Auteursvereniging in beroep tegen benoeming Mia Doornaert bij Letterenfonds

De kandidaat zou niet voorgedragen zijn door de raad van bestuur van het Fonds, zoals het decreet voorschrijft. De Vlaamse regering is er echter van overtuigd dat ze de geijkte procedure heeft gevolgd. Het is volgens haar finaal de regering die de voorzitter benoemt. Dat kan op voordracht van de raad van bestuur, maar de Vlaamse regering neemt uiteindelijk altijd de beslissing, is de redenering. Het mandaat van Doornaert ging op 1 september in.