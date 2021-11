Koen Peeters: ‘Je moet niet alles vertellen’...

Koen Peeters: ‘Wat de hekserij in Afrika is, is bij ons pesten op het werk.’

Vier jaar na zijn bekroonde roman ‘De mensengenezer’ schreef Koen Peeters ‘De minzamen’. Een opvolger? Een sequel? ‘Ik had geen keuze.’

‘Definitie van een begrafenis: mensen zien elkaar weer, herkennen elkaar rond de kist.’ Het was begin februari 2020. Corona was nog maar ‘iets in China’, in Leuven werd afscheid genomen van de antropoloog Renaat Devisch. Op zijn overlijdensbericht stond heel eenvoudig: ‘Alles is verbonden.’

In ‘De minzamen’, zijn nieuwe boek, schrijft auteur Koen Peeters (62) over die begrafenis. Devisch was ooit zijn professor aan de KU Leuven en in 2017 schreef hij over hem al ‘De mensengenezer’. Voor dat boek kreeg Peeters de ECI Literatuurprijs. Nu is zijn hoofdpersoon, die hij in de roman met ook fictie erin Remi noemt, dood. ‘Maar hij had me de voorbije jaren uitgestuurd’, zegt Peeters, thuis aan zijn keukentafel in Leuven. ‘Waarom? (glimlacht) Het is de juiste vraag, maar ik weet het zelf niet goed. Hij vond het fijn samen een boek te maken. Een boek is een manier van blijven. Door ziekte kon hij het huis niet zomaar verlaten. Hij stuurde me uit naar mensen die hij kende van vroeger en die hij waardeerde. En misschien wilde hij hen ook laten weten hoe het met hem ging.’

Profiel Koen Peeters (62) werd geboren in Turnhout, studeerde communicatiewetenschappen en antropologie aan de KU Leuven en werkte onder meer op de dienst communicatie van KBC.

In 1988 debuteerde hij als schrijver met de roman ‘Conversaties met K’. Later volgden onder meer ‘Grote Europese roman’, ‘De bloemen’, het gelauwerde ‘De mensengenezer’ en ‘Kamer in Oostende’.

Peeters woont in Leuven, is getrouwd, vader van drie kinderen en opa van twee kleinkinderen.

Het ging niet goed met Devisch, die Peeters tijdens dit gesprek altijd ‘de professor’ noemt. De professor was ziek. Hij, de boerenzoon uit Leisele in de Westhoek die bij de jezuïeten intrad, naar Congo trok en in Leuven antropoloog werd, zou sterven. In ‘De minzamen’ beschrijft Peeters die dood in een wondermooie en aangrijpende scène, bijna als finale van een boek dat zindert qua stijl en van diep ontroerende - ogenschijnlijk eenvoudige - zinnen, bespiegelingen en beschrijvingen. Het boek is een vervolg op ‘De mensengenezer’ en toch is het ook geheel op zich te lezen.

Hoe moeilijk was dit boek?

Koen Peeters: ‘Het is heel kwetsbaar en persoonlijk, natuurlijk. Ik heb ermee geworsteld. Ik had het eerst nog afgehouden en de uitgever zei aanvankelijk ook: ‘Een sequel op ‘De mensengenezer’? Dat mag je niet doen.’ Maar ik had geen keuze. Elke drie weken ging ik bij de professor op bezoek. Ik deed soms kleine jobs voor hem: zijn Wikipedia-pagina bijhouden, bijvoorbeeld. Maar Erik Erikson (de in 1994 overleden Amerikaanse psycholoog, red.) noemde de laatste fase van het leven de generatieve fase. Dat ligt dicht bij genereus. Je moet tijdig doorgeven. In het boek schrijf ik: ‘Doorgeven voor je vertrekt is de enige manier om te blijven.’ Ik ben zelf een verzamelaar, maar vraag me vaak af: moet ik dit bijhouden? De professor gaf me regelmatig, op subtiele wijze, een boek mee. Dat las ik dan en toen ik het wilde teruggeven, zei hij: ‘Hou het maar.’ Zo keek hij ook naar zijn Afrikaanse beeldencollectie.’

Die beeldencollectie speelt een grote rol in dit boek. Devisch had een collectie van de Yaka, een etnische groep uit Congo. De discussie of wij de Congolese kunst mogen houden, al dan niet in het Afrikamuseum in Tervuren, is actueel.

Peeters: ‘Naast het verhaal over mijn relatie met de professor en ons onderzoek naar wat minzaamheid is, zijn die Afrikaanse objecten ook een thema in dit boek. Hoe gaan we daarmee om? De term roofkunst valt vaak en dan gaat het over historisch onrecht en machtspolitiek. Hij vroeg zich af: ‘Wat betekent het en wat kan zo’n beeld in het leven van iemand doen?’’

Iedereen kan minzaam zijn, maar sommige mensen nemen die rol op door hun voorgeschiedenis. Koen Peeters Schrijver

U citeert de Turkse schrijver Orhan Pamuk die zegt dat de macht van voorwerpen berust op de herinneringen die ze in zich bergen. Die herinneringen kunnen van een Congolees zijn. Maar ook van een Belg die ze kocht of kreeg.

Peeters: ‘Je kan die beelden op verschillende manieren bekijken. Ze zijn krachtig omdat ze zin geven, ze helpen mensen een transitie doormaken en ze zijn mooie artefacten. Levi-Strauss was gebiologeerd door de diversiteit in menselijke culturen, hij vond dat waardevol, zelfs leerrijk. Dan kan het interessant zijn dat ze hier zijn. Het is ook een manier om het verleden niet te vergeten. Veel hangt af van je criteria. Voor antiquairs moeten ze van voor de jaren vijftig zijn, de professor had objecten die soms gemaakt waren en gebruikt werden terwijl hij erbij stond. Dan is het verhaal net zo interessant als het object zelf.’

Maar hij stuurde u vooral naar heel uiteenlopende mensen: een filosofe, een kunstenaar, antropologen, een gewezen apartheidsstrijder, priesters, een exorcist. Helpende mensen.

Peeters: ‘Niet-evidente mensen, naar wie ik belde ‘met de groeten van’, wat ik overigens een fantastische uitdrukking blijf vinden. Het is een sleutel die nog altijd werkt. Hij stuurde mij, toch een kritische, sceptische en niet-gelovige man, met een waarschuwing: ik mocht hen niet ontbloten. Dit boek moest niet het terrein worden van een debat. Hij wilde dat ik hen schilderde tel quel: zoals ze zijn.’

U vat ze samen onder deze noemer: het zijn allemaal ‘minzame’ mensen. Waarin zit volgens u minzaamheid?

Schermvullende weergave ©katrijn van giel

Peeters: ‘We kwamen pas laat aan dat woord. Hij sprak eerst over ‘bemiddelaars’. Omdat je bemiddelaars nodig hebt tussen hemel en aarde. Iemand die het leven met al zijn toeval, kwaad en geweld kan uitleggen en die zorgt voor genezing of cohesie. Maar plots vond hij dat iets te Jezus-achtig, omdat de echte magie tussen mensen gebeurt. Niet met iets of iemand ertussen. Iedereen kan minzaam zijn, denk ik, als je je best maar doet. Maar sommige mensen nemen die rol op door hun voorgeschiedenis. Ik sprak met een palliatief verpleegkundige. Haar vader was gestorven na een werkongeval. Daar mocht toen niet over worden gesproken. Wat zij nu als palliatief verpleegkundige deed, was net dat: praten met die mensen.’

Zit in dat doorgeven ook het eeuwige leven, of je nu gelovig bent of niet?

Peeters: ‘Hoe vaak hoor je niet: ‘Onze pa zei altijd:...’ En dan volgt een uitspraak van hem. Dat is onsterfelijkheid. We weten dat spoken niet bestaan, maar toch komen ze in je dromen voor als je niet in het reine bent met iemand die overleden is. Wat de hekserij in Afrika is, is bij ons pesten op het werk. De professor keek naar het universele door in te zoomen op het individu.’

‘Marc Desmet, een arts, maar ook jezuïet, spreekt over ‘le mieux de la mort’. In het licht van de dood is iets mogelijk waardoor connecties ontstaan over tijd, generaties en conflicten heen. Dat moment moet je vatten. Terwijl de dood eigenlijk de ontkenning van het leven is.’

Uw boek verschijnt anderhalf jaar na zijn dood. Hij las het niet.

Peeters: ‘Van ‘De Mensengenezer’ las hij het manuscript, en daarin paste hij alleen een paar dingen aan over hoe ik bijvoorbeeld mensen in Afrika voorstelde. In het licht van de wokebeweging is dat interessant: al in de jaren negentig schreef hij over dekolonisatie. Dit boek las hij niet meer en we waren eigenlijk nog niet klaar. Een deel zou over dromen gaan. Toen hij overleden was, kon ik bij zijn weduwe in een mapje met notities kijken. Daarin zat nog een briefje over dromen. Ik heb over zijn dromen geschreven, ik wist dat hij me carte blanche gaf.’

Schermvullende weergave ©katrijn van giel

Eind 2017 nam u afscheid van uw job bij KBC. Hoe anders is het leven als fulltimeschrijver?

Peeters: ‘Veel fijner, natuurlijk. De prijs hielp me, want van schrijven kan je niet leven. Toch niet als je niet de ambitie hebt om zoals Herman Brusselmans honderd boeken uit te brengen. Daar ga ik nooit aan komen. Maar vroeger was ik een woekeraar met mijn tijd. Als ik een maand naar Congo wilde voor dit boek, moest ik dat op kousenvoetjes aanbrengen bij de bank. Nu hoeft dat niet meer.’

Klopt het dat een boek als ‘De minzamen’ alleen kan worden geschreven door iemand die zelf minzaam is?

Peeters: (glimlacht) ‘Minzaamheid is in elk geval een manier van naar de wereld kijken. Van spiritualiteit. Van geloven in de kracht van samenwerking. Van grenzeloze nieuwsgierigheid. Maar ook van discretie en van verbergen. Je moet niet alles vertellen.’