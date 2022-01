Letterenhuis verwerft archief Walter van den Broeck

Het Letterenhuis in Antwerpen verwerft het archief van de schrijver Walter van den Broeck (80).

Het archief van Van den Broeck betreft een van de compleetste auteursarchieven van zijn schrijversgeneratie. De verzameling is dan ook erg divers, met onder andere de eerste versie van zijn prozadebuut 'De troonopvolger' (1967), de geannoteerde theatertekst van 'Groenten uit Balen' (1972), de nette versie van de bekroonde roman 'Brief aan Boudewijn' (1980) en drukproeven van de romancyclus 'Het beleg van Laken' (1985-1992).

Het archief biedt niet alleen een overzicht van Van den Broecks uitgebreide oeuvre, maar licht ook een tipje van de sluier op van het werkproces van de schrijver. Documentatiemappen, kladversies en verbeterde versies zijn een wezenlijk deel van de collectie. Daarnaast geven de zakelijke en de literaire correspondentie een inkijk in het reilen en zeilen van het literaire veld.

Van den Broecks literair werk werd meermaals bekroond, onder meer met de Staatsprijs voor Toneel (1982), de Henriette Roland Holst-prijs (1982, voor 'Brief aan Boudewijn') en de Staatsprijs voor Proza (1993, voor de cyclus 'Het beleg van Laken'). Van den Broeck is bovendien ereburger in zijn geboorteplaats Olen en zijn woonplaats Turnhout.