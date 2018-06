Jommeke in het Chinees

Elk album krijgt een startoplage van 17.000 exemplaren . De twee bedrijven onderzoeken ook of er nog andere Jommeke-producten kunnen worden ontwikkeld voor China, zoals een televisiereeks of digitale albums.

Volgens Ballon Media is China nog vrijwel onontgonnen terrein op het vlak van strips - zelfs de Japanse manga brak er nooit echt door - maar is die markt er momenteel wel in volle opbouw. Jommeke wordt na Kuifje de eerste Belgische stripreeks die er volledig wordt uitgebracht en de schaal waarop dat gebeurt, is volgens de uitgeverij ongezien. Een proefproject met 25 albums op in totaal 500.000 exemplaren raakte vorig jaar alvast volledig uitverkocht.