Intimiteit is het antwoord

In haar nieuwe boek lijkt Sally Rooney de wrevel over de roem van zich af te schrijven. © ELLIUS GRACE/NYT

‘Prachtige wereld, waar ben je’ van Sally Rooney is het meest gehypete boek van het jaar. De jonge schrijfster onderzoekt de impact van plots succes en geeft een intieme inkijk in de zieleroerselen van haar generatie.

Veel schrijvers zouden een moord plegen voor de blitzcarrière van Sally Rooney. Toen haar debuut ‘Gesprekken met vrienden’ in 2017 verscheen, werd ze op slag uitgeroepen tot cultheldin van de Angelsaksische letteren. Binnen het jaar lag haar tweede roman, ‘Normale mensen’, die op de longlist van de Booker Prize belandde, al in de boekhandels. De tv-bewerking door de BBC werd een lockdownhit. Het duurde niet lang voor ze werd aangekondigd als ‘de Salinger van de snapchatgeneratie’. Als op 7 september haar nieuwe roman verschijnt, zal een vijftigtal boekhandels in het Verenigd Koninkrijk om middernacht hun deuren openen.

De 30-jarige schrijfster leidt een kluizenaarsbestaan op het Ierse platteland. ‘Prachtige wereld’ is het boek dat haar hielp het metier opnieuw uit te vinden. En misschien ook om de wrevel over de plotse roem van zich af te schrijven. Een van de hoofdpersonages is Alice, een schrijfster van 29 die met haar eerste twee romans wereldberoemd is geworden en er een zenuwinzinking aan heeft overgehouden. ‘Elke dag vraag ik me weer af waarom mijn leven deze wending heeft genomen,’ schrijft ze in een mail aan Eileen, haar beste vriendin. ‘Ik heb nooit beweerd dat ik psychisch opgewassen ben tegen indringend openbaar onderzoek naar mijn persoonlijkheid en mijn jeugd.’

De verstrengeling van intellectuele branie, kwetsbaarheid, seks en existentialisme maken Rooney’s boeken zo aantrekkelijk.

Alice leeft teruggetrokken in een huis aan de Ierse kust van waaruit ze de wereld een tikkeltje meewarig gadeslaat. Ze heeft een writer’s block en haar carrière zit op een dood punt. Eileen woont in Dublin en werkt voor een literair tijdschrift. Op haar dertigste voelt ze zich al mislukt, omdat ze een onderbetaald baantje heeft en sinds het stuklopen van haar relatie in een schimmelige kamer woont. Simon werkt als kabinetsmedewerker voor een kleine linkse partij maar is zijn plezier in werk en leven kwijt.

Rooney’s personages worstelen stuk voor stuk met gevoelens van uitzichtloosheid. Beloftevolle carrières hebben hun glans verloren, de liefde blijkt een bron van ontgoocheling, eenzaamheid ligt op de loer. Ze zijn dertig en hier en daar beginnen deuren dicht te vallen. Maar hun geesten zijn wakker en ondanks de groeiende wanhoop branden ze van het verlangen om zichzelf en de wereld te doorgronden.

In hun gesprekken en mails klinken ze even hoogdravend als aarzelend en zwenken ze langs onderwerpen als tijd, politiek, schoonheid en het einde van de beschaving. Hoe moet je het leven leiden? Hoe geef je er betekenis aan? Hoe wegen je persoonlijke beslommeringen op tegen een wereld die op alle fronten in crisis lijkt af te glijden? De frictie tussen het persoonlijke en het politieke, het intieme en het maatschappelijke houdt deze mensen in een constante houdgreep. Het voorzichtige antwoord is intimiteit: betekenis kan je vinden in liefde en vriendschap.

Wat Rooney’s boeken zo aantrekkelijk maakt, is die verstrengeling van intellectuele branie en schoorvoetende kwetsbaarheid, van seks en existentialisme. Ze schrijft nuchter en toch sensueel, even sober als suggestief. Ze slaagt erin haar personages vanop een afstand gade te slaan en toch heel dichtbij te brengen. Het heeft iets voyeuristisch, de manier waarop ze de gordijnen opentrekt en je laat binnenkijken in het interieur van die kwetsbare, zoekende mensen. Tegelijk voel je je zo nauw met hen verbonden dat je ze in je armen zou willen sluiten.

Rooney krijgt soms het verwijt dat haar boeken aanstellerig en navelstaarderig zijn. Haar prille dertigers deinzen er inderdaad niet voor terug te zwelgen in hun eigen tragiek. Maar net daarom is het van hen geschetste portret zo genadeloos eerlijk, en tegelijk zo ontroerend liefdevol.