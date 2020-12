John Le Carré (1931-2020) De schrijver die spionage al te menselijk maakte

John Le Carré, die de spionageroman tot literatuur maakte, overleed zaterdag op 89-jarige leeftijd. De spion die terug ging naar de kou.

David John Moore Cornwell werd in 1963 wereldberoemd als John Le Carré met ‘The Spy who came in from the Cold’. In volle koude oorlog hertekende hij radicaal het beeld van een blitse James Bond naar een gruwelijke Britse administratie waar intern verraad meer betekende dan een overwinning op de vijand. Dat onderkoelde realisme is terug te vinden in al zijn romans. Overigens was Le Carré een pseudoniem omdat ‘agenten’ nooit romans onder hun eigen naam mogen publiceren.

‘Ik ben een romanschrijver die even spion is geweest’, zo omschreef Le Carré zichzelf. Hij werkte kort voor MI6, de Britse dienst voor buitenlandse spionage. In zijn autobiografische aantekeningen ‘The Pingeon Tunnel: Stories from my Life’ verbaasde de auteur zich erover dat zijn spionageromans hem bij wereldleiders zoveel aanzien gaven omdat ze geloofden dat hij een soort superspion was die de tragedie achter de spionage als geen andere wist te doorgronden.

In ieder geval wist Le Carré in enkele magische werken gecentreerd rond George Smiley als geen ander de Koude Oorlog te schetsen met verraad van eigen collega’s, dubieuze krachtsverhoudingen tussen zogenaamde bondgenoten en het menselijke tekort om de juiste beslissingen te nemen.

Le Carré verhief de spionageroman tot pure literatuur.

Daarmee verhief Le Carré de spionageroman tot pure literatuur. In de zogenaamde Karla-trilogy (Tinker, Tailor, Soldier, Spy, The Honorable Schoolboy en Smiley’s People) bracht hij op meesterlijke wijze de smoezelige wereld van spionnen naar litterair niveau. Le Carré schreef geen spionageromans, maar gewoon meesterlijke werken over de evolutie van onze maatschappij.

Hij schreef niet minder dan tien romans waarin Smiley een hoofdrol speelde. Het personage lijkt dan ook dicht bij de auteur te staan. Er zijn verschillende film- en televisie-adapties gemaakt van deze romans.

In zekere zin waren de boeken van Le Carré het wegschrijven van een verleden. Zijn eigen vader was, in de woorden van Le Carré zelf, 'een briljante oplichter (…) welwillend maar absoluut onvoorspelbaar.’ De man gebruikte talloze aliassen en was voor de schrijver een belangrijke inspiratiebron. Zijn roman ‘ The perfect spy’ is dan ook een soort hommage aan zijn vader. De roman gaat over Ronnie Cornwell, een oplichter die iedereen weet te charmeren. Voor Le Carré is het een boek dat ‘iedere psychiater zou aanbevolen hebben’.

Zelfs na de Koude Oorlog weet Le Carré een nieuw terrein te veroveren. Hij verkent nieuwe oorden zoals de drugshandel in ‘The Night Manager’. Zijn laatste roman verscheen vorig jaar. ‘Agent running in the field’ gaat over de manipulaties over de brexit. Le Carré is hier onverbiddelijk voor de Britse overheid.