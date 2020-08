Nederlandse schrijfster wint prestigieuze Booker Prize

Marieke Lucas Rijneveld heeft als eerste Nederlandstalige schrijver de International Booker Prize voor vertalingen in de wacht gesleept.

De 29-jarige Nederlandse viel in de prijzen met de Engelse vertaling van haar boek 'De avond is ongemak' ('The Discomfort of Evening'). Ze is 'zo trots als een koe met zeven uiers', zei ze in een videoboodschap. De roman verdient de onderscheiding, volgens de jury, 'vanwege de betoverende schoonheid, de onmiskenbare kracht en de onverbiddelijke blik'. Rijneveld belandt in het rijtje van eerdere winnaars als de Israëlische schrijver David Grossman en Nobelprijswinnares Olga Tokarczuk.

In 'De avond is ongemak' vertelt een tienjarige over haar diepgelovige familie na de dood van haar oudste broer. Het is een hard en donker boek. Een grap over Hitler ('Waarom pleegde Hitler zelfmoord? Omdat hij de gasrekening niet kon betalen') haalde de vertaling niet wegens te smakeloos.

Rijneveld is de eerste Nederlandse winnaar van de prestigieuze prijs. Tommy Wieringa haalde vorig jaar de longlist van genomineerden voor de International Booker Prize, Harry Mulisch behoorde in 2007 ook tot de laatste zes.

Op de shortlist, die begin april werd gepresenteerd, stonden ook 'The Enlightenment of The Greengage Tree' van Shokoofeh Azar (Iran), 'The Adventures of China Iron' van Gabriela Cabezón Cámara (Argentinië), 'Tyll' van Daniel Kehlmann (Duitsland), 'Hurricane Season' van Fernanda Melchor (Mexico) en 'The Memory Police' van Yoko Ogawa (Japan).