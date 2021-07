'Inclusie is een onderschatte motor van welvaartsgroei'

Een pleidooi voor de ontdekking van Centraal- en Oost-Europa. Plus het ‘fantastisch hoopvolle’ inzicht dat we zelf bepalen of we als land succesvol zijn. Ziedaar de boekentips van Koen Dejonckheere, de CEO van de investeringsmaatschappij Gimv.

‘Vroeger was ik een enorm groot boekenlezer. De jongste jaren is het geminderd, ook door mijn toegenomen digitale schermtijd. Maar een boek waar ik nog vaak naar teruggrijp en dat mij diep geraakt heeft, is ‘In Europa’ (2004) van Geert Mak. Dat boek hoort de bijbel te zijn van elke Europeaan.'

'Ik heb een zwak voor Centraal- en Oost-Europa, een regio waar wij in West-Europa weinig oog voor hebben. Ik raad iedereen aan in de auto te springen en te ervaren wat er allemaal gebeurt in Wenen, Bratislava, Zuid-Polen of Tsjechië. We onderschatten wat daar op economisch en cultureel vlak aan de gang is, van de opkomst van nieuwe industrieën tot een jeugd die nooit onder het juk van de Sovjet-Unie geleefd heeft en haar vrijheid omzet in ambitie en ondernemerschap.’

We hebben een te enge kijk op Oost- en Centraal-Europa, dat we vereenzelvigen met een dictator als de Hongaarse premier Viktor Orbán.

‘We hebben een te enge kijk op de regio, die we vereenzelvigen met een dictator als de Hongaarse premier Viktor Orbán. In de feiten klopt dat, maar je kan moeilijk oordelen over de Hongaren en Polen als je hun geschiedenis niet kent. De voorbije eeuwen hebben zij golven van moorden en volksverhuizingen over zich heen gekregen. Vandaag genieten ze van een eigen natiegevoel, iets wat de politiek soms durft uit te buiten. Al leven er ook democratische krachten in die landen.’

Instellingen

‘Een tweede aanrader is ‘Why Nations Fail’ (2012) van de topeconomen Daron Acemoglu en James Robinson. Ze hebben 15 jaar op hun boek gewerkt, met als doel de vraag te beantwoorden waarom sommige landen het goed doen en andere niet. Hun these is fantastisch hoopvol: het ligt niet aan het klimaat, het ras of de geografie, maar helemaal aan ons. Cruciaal is de kwaliteit van de instellingen, van de politiek tot het onderwijs.’