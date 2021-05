Misdaadauteur Pieter Aspe overleden

Pieter Aspe, een van de populairste Vlaamse auteurs, is op 68-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn uitgever.

Pieter Aspe, een peudoniem van Pieter Aspeslag, is vooral bekend voor zijn misdaadromans met hoofdinspecteur Pieter Van In en Officier van Justitie Hannelore Martens als hoofdpersonages. De meeste verhalen spelen zich in Brugge af.

In opdracht van de zender VTM werden de eerste tien misdaadromans van Aspe vanaf 2004 verfilmd tot de tv-serie Aspe. Daarvan werden tien reeksen gemaakt, die niet allemaal op zijn boeken zijn gebaseerd. Aspe bleef altijd wel nauw betrokken met de verhaallijnen. In 2014 kwam het tiende en laatste seizoen op het scherm.

3,5 miljoen bestsellerauteur Pieter Aspe verkocht zo'n 3,5 miljoen boeken.

Aspe was een van de succesrijkste Vlaamse auteurs ooit. Hij schreef een vijftigtal boeken waarvan er 3,5 miljoen exemplaren werden verkocht. Het duurde nochtans tot zijn tweeënveertigste voor hij zijn eerste boek publiceerde.

Heilige Bloedkapel

Pieter Aspe werd geboren in Brugge op 3 april 1953. Na zijn middelbare studies in de West-Vlaamse stad trok hij naar de Gentse universiteit om er Politieke en Sociale wetenschappen te studeren, maar hij gaf er al in het eerste jaar de brui aan en zocht een job. De Bruggeling werkte onder meer bij een ziekenfonds, bij de zeevaartpolitie, bij een textielfirma en als meubelmaker. Aspe vond vervolgens zijn draai als conciërge van de Heilig-Bloedkapel in Brugge. Hij zou de job twaalf jaar blijven doen en intussen aan het schrijven gaan om zijn zinnen te verzetten.

In 1995 kwam zijn debuutroman 'Het vierkant van de wraak uit', een misdaadroman rond inspecteur Pieter Van In en substituut Hannelore Martens. Tot en met 1999 leverde hij elk jaar een nieuw boek af rond het duo, om vanaf 2000 over te schakelen op een tempo van twee boeken per jaar. In 2001 ontving hij de Hercule Poirotprijs voor 'Zoenoffer' en een jaar later de Gouden Bladwijzer van het weekblad Humo voor 'De vijfde macht'. In 2010 werd Aspe de Hercule Poirotprijs voor zijn hele oeuvre toegekend. De misdaadromans werden uitgegeven in Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, Portugal, Zuid-Afrika, Polen, Tsjechië en - sinds 2013 - ook in de VS.

Aspe schreef ook twee jeugdboeken, Bloedband en het vervolg Luchtpost, en vier novellen.

Roken

In 2006 kreeg Aspe een hartaanval. Na de operatie bleek dat die werd veroorzaakt door het vele roken, en zwoer de schrijver de sigaretten af. Hij bleef wel elke dag zoals zijn hoofdpersonage enkele Duvels - later Omers - drinken. Ook tijdens de persconferentie na de ziekenhuisopname nam hij een Duvel ter hand, wat voor enige opschudding zorgde. Enige tijd later begon hij weer te roken, en verving hij het bier door wijn.

In 2010 werd Aspe geveld door een bacterie die een zenuw had besmet. Hij kon een tijdlang niet meer stappen en ook praten ging moeilijk. In april vorig jaar liep de auteur een zware longontsteking op en werd een abces in de longen ontdekt.

Pieter Aspe verloor in 2016 zijn vrouw Bernadette aan longkanker. Begin 2019 hertrouwde Aspe nog met Tamara Hanegraaf. Aspe laat ook twee dochters na uit een vroeger huwelijk.

Hij was een innemend man met een virtuoze pen. Jan Jambom