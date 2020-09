‘Ik wil herinnerd worden als schrijver, niet als politicus’...

Fake news is een van de grootste gevaren voor de democratie, zegt de Spaans-Peruaanse schrijver Mario Vargas Llosa. ‘Maar nieuw is het zeker niet.’ De Verenigde Staten namen vorige eeuw al hun toevlucht tot leugens om marionetten aan de macht te brengen in Latijns-Amerika. ‘Hun interventionisme vertraagde de democratisering van het continent met tientallen jaren’, stelt de Nobelprijswinnaar Literatuur in een exclusief interview met De Tijd.

Ruim zes decennia. Zolang is het geleden dat de literaire microbe Mario Vargas Llosa te pakken kreeg. Maar de liefde voor het vak en de passie spatten nog steeds van de 84-jarige Spaanse Peruaan. Net als de verontwaardiging over politieke en maatschappelijke ontwikkelingen uit het heden en het verleden, blijkt al snel tijdens een gesprek via Zoom.

Die politieke bewogenheid drijft Vargas Llosa al zijn hele leven en sijpelt geregeld door in zijn werk. In ‘Gesprek in de Kathedraal’ rekende hij ruim 50 jaar geleden af met de rechtse dictatuur van generaal Manuel Odría in zijn vaderland Peru. Twee decennia geleden fileerde hij in ‘Het feest van de Bok' het dictatoriale regime van Rafael Leónidas Trujillo in de Dominicaanse Republiek.

‘Toch heb ik geen politieke roeping’, benadrukt Vargas Llosa vanuit zijn Europese thuisbasis Spanje. ‘Ik schrijf over politiek omdat ik het als mijn plicht zie oplossingen te zoeken voor problemen.’ Dat Latijns-Amerikaanse landen vaak het decor vormen, is geen toeval. ‘Ik voel me verbonden met Latijns-Amerikaanse volkeren omdat ze zulke tragedies meegemaakt hebben. Daarom duikt de geschiedenis van dat continent op in mijn werk.’

Dat is ook het geval in de pas verschenen roman ‘Bittere tijden’. Daarin beschrijft Vargas Llosa de militaire coup van 1954 in Guatemala. Met de steun van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA, die de democratisch verkozen Jacobo Árbenz er valselijk van beschuldigde een communist te zijn, verdreef de middelmatige militair Carlos Castillo Armas de president.

De omwenteling staat de Spaanse Peruaan nog helder voor de geest. ‘Ik studeerde aan de universiteit toen de regering-Árbenz aantrad in Guatemala. Als jonge Peruanen waren we bijzonder geïnteresseerd in wat zich in Guatemala afspeelde. Het was het eerste democratisch verkozen regime in Latijns-Amerika dat hervormingen wilde doorvoeren met de goedkeuring van het parlement. Die waren belangrijk in een land dat nog leefde op een middeleeuwse manier.’

In West-Europa ontbreken soms onafhankelijke kranten. En goede journalisten hebben vaak niet de middelen om de hele machinerie achter fake news bloot te leggen.

Wat bracht de militaire coup destijds teweeg bij jonge Latijns-Amerikanen?

Mario Vargas Llosa: ‘We waren erg aangedaan en in de war. De militairen betoogden dan wel dat de staatsgreep noodzakelijk was omdat Guatemala onder Árbenz zou uitgroeien tot een satellietstaat van de Sovjet-Unie. Maar we geloofden niet dat de hervormingen het land in de armen van het communisme zouden drijven.’

‘Uit een reeks vrijgegeven documenten van de Amerikaanse regering blijkt dat Árbenz helemaal geen communistisch regime wilde installeren. Dat was opgezet spel van de grootgrondbezitters en de Amerikaanse bananengigant United Fruit Company (een voorloper van Chiquita Brands International, red.), die een monopolie had in Centraal-Amerika en de eilanden errond en schrik had zijn privileges kwijt te spelen.’

‘Árbenz was net heel pro-Amerikaans. Hij had een doel: Guatemala op Amerikaanse leest schoeien en zijn land omvormen tot een democratische staat waar bedrijven belastingen betalen. Voor United Fruit was dat een revolutionair idee. Door zijn nauwe banden met Latijns-Amerikaanse dictators had de exploitant van bananenplantages nog nooit belastingen betaald. Nooit!' (verontwaardigd)

In het boek betoogt u dat het Amerikaanse interventionisme in Guatemala een averechts effect had. De bemoeienis vertraagde de democratisering van het hele continent en wakkerde het antiamerikanisme in de regio aan.

Vargas Llosa: ‘De staatsgreep heeft een enorme weerslag gehad op heel Latijns-Amerika. Met de coup hebben de Amerikanen veel jongeren in de regio in de extreemlinkse hoek geduwd. We geloofden niet langer dat je in Latijns-Amerika op een democratische manier diepgaande hervormingen kon doorvoeren en welvaart kon creëren. In onze ogen lukte dat alleen met een revolutie, naar het voorbeeld van Cuba.’

‘Wist je dat Che Guevara tijdens de staatsgreep van 1954 in Guatemala was? Hij overtuigde de leiders van de Cubaanse Revolutie er nadien van dat er slechts één manier was om te slagen: het bestaande leger vernietigen en aansluiting zoeken bij de Sovjet-Unie. Zonder de coup in Guatemala was de Cubaanse Revolutie wellicht nooit zo extreem en communistisch geworden. Vergeet niet dat het eerste programma van Fidel Castro veel dichter bij de sociaaldemocratie aanleunde.’

In het boek mengt u historische feiten met fictie. Welk deel weegt het zwaarst door?

Vargas Llosa: ‘Voor alle duidelijkheid: ‘Bittere tijden’ is een roman. Ik heb de gewoonte in mijn romans historische feiten met fictie te mengen. In dit geval heb ik wel nauwkeurig de historische feiten gevolgd, met documenten van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken als leidraad. Mijn fantasie heb ik gebruikt voor dingen die niets met de feiten te maken hebben.’

Feit en fictie lopen misschien wel het sterkst door elkaar in de figuur van Marta Borrero Parra, de minnares van couppleger Carlos Castillo Armas.

Vargas Llosa: ‘In ‘Bittere tijden’ heet de geliefde van Castillo Armas Marta, maar in werkelijkheid had ze een andere naam. Hoewel ze zijn officiële minnares was, vluchtte ze in juli 1957 in de nacht dat hij vermoord werd naar de Dominicaanse Republiek. Met Rafael Leónidas Trujillo was daar ook een brutale dictator aan de macht. Op haar vlucht had Marta het gezelschap van Johnny Abbes García, het hoofd van de Dominicaanse inlichtingendienst en de favoriete moordenaar van Trujillo, die net als zijn baas in ‘Het feest van de Bok’ al een prominente rol speelde.’

‘Marta’s betrokkenheid bij de moord op Castillo Armas blijft tot vandaag een van de grote mysteries van de Guatemalteekse geschiedenis. Alles wijst erop dat ze een rol speelde bij de aanslag. Vermoedelijk werkte ze samen met militairen in Guatemala of met de CIA.’

‘Toen de echte Marta problemen kreeg in de Dominicaanse Republiek verdween ze op mysterieuze wijze en dook ze even onverwacht op in de VS. Onmiddellijk kreeg ze de Amerikaanse nationaliteit. Het was duidelijk dat de Amerikaanse regering haar dankbaar was voor bewezen diensten. Ze leeft trouwens nog.’

Zodra het spektakel van de Nobelprijs voorbij is, beschouwen de mensen je als een soort standbeeld.

Het Amerikaanse interventionisme in Latijns-Amerika bleef vorige eeuw niet beperkt tot Guatemala. In verschillende landen hielden de VS, vaak tot woede van de bevolking, militaire dictaturen heel lang aan de macht. Het lijkt wel of ze nooit lessen leerden uit het verleden.

Vargas Llosa: ‘Je mag niet vergeten dat we toen in de Koude Oorlog leefden. Tussen de VS en de Sovjet-Unie woedde een grote strijd om invloed en macht. In het geval van Guatemala buitte de Amerikaanse bananengigant United Fruit die rivaliteit uit om fake news over Árbenz te verspreiden.’

‘Zijn vermeende communistische sympathieën waren totaal belachelijk omdat de grondwet van Guatemala destijds diplomatieke relaties met totalitaire regimes verbood. De Sovjet-Unie had geen diplomatieke vertegenwoordigers in het Centraal-Amerikaanse land. Sterker nog, er woonde toen geen enkele Rus in Guatemala.’

De strategie om Jacobo Árbenz weg te zetten als een vazal van de Sovjet-Unie kwam uit de koker van Edward L. Bernays, de communicatiestrateeg van United Fruit. Als geen ander verstond de neef van Sigmund Freud de kracht van propaganda. Hij zou public relations veranderen in een van de belangrijkste politieke, sociale en economische wapens van de 20ste eeuw. Over de details van Bernays’ masterplan om de democratisch verkozen president van Guatemala in diskrediet te brengen wijdt Vargas Llosa in ‘Bittere tijden’ niet uit. Maar de strategie miste haar effect niet.

‘De leugens over Árbenz’ communistische trekken werden opgepikt in de VS, vooral door vooruitstrevende bladen als The New York Times, The Washington Post en The New Yorker. Allen publiceerden ze het verhaal van de Sovjetinfiltratie in Guatemala’, stipt Vargas Llosa aan. ‘Het moet de eerste keer geweest zijn dat fake news, nog voor de term officieel bestond, zo’n belangrijke rol speelde in de politiek.’

In de hedendaagse maatschappij is nepnieuws omnipresent. Is het fenomeen vandaag de grootste bedreiging voor de democratie?

Vargas Llosa: ‘Fake news is zeker een groot gevaar. Het kan de politieke realiteit immens verstoren. Zeker in landen waar geen middelen zijn om het op een onafhankelijke manier te bestrijden of als media en journalisten worden beïnvloed.’

‘In West-Europa ontbreken soms onafhankelijke kranten. En goede journalisten hebben vaak niet de middelen om de hele machinerie bloot te leggen. West-Europa heeft nood aan extra middelen om valse informatie te blokkeren. Anders kan fake news een verwoestend effect hebben op de politiek. Mensen kunnen met valse informatie een regering onderuithalen. Daarom is het fenomeen een grote uitdaging voor democratische landen.’

Is het niet erg moeilijk iets te ondernemen tegen fake news als zelfs politieke leiders er niet meer voor terugschrikken het te gebruiken?

Vargas Llosa: ‘Absoluut! Het probleem is dat onze leiders hun toevlucht nemen tot die praktijk om macht te verwerven en te behouden. Maar we hebben wel een vrije pers. Die moet een belangrijke rol spelen om fake news bloot te leggen. Het is de enige manier om het fenomeen in te dammen.’

‘Het is duidelijk dat totalitaire staten actief proberen in te grijpen in verkiezingen in democratische landen. We worden bestookt door een hele machinerie. Zelfs de VS ontsnappen er niet aan. De media mogen dan georganiseerd zijn om fake news te bestrijden, het blijf vaak schimmig. Het is niet duidelijk wat Trump nu echt wil doen met fake news. Zeker niet nadat hij beschuldigd werd van banden met Rusland.’

Is de strijd tegen fake news überhaupt niet moeilijk te winnen? Politieke leiders zoals Trump laten de traditionele pers steeds vaker links liggen en vuren hun boodschap, of die nu strookt met de realiteit of niet, via sociale media op hun aanhangers af.

Vargas Llosa: ‘Mijn indruk is dat in de VS genoeg infrastructuur en hersenen zijn om tegen het fenomeen op te boksen. Maar de verwarring is er erg groot. De vooruitstrevende pers heeft één grote obsessie: Trump doen verdwijnen. Maar ze miskent de impact van fake news, terwijl de verspreiding ervan net erg loonde tijdens de vorige presidentsrace.’

Schermvullende weergave ©© Christopher Anderson / Magnum Photos

Laten we nog even terugkeren naar Latijns-Amerika. Hoe groot is de Amerikaanse macht er vandaag? Is het scenario uit 1954 nog denkbaar?

Vargas Llosa: ‘Er is veel veranderd. Wat in de vorige eeuw gebeurde, is vandaag niet meer mogelijk. We hebben nu veelbesproken linkse regimes in Venezuela, Nicaragua en tot enkele maanden geleden ook in Bolivia. Maar de VS hebben nooit militaire actie ondernomen tegen die landen.’

‘Tijdens de Koude Oorlog heerste een heel andere mentaliteit. Bovendien bestond grote onwetendheid over Latijns-Amerika. Het is duidelijk dat de communicatieman van United Fruit er destijds in slaagde iedereen te misleiden. Ik heb na het schrijven van dit boek in een Duitse krant een interview gelezen met Bernays’ weduwe. Volgens haar had haar man maar van één ding spijt in zijn carrière: wat hij had aangericht in Guatemala.’

Tijdens het presidentschap van Barack Obama haalden de VS de diplomatieke banden met Cuba voor het eerst in decennia weer aan. Zijn opvolger Donald Trump draaide die toenadering terug en legde nieuwe sancties op. Ook de regimes in Venezuela en Nicaragua poogt hij te verzwakken met strafmaatregelen. Is dat de tactiek om invloed te behouden over Latijns-Amerika?

Vargas Llosa: ‘Barack Obama had een gunstige invloed in Latijns-Amerika. Voor de VS zelf was hij een revolutie. Hij was de eerste Afro-Amerikaan in het Witte Huis. Dat was zonder meer erg belangrijk vanuit sociaal standpunt. Bovendien ondersteunde hij de democratie door belangrijke hervormingen door te voeren. Maatregelen die Árbenz in de jaren 50 in Guatemala wilde doorvoeren. Maar ik denk dat de invloed van Obama in de VS verdwenen is. Anders zou een man als Trump nooit verkozen zijn.’

‘Trump is een ramp voor Amerika, een ramp voor de vrije wereld. Hij heeft niet alleen een bizarre relatie met de traditionele bondgenoten van de VS, maar ook met hun traditionele vijanden. Ik vermoed dat in Latijns-Amerika, net als in West-Europa, veel sympathie bestaat voor Joe Biden, Trumps uitdager bij de presidentsverkiezingen in november, ook al is de Democraat geen begeesterende figuur.’

‘In veel landen golden de VS als een voorbeeld. Het land had aanzien als leider van de vrije wereld. Dat is onder Trump op een dramatische manier omgeslagen. De hoop leeft dat de VS onder Biden terugkeren naar hun traditionele rol.’

Speelt China een belangrijkere rol in Centraal- en Zuid-Amerika dan de VS?

Vargas Llosa: ‘China is in elk geval de grote investeerder in Latijns-Amerika. Neem Peru. Lang was Spanje de grootste investeerder. Inmiddels heeft China die rol overgenomen. De Chinezen kopen mijnen op en stampen bedrijven uit de grond. Met slechts een doel: de grondstoffentoevoer voor China verzekeren.’

‘Weet je wat triest is? In Latijns-Amerika zijn nauwelijks Amerikaanse investeerders actief. Het is duidelijk dat China de rol van de VS heeft overgenomen.’

In Latijns-Amerika zelf roert ook heel wat. Decennia waren coups tegen verkozen presidenten er gemeengoed en overheersten militaire regimes. Vandaag komt het volk op straat tegen democratisch verkozen regeringen. Is dat een noodzakelijke fase om democratisch volwassen te worden?

Vargas Llosa: ‘In Latijns-Amerika is veel veranderd. Tien, zelfs vijf, jaar geleden dachten jonge mensen dat verandering alleen mogelijk was door een revolutie. Dat idee is verdwenen. De voorwaarden voor een volwassen democratie zijn dus vervuld.’

‘Het grote probleem van Latijns-Amerika, op enkele uitzonderingen zoals Costa Rica en Uruguay na, is de corruptie. Ministers en ambtenaren gebruiken hun macht om zichzelf te verrijken. De praktijk is niet verdwenen met de militaire dictaturen en zit tot vandaag diep verankerd in onze politiek. Daarom zijn onze democratieën erg zwak en kunnen ze snel instorten. Corruptie blijft het grootste obstakel om gezonde democratieën te laten bloeien op het continent.’

Ik hoop dat mijn teksten mensen inzicht geven in de verwarrende tijden die Latijns-Amerika doormaakt. Maar ik heb geen bewijs van mijn welslagen.

Maatschappelijke problemen zoals corruptie, maar ook politieke omwentelingen en intriges zijn vaak een rode draad in uw boeken. U publiceerde opiniestukken met een uitgesproken mening over het Catalaanse separatisme en in 1990 deed u een gooi naar het presidentschap in Peru. Is politiek een onderdeel van uw schrijverschap?

Vargas Llosa: 'Nee, nee, mijn roeping is literatuur! Ik schrijf over politiek omdat ik het als een plicht zie oplossingen te zoeken voor problemen. Maar mijn roeping is niet politiek.’

‘Ik was kandidaat voor het presidentschap in Peru, maar dat was een ongelukje. Mijn kandidatuur kwam er onder grote druk. Dat was tegen mijn roeping. Ik was opgelucht toen het Peruaanse volk koos voor de andere kandidaat (Alberto Fujimori, red.). Ik vond dat prachtig.' (lacht uitbundig)

Schrijft u ook over politiek om lezers te waarschuwen voor bepaalde praktijken of fenomenen? Ze wat op te voeden?

Vargas Llosa: ‘Ik hoop dat mijn boeken, essays en opiniestukken mensen meer inzicht geven in de verwarrende tijden die Latijns-Amerika doormaakt. Maar ik heb geen bewijs van mijn welslagen natuurlijk.’

‘Ik schrijf omdat ik erg geraakt ben door de geschiedenis van Latijns-Amerika. ‘Bittere tijden’ is daar een voorbeeld van. Ik voel me verbonden met Latijns-Amerikaanse volkeren omdat ze zulke tragedies hebben meegemaakt.’

‘Maar ik schrijf niet om politieke doelen te bereiken. Helemaal niet. Ik hou van literatuur. Mijn bewondering gaat uit naar grote schrijvers, niet naar politici. Ik wil herinnerd worden als schrijver, niet als politicus!’

De erkenning als schrijver is er. In 2010 kreeg u de grootst mogelijke bekroning: de Nobelprijs Literatuur.

Vargas Llosa: ‘Die prijs was een grote verrassing. (lacht) Ik had er helemaal niet op gerekend. Weet je wat het grote probleem is met een Nobelprijs Literatuur? Zodra het spektakel van de uitreiking voorbij is, gaan de mensen je beschouwen als een soort standbeeld. Je bent dood als nog levende schrijver.’

‘Daarom probeer ik al tien jaar te bewijzen dat ik nog leef, dat ik niet dood ben, dat ik geen standbeeld ben geworden. Ik ben een levende schrijver en ik hoop dat mijn lezers me ook op die manier beschouwen.’

U bent dus nog niet uitgeschreven?

Vargas Llosa: ‘Zeer zeker niet! Ik heb nog veel projecten en plan nog verschillende boeken. Maar ik heb misschien niet meer de tijd om ze allemaal uit te werken.’

U waagde zich doorheen de jaren aan verschillende genres. U schreef romans, theaterstukken, essays, artikels voor kranten, opiniestukken... Wat doet u het liefst?

Vargas Llosa: ‘Theater! Ik wilde liever toneelstukken schrijven dan romans. Maar toen ik begon te schrijven, was er nauwelijks activiteit in de theaterwereld in Peru. De kans was dus groot dat je je werk nooit effectief op de scène zou zien als je toneelstukken schreef. Zo belandde ik bij de roman. Maar ik zie mezelf zeker ook als een toneelschrijver. Ik heb verschillende toneelstukken geschreven en ik hou nog erg veel van de theaterwereld.’

U gaf daarnet aan dat u geen politici maar wel schrijvers bewondert. Wie staat in uw lijst met favoriete auteurs?

Vargas Llosa: ‘Ik heb er vele. Ik heb veel bewondering voor de Russische schrijver Lev Tolstoj en diens ‘Oorlog en Vrede’. Ik heb dat werk gelezen en herlezen. Hetzelfde geldt voor ‘Don Quichot’ van de Spanjaard Miguel de Cervantes.’

‘In de meer hedendaagse literatuur ben ik een grote bewonderaar van ‘Het menselijk tekort’ van André Malraux. Dat boek is miskend door de politieke positie van Malraux, die erg dicht bij de Franse generaal Charles de Gaulle stond. Dat is onrechtvaardig, want ik vind het een geweldige roman. Waarschijnlijk een van de beste boeken van de vorige eeuw.’

‘Ik heb net ook een essay over Jorge Luis Borges geschreven. Ik kijk enorm naar hem op, ook al bestaan grote verschillen tussen ons. Hij heeft een soort van fantasiewereld ontwikkeld, terwijl ik meer een realist ben.’