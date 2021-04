In oud worden schuilt weinig romantiek

Billy Wilder (met hoed) op de set van 'Fedora' in 1977 in Frankrijk.

Jonathan Coe schreef met 'Meneer Wilder en ik' een liefdevol eerbetoon aan een van de grootste regisseurs van Hollywood. Al staat een zeldzame mislukking, de film 'Fedora', centraal in de roman.

We konden na het lezen van 'Meneer Wilder en ik' niet aan de verleiding weerstaan om 'Fedora' op het internet op te snorren. De in 1978 uitgebrachte film is dan wel de geschiedenis ingegaan als een mislukking, hij is van Billy Wilder, die de wereld onverwoestbare klassiekers schonk als 'Some Like it Hot' en 'The Apartment'. Eens een fan, altijd een fan.

Maar eerlijk is eerlijk. 'Fedora', Wilders voorlaatste film, is niet zo best. Alsof de meester - hij was al 72 - zijn touch enigszins kwijt was. Te serieus, te weinig humor en niet echt geloofwaardig. Af en toe konden we een monkellachje niet onderdrukken omdat je dialogen herkent uit het boek van Coe. Zo was het bekijken van de film toch geen tijdverlies.

De essentie 'Meneer Wilder en ik' is een roman van de Engelse auteur Jonathan Coe.

Het boek is een ode aan de Oostenrijks-Amerikaanse regisseur Billy Wilder.

Centraal staat de opname van Wilders voorlaatste film 'Fedora' uit 1978.

Het hoofdpersonage Calista is een van de setmedewerkers.

Het onderliggende thema van de roman is de tragiek van afscheid nemen en oud worden.

'Meneer Wilder en ik' is een volbloed roman. Het is geen biografie over de in Polen geboren Oostenrijks-Amerikaanse regisseur. Het hoofdpersonage is de Grieks-Engelse componiste Calista Frangopolou. Ze woont in Londen. In het begin van de roman worstelt ze met haar dochters, een tweeling. De ene vertrekt naar Australië om te studeren. De andere is zwanger en overweegt een abortus.

In beide gevallen lijkt het om een soort van afscheid te gaan. Het is voor Calista het moment om terug te kijken op het moment décisive in haar leven toen ze op haar 21ste met een vriendin een backpackreis maakte doorheen de Verenigde Staten. De vader van die vriendin is een vriend van Wilder.

Hij heeft voor zijn dochter en Calista een etentje met de regisseur geregeld in het chique restaurant Bayerische Hof in LA. Het is eigendom van Wilder blijkt later. Daar begint de professionele relatie tussen Calista en de regisseur. Wilder is gecharmeerd door de jeugdige onbevangenheid van de vrouw, die niks van film kent. Wilder is haar ook onbekend. De scenes in het restaurant zijn onweerstaanbaar grappig, zoals in de beste Wilder-films. Hoe Al Pacino met zijn lief Marthe Keller binnenkomt en een cheeseburger bestelt die niet op de kaart staat. Wilder maakt hem sarcastisch met de grond gelijk. 'Haal het bestek van meneer Pacino ook maar weg, zodat hij met zijn handen kan eten', zegt hij tegen een ober.

Tragiek

Het cheeseburgerincident lijnt de tragiek van Wilder haarfijn af. Hij is een oude man geworden, die met lede ogen ziet hoe Hollywood en het leven zijn veranderd. 'De baarden hebben het overgenomen.' Daarmee bedoelt hij: de nieuwe generatie regisseurs met baarden als Steven Spielberg, Martin Scorsese en Francis Ford Coppola die de marsrichting van de film bepalen.

Wilder begrijpt hun succes niet. Hij vertelt aan Calista hoe hij bij wijze van grap aan een producent voorstelde de film 'Jaws in Venetië' te draaien. De gondels zouden door honderden haaien worden aangevallen. 'Hij dacht dat ik het meende. Hij was er weg van. Ze zijn dol op elke film die je in drie woorden kunt omschrijven.'

De tragiek van het boek schuilt niet zozeer in de relatie tussen Wilder en Calista, maar wel in die tussen Wilder en Hollywood. Samen met zijn onafscheidelijke scenarist I.A.L. Diamond probeert hij zich staande te houden. 'Fedora' moet zijn laatste meesterwerk worden, maar de film komt maar niet van de grond. Wilder vindt in Hollywood geen geldschieters. Uiteindelijk strikt hij in Duitsland een producent.

'Meneer Wilder en ik' is een boek dat je in één ruk uitleest. Maar het resoneert heel lang na. Onder het oppervlak schuilt een diepe, licht bittere wereld.

'Fedora' wordt voor een deel in Griekenland opgenomen, waar Calista als tolk optreedt. Daarna wordt ze de assistente van Diamond. Zo blijft ze vanaf de zijlijn betrokken bij Wilder, die haar met een zekere charme gedoogt.

Coe meandert tussen speelse lichtvoetigheid en pakkende tragiek. De relatie tussen oud en jong is een rode draad. Het afscheid komt ook keer op keer terug. Daar is het de schrijver om te doen. Dat maakt het boek zo gelaagd en doet het de oppervlakkigheid overstijgen. Calista en een eerste liefde. Calista en haar carrière als componiste die in het slop zit. Calista die afscheid neemt van haar dochters.

Maar net zo goed Wilder die afscheid neemt van succes en die in de aangrijpendste hoofdstukken van het boek beschrijft hoe hij als Jood het naziregime ontvluchtte. Zijn familie kwam om in de concentratiekampen.

In 'Fedora' komt dat afscheidsthema perfect samen. In de film speelt de actrice Fedora (Marthe Keller) de hoofdrol. Ze is al jaren uit beeld verdwenen. Ze leeft in isolement op een Grieks eiland. Een oude regisseur - natuurlijk herken je Wilder - zoekt haar op. Hij wil haar terughalen naar Hollywood. Maar er zijn complicaties.

Maar lees toch vooral de roman. 'Meneer Wilder en ik' lees je in één ruk uit. Maar het resoneert heel lang na. Onder het oppervlak schuilt een diepe, licht bittere wereld. Oud worden, er schuilt weinig romantiek in. Wilder had het boek vast willen verfilmen.