gepraat.’

Schermvullende weergave

U citeert de Nederlandse psychiater André Aleman: ‘Onze waarneming is veel meer een eigen bouwwerk dan een getrouwe kopie van de werkelijkheid.’ De neurobioloog Eddy Van der Zee heeft het over bottom-up- en top-downverwerking van waarneming. Met andere woorden: wat we zien, wordt veel meer bepaald door wat we al gezien hebben.

Coenen: ‘Ons brein is de plaats waar verleden en heden elkaar raken. Aleman schreef daarover in zijn boek ‘Hersenspinsels’. Wat we zien, is niet alleen gekleurd door ervaring, het is ook gekleurd door wensen en verlangens. Bekend is het jachtongeval waarin de gewezen Amerikaanse vicepresident Dick Cheney was betrokken. Hij ging met een vriend op fazantenjacht en schoot prompt op die vriend. Niet bewust, hij had hem gewoon voor een fazant aangezien. Omdat hij ernaar verlangde fazanten te schieten. Hetzelfde met die Amerikaanse agent die in 1999 de zwarte Amadou Diallo neerschoot. Hij was zeker dat hij in Diallo’s broekzak een pistool zag zitten. Terwijl het zijn portefeuille was. Zo heb ik die rook gelezen. Het was interpretatie in functie van ervaring, en van wat ik verlangde dat het zou zijn.’

Een ander goed voorbeeld daarvan is de ‘Charlie Chaplin Optical Illusion’. Via Google is het makkelijk terug te vinden. Ook als je nadien wéét wat je moet zien, blijft het bijna onmogelijk de werkelijkheid te zien. Zo getraind zijn onze hersenen. Google ook ‘gorilla awareness’ en volg de instructies. Je valt achterover.

Maakt zo’n boek u niet kwetsbaar? Niemand kan terug naar 11 augustus 2019, maar wie het leest, kan u met die hindsight bias wel de les spellen.

Coenen: ‘Belangrijk is dat een collega-onderofficier die de interventie meemaakte me later zei: ‘We staan voor honderd procent achter alle bevelen die u die nacht gaf.’ Toen we voor het eerst samenkwamen, was er applaus.’

‘Waarom ik dan aan dat boek begon? Je kan twee reacties hebben. Of je bent de struisvogel die zijn kop in het zand steekt en die hoopt dat alle miserie langs zijn achterwerk passeert. Dat was voor mij geen optie. Ik had drie collega’s het gebouw in gestuurd, slechts één is er levend uitgekomen. Dus ik koos voor de andere reactie. In de hoop dat zoiets in de toekomst kan worden vermeden. Al redt het maar één mensenleven, dan nog is het dat waard.’

Uw eerste aantekeningen bewaarde u in een mapje dat ‘Oh Happy Day’ heette, naar een gospelnummer van The Edwin Hawkins Singers. Vreemde titel.

Coenen: ‘Ik kwam op een voormiddag thuis van het voetbal van mijn zonen. En toen ik de auto onder de carport zette, kwam dat nummer op de radio. Ik bleef luisteren naar die tekst, die gaat over de dag waarop Jezus de zonden wegwast. Ik werd verteerd door schuldgevoel en dat liedje kwam hard binnen. 11 augustus was natuurlijk geen happy day, maar het verwijst naar de dag waarop die last finaal van je schouders valt.’

Maar is het dan niet veel meer dan een schuldgevoel? Een echte zonde die u volgens uzelf beging?

Coenen: ‘Het is een schuldgevoel dat ik weggewassen wil zien worden. Vergelijk het met iemand die een fietser omverreed, zonder dat hij die had gezien. Je probeert je eruit te redeneren. Die jongens die ik vroeg binnen te gaan, deden dat niet voor mijn schone ogen. Chris was instructeur bij de brandweerschool, als iemand de signalen kende, was hij het wel. Die jongens hadden hun eigen parameters. Toch krijg je dat niet van je af.’

Hebt u contact met de nabestaanden?

Coenen: ‘Nee, dat is er nooit echt geweest. Arno (de derde brandweerman van Heusden-Zolder, die wel levend uit het gebouw geraakte, red.) heeft het manuscript wel nagelezen en goedgekeurd. Als het voor hem een no-go was geweest, had ik het boek nooit uitgegeven. Ik heb ooit wel een brief geschreven naar de weduwen. En een week geleden was de vader van Benni hier. Hij zei dat mij geen schuld trof. Voor hem is er maar één schuldige: degene die de brand aanstak. Die is helaas nooit gevonden.’

Voor de vader van Benni is er maar één schuldige: degene die de brand aanstak. Die is helaas nooit gevonden. Marc Coenen Brandweerofficier

Na een korte break kwam er een eerste nieuwe interventie. Hoe ging dat?

Coenen: ‘Ik liep een tijdje dubbel met collega-officieren en volgde nieuwe opleidingen. Maar ik maakte vooral een angst-leerproces door. Als ik nu rook zie, denk ik aan Beringen. Gelukkig is het niet altijd kommer en kwel. Als brandweerman kan je het verschil maken voor mensen die op een dieptepunt zitten. Bij een brand of bij de eerste zorg in een verkeersongeval. Elk jaar wordt een lijst gemaakt van beroepen waarin mensen het meeste vertrouwen hebben. De brandweer staat altijd op de eerste plaats.’

Journalisten scoren daar niet zo goed.

Coenen: (glimlacht) ‘Soms krijg ik bedankingskaartjes van mensen voor de goede zorg. Dat heb ik in mijn jaren aan de universiteit of bij KBC nooit meegemaakt.’

Hoe wordt een doctor in de Egyptologie eigenlijk brandweerman?

Coenen: ‘Het was niet mijn droom toen ik in de humaniora zat. Daar was ik geboeid door de Egyptische hiëroglyfen. En het motto van het PMS (het toenmalige CLB, red.) was: doe wat je graag doet. Dus ging ik Egyptologie studeren aan de KU Leuven.’

‘Na een tijd kan je die teksten lezen. Ik studeerde een jaar in Oxford, maar uiteindelijk was ik toch ontgoocheld door de inhoud van die teksten. Het waren vooral religieuze en rituele teksten, vaak Tolkien-achtige verhalen die zeer abstract waren. Terwijl ik meer interesse heb voor geschiedkundige teksten. Natuurlijk liet zo’n farao op zijn tempel niet vermelden welke slag hij verloren had. Soms ging het over contracten, maar zelfs vandaag kunnen contracten me niet boeien.’

‘Toen het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek op een dag de financiering van mijn onderzoek stopzette, ging ik me herscholen. Ik was een hooggeschoolde kansarme. Via de VDAB ging ik een opleiding boekhouding doen, ik kon bij een klein boekhoudkantoor beginnen en later ging ik bij KBC aan de slag. Maar ik zat daar net toen de grootste financiële crisis zich voltrok. (glimlacht) Of er een oorzakelijk verband was, weet ik niet. Maar ondertussen was ik, net als mijn vader, in 2007 begonnen als vrijwillige brandweerman. En later werd ik officier.’

Die, na zijn postdoctoraal onderzoek over papyri, toch weer een boek schreef.

Coenen: ‘Wetenschappelijke werken bestaan vooral uit herschrijven. Dit boek is eruit gegutst. De respons van de collega’s toont dat het goed valt bij de brandweer. Dat is het belangrijkste. Die brand in Beringen was een leerproces, en dat wil ik delen.’