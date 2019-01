‘Na haar dood maakte niets me nog bang, het ergste was gebeurd'

Ze zal de regels niet lezen die haar zoon Tommy Wieringa in ‘Dit is mijn moeder’ schreef, want drie jaar geleden stierf Lia Wiersema. Met haar dood verdween een doem, maar verscheen ook gemis. ‘Leven zonder haar is overzichtelijker. Maar ook onvoorstelbaar saai.’

Lia Wiersema, de moeder van Tommy Wieringa (51), overleed op 28 november 2015. Ze was 73. Op de foto bij haar overlijdensbericht in het Dagblad van het Noorden heeft ze een bloem in haar haar. Bij de plekken en de data die haar leven afbakenen, staat dit: ‘Een reiziger is aangekomen.’

Tommy Wieringa (51) brak in 2005 als schrijver door met ‘Joe Speedboot’, een boek dat hem nominaties opleverde voor onder meer de AKO Literatuurprijs, de Libris Literatuur Prijs en de Gouden Uil. Ook voor ‘Caesarion’ (2009) kreeg hij een nominatie voor de AKO Literatuurprijs. Wieringa won de Libris Literatuur Prijs en de Prijs van de Lezersjury voor ‘Dit zijn de namen’ (2012). Vorig jaar triomfeerde hij in de Boekspot Literatuurprijs met ‘De heilige Rita’ (2017). Zijn boeken verschijnen bij De Bezige Bij. ‘Dit is mijn moeder’, zijn jongste boek, geeft hij in eigen beheer uit.

De schrijver is wat later en excuseert zich. ‘Het werd ook gisteravond wat later.’ Als hij in het café van het Eye Filmmuseum in Amsterdam het boek in zijn handen neemt, wrijft hij over het papier en kijkt naar de foto’s. Hij geeft dit boek in eigen beheer uit, samen met Maarten Richel, de captain van het Amsterdamse rugbyteam van de schrijver. Het logo van de Uitgeverij Tommy Wieringa is een vliegtuigje met daarin een pennetje verborgen. ‘Zoals iedereen vroeg ik me af: als ik ooit een tatoeage zou laten zetten, wat zou dat dan zijn? Wat zou blijvend zijn? In veel van mijn boeken komen vliegtuigjes voor. Met een vliegtuigje gebeurt iets, wordt de hemel opengeritst en is er een nieuwe mogelijkheid. Ik moet geen tatoeage, maar ik heb nu wel een logo.’

‘Dit is mijn moeder’ is een pareltje. Zijn moeder was buiten-gewoon, zoals elke moeder, maar Wieringa kan er zo prachtig over schrijven. Je leest je eigen moeder er toch in. Tien dagen eerder had hij het boek in handen gekregen. ‘En ik schrok me toch kapot. Mijn hemel, wat heb ik gedaan? De intimiteit schokte me en dat verbaasde me dan weer. Ik wist heus wel wat ik geschreven had, maar zo samengebald in een kaft heeft het toch weer een andere kracht. Met romans heb ik dat niet. Dit is een gevoelig goedje.’

‘Sommige doden hebben een lang naleven’, schrijft u. Dit boek geeft haar het eeuwige leven.

Tommy Wieringa: ‘Deze dode gaat nooit weg. (aarzelt) Misschien is ze nu zelfs wat hinderlijk aanwezig omdat ik veel over haar praat, en in het schrijven ben ik genuanceerder dan in het praten. Als ik over haar praat, zou ik kunnen zeggen: ‘Ach, klotewijf, met je streken.’ Dat zou ik nooit opschrijven.’

‘Ze was zo veelzijdig en ook liefdevol, maar in het praten nemen de dominantie en de valsheid die ze ook in zich had de overhand. Dat spijt me. Ik schrijf bedachtzamer over haar. Gisteren vond ik mailtjes van haar terug. De laatste jaren schreef ik een column in een krant die ze las. Het Dagblad van het Noorden nam mijn column voor het Algemeen Dagblad over. Bijna wekelijks reageerde ze: ‘Fantástisch! Geef ze ervan langs, schat!’ Er zat veel liefdevolle bevestiging in.’

Wat een geschenk, die mails.

Wieringa: ‘Daarom waren de brieven die ik van een vriend van haar kreeg zo’n geluksgift. Een doos vol met op flinterdun luchtpostpapier geschreven brieven, uit een periode toen ik nog een kind was. Daar lees ik een vrouw die haar hart blootlegt, die vertelt dat ze niet in het goede huwelijk is beland en dat ze allerliefst met de rugzak door Zuid-Amerika zou trekken. Dat doet ze níét. Maar de beklemming en al die ongerichte verlangens zitten erin. De begeerte had haar aangeraakt.’

Veel van die brieven schreef Lia Wiersema vanuit Aruba. Het verhaal is bekend: het gezin, met de kleine Tommy van twee jaar, was daar gaan wonen omdat vader Wieringa er les kon geven. Zeven jaar later keerden ze terug. Nog eens drie jaar later scheidde Lia van Tommy’s vader. Ze nam de kinderen mee, maar na één nacht in het nieuwe huis van zijn moeder, besliste de 12-jarige Tommy naar zijn vader terug te keren.

De meeste mensen proberen toch een soort coherente persoonlijkheid te zijn. Mijn moeder niet. Hoe meer tegendelen, hoe beter.

Over die jaren op Aruba vertelde hij al vaker en op YouTube vind je ‘Mijn moeder en ik’, een programma van de Nederlandse journalist Frénk van der Linden. Daarin ook zij: Tommy en zijn moeder. ‘Aanvankelijk wilde ik niet meedoen. Mijn moeder was vaak een ongeleid projectiel, ik durfde haar niet prijs te geven aan het oordeel van de massa. Maar mijn geliefde overtuigde me. Dit was een mooie kans om aan onze meisjes (met zijn vrouw Channa Samkalden heeft Wieringa twee dochters van nu 9 en 7, red.) te laten zien wie ze was. (lachend) Met gemeenschapsgeld.’

In die documentaire zegt ze dat het niet klopt wat u over haar vertelt. Dat ze niet met allerlei mannen naar bed ging op Aruba. Maar ze protesteert ook niet als u zegt: ‘Ik heb niets overdreven.’

Wieringa: ‘Ze was ook trots en genoot van alle tegendelen in zichzelf. De meeste mensen proberen toch een soort coherente persoonlijkheid te zijn, maar zij niet. Hoe meer tegendelen, hoe beter.’

‘Pippi Langkous with a vengeance’, schrijft u.

Wieringa: (schatert) ‘Ze reed met haar Suzuki-busje, vol gas, en ging zo (imiteert een vrouw die, terwijl ze rijdt, in haar achteruitkijkspiegel haar mascara aanbrengt) vooruit. Met een doodsverachting die ze voor alles had. Het bijzondere is dat ze haar dood in zekere zin zelf bestemd heeft. Gek genoeg zag ik haar nooit bang, terwijl ze het wel moet zijn geweest. Ik beschouw haar hele alternatieve strategie om die kanker te bestrijden als een soort angst om niet onder ogen te moeten zien wat er echt aan de hand was. Dat het ernstig was en dat ze er dood aan zou gaan. Ze heeft veel hoop ingekocht.’

‘Parasieten’ noemt u de antroposofische dokters die haar behandelden.

Wieringa: ‘Het zijn misdadigers die handelen in hoop, zonder enige kans op genezing. Geboefte is het, en ze zitten allemaal net over de grens in Duitsland. Daar is dat esoterische nog wettelijk, een overblijfsel van het nationaalsocialisme. In Nederland mogen die nog geen spuit zetten. Mijn moeder had tepelkanker, een gemakkelijk te bestrijden vorm, het kon goed verwijderd worden. Maar zij draaide het om en zei: ‘Dat ik nog leef, heb ik misschien wel aan hen te danken.’’

Hoe boos maakte het u?

Wieringa: ‘Je wist: ze gaat eraan dood. Ze liep er met open ogen in. Afschuwelijk, maar toen ze uiteindelijk stierf, verdween een soort doem van boven mijn hoofd. Tien jaar, van de eerste diagnose, was ik bezig iemand te behoeden voor de dood. Dat was een voortdurend besef: ‘Mijn moeder is aan het doodgaan. Terwijl ik eraan denk, vindt alweer een metastase plaats.’ In die zin was de dood een soort opluchting. Niets kon me nog bang maken. Het ergste was gebeurd.’

Ze had niet geluisterd.

Wieringa: ‘Uiteindelijk liet ze een stuk van haar borst afzetten, nadat ik in ‘Caesarion’ (roman uit 2009, red.) een vrouw met zo’n kanker had laten doodgaan. Ik liet het haar lezen: zo ga je dood als je niets doet. Daar schrok ze erg van.’

Schermvullende weergave ©Brecht Van Maele

Hij vraagt een koffie met warme melk, en een jus. ‘Nadorst, ja.’ Terwijl hij praat, gesticuleert deze indrukwekkend grote man die met gulzige taal en overtuigingskracht praat over wat hij schreef. Expressief, de armen in de lucht, accenten met het lichaam. Af en toe z’n brilletje op. Dan weer af. Zijn moeder, met wie hij jarenlang worstelde en vocht en discussieerde en van wie hij wegliep, ging nooit uit zijn hoofd, zijn hart, zijn pen. Niet toen voor de zoveelste keer een nieuwe liefde in haar leven kwam. Niet toen ze weer eens alles achterliet om te reizen. Ook niet toen haar winkel met stenen, kralen en andere spulletjes in Groningen afbrandde en ze twee maanden later een nieuwe winkel opende.

Ze zei: ‘Met een schrijver in de familie heb je geen privé meer.’ U citeert Philip Roth: ‘Zodra er een schrijver in de familie is, is de familie dood.’ Wanneer begon u bewust over haar te schrijven?

Wieringa: ‘Eerst in mijn dagboekjes, toen ik 13 was. Ze woonde in Drente en ik in Twente. Aan de weekends dat ik naar haar ging, houd ik Rimbaud-achtige geluksmomenten over. Zat ik met een strootje in de mond in de berm te wachten op een lift, viel ik in slaap en kwam de politie me wekken: wat doet u hier? Dat gelukzalige zwerven van het ene adres naar het andere vond ik fijn. Maar soms kwam ik aan en hadden we binnen de kortste keren ruzie. Dan keerde ik meteen terug. Het was een botsing van temperamenten.’

‘Incompatibilité d’humeur’, noemt u het.

Wieringa: ‘Precies. Met dien verstande dat we gaandeweg toch in iets vrediger vaarwater terechtkwamen. Maar het was een lastpak met een volstrekt onconventioneel, oppositioneel gedachtegoed. Nooit standaard willen denken. Altijd buiten de orde. Dat beperkte het aantal onderwerpen waarover we praatten, want er moest wel altijd ruzie van komen. Altijd discussiëren over haar stokpaarden. Deed ze dat niet, dan vond ze dat ze ontrouw was tegenover zichzelf. Terwijl ik denk dat het een vorm van beschaving is om jezelf af en toe eens te vergeten.’

Men kan zeggen dat het generationeel is: uw moeder was 26 in 1968. Maar dat excentrieke moet toch genetisch geweest zijn?

Wieringa: ‘Ze was de dochter van een douanier en een hartpatiënte. Van een sterke militaristische vader, een soort Pruis, en een zwakke moeder. Haar dwarsheid kon hij niet verdragen. Maar nog liever probeerde ze zelfmoord te plegen door zich in de Rijn te laten zakken dan dat ze toegaf aan zijn autoriteit. Gelukkig brak toen een sociaal, politiek en maatschappelijk tijdperk waarin ze dat ten volle kon vieren. (lacht) Opeens werd de wereld ingericht zoals zij was. En dat helemaal voor haar alleen! Ze was de koningin van de soixante-huitards.’

Zouden uw zussen, die wel bij haar bleven, een ander boek schrijven?

Wieringa: ‘Ik hoop het wel. Ik gun iedereen zijn eigen moeder. Het gekke is: ik heb een paar duizend foto’s gezien uit de sterkste tijd van mijn moeder, tussen 35 en 55. Dat was de periode waarin we elkaar echt te lijf gingen. Maar die foto’s heb ik niet in het boek opgenomen. Als ik ze zie, voel ik weerzin.’

Die foto’s zijn madeleines van Proust?

Wieringa: ‘Ik voel de meedogenloosheid waarmee ze toen in het leven stond. Een van mijn zussen verwijt haar dat ze een deel van haar jeugd heeft afgepakt door haar in te zetten als arbeidskracht. Ook ik werkte toen regelmatig voor haar op de markt van Groningen. Net als mijn zussen en net als al haar minnaars. Iedereen werd personeel van mijn moeder. (lachje) Ik nam uiteindelijk de rol van hofschrijver op me. Zoals Eckermann, de secretaris van Goethe.’

Wieringa herinnert zich hoe hij op haar vele sterfbedden zat en hoe ze hem, als een trouwe notulist, levenslessen liet opschrijven voor als ze er niet meer zou zijn. Net voor haar dood verscheen zijn boek ‘Honorair kozak’, dat hij aan haar opdroeg. Ze woonde de voorstelling bij en in het hotel vroeg ze de receptionist een nachtemmer. In ‘Dit is mijn moeder’: ‘Zoiets behoorde niet tot de service van het hotel, zei de receptionist. Dan doe ik het in de prullenbak, had ze gezegd.’ De emmer kwam. Toen zei zij: ‘Dat moet je opschrijven. Dat is leuk voor een verhaaltje.’

U zei dat niets u nog bang maakt. Maar u hebt een vrouw en twee kinderen.

Wieringa: ‘Kinderen hebben is angst hebben. Ik zag ze net met mijn geliefde in de auto wegrijden en ik moet toch snoeien in het aantal bezweringen. Ik voed ze voorzichtig en beschermend op. Dat zal me later natuurlijk nog flink worden nagedragen.’

Kijkt u, door die tien jaar en de dood, anders naar sterfelijkheid? U wordt 52.

Wieringa: ‘Ik heb een eenvoudige tijdrekening. Die wordt gemaakt door het aantal boeken dat ik nog wil schrijven, en dat zijn er nu vijf. Als schrijver heb je niet zoveel ideeën nodig. Een stuk of tien volstaan. Daar moet ik het van hebben. (lacht) Maar ik wil dus net zo oud worden als Cees Nooteboom. Vorige week ging ik in het huis van mijn schoonvader in Terschelling zitten om aan een volgende roman te beginnen. Dat is gek: met dat eerste zinnetje weet je dat je voor minstens vier jaar vertrokken bent.’

Er is nog een tweede tijdrekening, zegt hij. Die van zijn dochters. ‘Hen wil ik goed naar de overkant leiden. Op de uitvaart van Pieter Steinz (Nederlands journalist en schrijver die in 2016 aan de gevolgen van ALS overleed, red.) zag ik zijn kinderen. Die stonden er stevig en goed. Dat bedoel ik. Onlangs was ik met mijn dochter in Artis en plots hoorde ik haar boven het gekrijs uit roepen: ‘Papaaa!’ Ze was ergens opgeklommen en durfde er niet meer af. Ik haalde haar naar beneden en zeker vijf minuten bleef ze als een aapje aan mij vasthangen. Toen wist ik: ik moet niet te veel zuipen en min of meer gezond leven, om die twee kinderen veilig naar de overkant te brengen.’

Vijf romans en twee kinderen.

Wieringa: ‘Voor mij waren romans altijd mijn raison d’être. Maar toen realiseerde ik me: dit stompzinnige biologische principe heeft de overhand genomen boven het scheppende principe.’

Wat leerde u over uzelf door dit boek?

Wieringa: ‘Ik ken mezelf beter omdat ik mijn moeder heb proberen te doorgronden. Niet voor niets ben ik drie jaar naar Rotterdam gereden om met een ongelooflijk bekwame psychiater te praten. Ik was toch doodsbenauwd dat ik een herhaling van haar zou blijken te zijn. Dat wilde ik het koste wat het kost vermijden.’

En is dat gelukt?

Mijn moeder bestaat op een heleboel manieren in mij. Zo kan ik snel van grote boosheid naar de omhelzing gaan.

Wieringa: ‘Ach, dat weet ik niet. De lakmoesproef zijn de kinderen, maar ik beschouwde mezelf toen ik dertig was toch als een halffabricaat dat verbetering behoefde. Mijn moeder bestaat op een heleboel manieren in mij. Er zit veel onvoorspelbaarheid in mij, zo kan ik snel van grote boosheid naar de omhelzing gaan. Ik heb ook de zucht naar het autonome en het avontuur, al was zij nog veel rücksichtsloser. Ze liet haar vrijheid toch te vaak ten koste van de ander gaan.’

Vond uw moeder, die zich door niemand liet vastzetten, dat u als gearriveerd schrijver burgerlijk leefde?

Wieringa: ‘Nee. Ze gunde iedereen een eigen leven. Maar niet elke vrouw. (lacht) Zeker de mijne niet. Ze zei dat ze in mijn wieg al jaloers was op de vrouw die mij ooit zou krijgen.’

En?

Wieringa: ‘Jezus Christus. Het was volstrekt oedipaal. Ze was altijd jaloers. Niemand was goed genoeg en als ik eens iemand meenam, zág ik al wat ze dacht. Een meisje dat te veel in haar haar draaide: een neurotisch meisje dat nog veel moest oplossen. Op een dag had ik een fantastische dichteres aan de haak geslagen en ik zag haar kijken. Ik ging meteen naar haar toe en zei: ‘Hou je bék, bemoei je er niet mee, geen woord. Ook geen aardig woord!’ Ze was altijd op zoek naar die kleine Perzische weeffout in zo’n meisje en het oordeel van je moeder gaat toch in je hoofd zitten. Maar de geweldigste vrouwen waren ontoereikend. Er was er maar één goed genoeg, natuurlijk. Juist. Zij.’

Het sterven van Lia Wiersema duurde lang. Al weken kon het ‘elk moment’ gebeuren en dus bouwden de kinderen een kamp in haar huis in Groningen. De avond voor het overlijden zat de schrijver met oude vrienden op café. Het was gezellig, maar net voor het een bacchanaal werd - ‘ik was nog net niet lazarus’ - besliste hij naar bed te gaan. Die nacht, in het grote bed tussen haar vriend en haar dochter, ademde Lia Wiersema voor het laatst.

‘Eventjes heeft de dood iets opwindends. Want er is iets onherhaalbaars gebeurd. Iets groots, spannends, dramatisch. Pas als het huis leeggemaakt is, wordt alles weer stil. Gisteren was ik weer in Groningen voor een lezing in dezelfde aula als waar ik Gerrit Komrij ooit had horen spreken. Later reed ik de stad in en het begon te sneeuwen, maar ik dacht: ‘Waar is de sneeuw van gisteren?’’

Is dat dan gemis?

Wieringa: ‘Mijn leven is beslist overzichtelijker en eenvoudiger geworden zonder haar, maar het trof me opeens ook als zo onvoorstelbaar saai nu ze er niet meer is. Een bron van leven, ergernis, liefde en razernij is weg. Dat schitterende onherhaalbare tegenstrijdige bestaan is weg. Nu is er alleen nog dit boek.’

En wat YouTube-filmpjes. Zelfs eentje waarin ze over haar winkel in Groningen - Liatelier, dat nog altijd bestaat - vertelt. Kijkt u daarnaar? U schrijft over hoe stemmen van de doden verdwijnen.

Wieringa: ‘Nog niet, maar ik omring me met objecten. Wat dat betreft ben ik een animist. Als een bord uit haar nalatenschap stukvalt, ben ik even ontroostbaar. Alsof ze met elke scherf verder van me wordt afgenomen. Mijn leven is een rinkelend snoer van herinneringsobjecten. In mijn portemonnee heb ik ganesha’s, goddelijke olifanten uit het hindoeïsme, die ze me gaf om obstakels uit mijn weg te ruimen. En een schelpje dat ze me gaf. ‘Zo is je portemonnee nooit leeg’, zei ze.’

Mijn kinderen zitten aan tafel met hun gezicht naar de boeken. En als ze ruzie hebben, halen ze daar inspiratie. Cees Nooteboom is hier een scheldwoord.

We stappen buiten en rijden nog even mee naar zijn huis. Een kwartiertje noordelijk van Amsterdam, langs het water. ‘Tien jaar geleden kocht ik dit huis met de opbrengst van ‘Joe Speedboot’. Eigenlijk woon ik dus in mijn boek.’ Hij woont ook tussen veel boeken. Waar je ook kijkt: boeken, boeken, boeken. En dus verbaast het niet dat zijn vrouw net een zinnetje whatsappte dat een van hun dochters die ochtend verzon: ‘Ik schrijf wel vaker over de gouden leeuw, maar dit is echt bijzonder. Een keer zat ik op een bankje bij het voetbalveld toen er opeens een monster mij beet.’ Worden kinderen van schrijvers zelf schrijver? Ze groeien er tenslotte mee op. ‘Cees Nooteboom is hier een scheldwoord’, glimlacht hij. ‘En Hugo Claus ook.’

Hoezo?

Wieringa: ‘Nou, ze zitten aan tafel met hun gezicht naar de boeken en als ze ruzie hebben, halen ze daar inspiratie. ‘Jij, Kees Nooteboom’, zeggen ze dan. Cees met K. Of: ‘Hou je Stein-bek!’ Dan hebben ze een boek van John Steinbeck zien staan. Op de plee ligt ‘Nu nog’, een verzameling poëzie van Claus. Dat vinden ze geen gedichten. ‘Het rijmt toch helemaal niet!’’

U laat ze alles lezen.

Wieringa: ‘Ik verbied ze niets te lezen, al moet je ze niet belasten met je eigen ambitie. Ze lezen dus ook veel shit. Van Donald Duck tot wat op hagelslagpakken staat. Alleen Geronimo Stilton heb ik verboden. Wat is me dat een gore troep, zeg. Een soort standaard maakwerk uit Italiaanse studio’s. Laatst toonde ik mijn dochter de Dikke Van Dale: ‘Daarin staan alle woorden die je kan gebruiken om te schrijven.’ Toen ze later iets had geschreven, zei ze heel fier: ‘Hallo, collega!’’

Hoe neem je afscheid? Misschien door gewoon buiten te stappen en dankbaar te zijn. De deur gaat open en daar staat een man met een platte fietsband. Even later komt de vrouw van de fietser aangereden en hun twee kinderen. ‘Oh, bent u niet Tommy Wieringa? Ik ben net halverwege ‘De heilige Rita’.’ De schrijver glundert en haalt de fietspomp. Zo kan het leven verder.

‘Dit is mijn moeder’ is uitgegeven door Tommy Wieringa zelf, telt 160 pagina’s en kost 17,99 euro. Wieringa is binnenkort een van de gasten van Saint-Amour, de literaire tournee van Behoud de Begeerte. Hij zal er voorlezen uit eigen werk, net als onder meer Philippe Claudel, Bregje Hofstede en Ilja Leonard Pfeijffer.