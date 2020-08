Insubordinatie via de verbeelding

Dit is een boek dat je doet beseffen wat voor een weldaad lezen is, hoeveel kracht schuilt in literatuur.

De Russische schrijver Sigizmoend Krzjizjanovski (1887 – 1950) is een ontdekking van formaat. De nooit eerder vertaalde verhalen in de bundel 'Autobiografie van een lijk en andere verhalen' zijn speels, avontuurlijk en vol verborgen betekenissen.

In andere tijden zou de Poolse Rus een gevierd schrijver zijn geweest. Helaas ontplooide zijn carrière zich op het slechtst denkbare moment: tussen de Russische Revolutie en het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Alles wat maar een beetje afweek van de norm van het sociaal realisme was onacceptabel en kwam niet voorbij de tafel van de censuur. Daarbovenop liepen schrijvers, kunstenaars en intellectuelen voortdurend het gevaar om gearresteerd of gedeporteerd te worden.

'Ik ben bekend om mijn onbekendheid,' schertste Krzjizjanovski over zichzelf. Bij leven zou hij geen enkele van zijn verhalen, novelles en romans in boekvorm zien verschijnen. Na zijn dood verdwenen zijn teksten deels in het staatsarchief en deels onder een stapeltje brokaat in de kast van zijn echtgenote, de actrice Anna Bovsjek. Pas in 1989 kon zijn werk in Rusland worden uitgegeven, en het moest tot 2013 duren voor zijn verzameld werk het levenslicht zag.

Zijn verhalen blinken uit in veelvormigheid, insubordinatie en verbeeldingskracht. Door een wondermiddel op de muren te smeren ziet een huurder zijn piepkleine kamertje tot gigantische afmetingen uitdijen. Een hand maakt zich los van zijn eigenaar om zelfstandig op pad te gaan door de stad. Een zelfmoordenaar voelt zijn ziel lekken en probeert te achterhalen wanneer zijn 'ik' precies is beginnen te smelten.

Krzjizjanovski tapt uit twee tradities: het wonderlijke, koortsachtige experimentalisme dat de Russische letteren begin twintigste eeuw in zijn greep hield, en de grootse verzuchting van Dostojevski die zich bekommert om een land dat niet in vrede is met zichzelf en kreunt onder een onmenselijk wanbeleid.

De zinnen van Krzjizjanovski zijn als slingerwegen die je door mysterieuze landschappen leiden en bij iedere bocht een nieuw uitzicht tonen.

In het titelverhaal bekent de verteller dat hij al lang worstelt met het concept 'ik', en vraagt hij zich af of het niet verloren is gegaan onder de talloze stempels van de in ijltempo wisselende administraties. Met iedere nieuwe stempel neemt zijn zelfgevoel af. 'Daar ligt hij, was mijn gedachte, mijn verkilde, dode naam. Hij heeft geleefd, maar kijk nu eens, hij zit onder de stempelblauwe lijkvlekken.' Het is een grappig en mild verhaal, maar de kritiek op een maatschappij waarin iedere vorm van individualiteit en onafhankelijkheid wordt onderdrukt, is nooit veraf.

Hoewel de aanklacht zich subtiel tussen de regels bevindt, klinkt ze voor de goede verstaander helder op. Dit zijn gelaagde verhalen die iets speels en avontuurlijks hebben, maar tegelijk diep in de wonde wroeten en telkens opnieuw duidelijk maken wat voor een gigantische ramp de Sovjetmaatschappij was.

Tegengeluid

Krzjizjanovski biedt een tegengeluid. Tegenover de ingrijpende beperkingen op de persoonlijke vrijheid plaatst hij de ongelimiteerde verten van de verbeelding. Zijn verhalen lezen als de verrukkelijke verkenningen van onmogelijke werelden, vol onverwachte details en bizarre wendingen. Zijn zinnen zijn als slingerwegen die je door mysterieuze landschappen leiden en bij iedere bocht een nieuw uitzicht tonen, nieuwe associaties van beelden en ideeën oproepen.