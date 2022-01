Nieuwe Houellebecq: is liefde dan toch mogelijk?

Met een perfect georkestreerde lancering van zijn achtste roman hijst Michel Houellebecq zich opnieuw in het centrum van de Franse literatuur. 'Anéantir' schuift van een politieke thriller naar een beschouwing over leven, liefde en dood.

Als geen ander weet Michel Houellebecq een perfecte mise-en-scène te verzinnen voor de lancering van zijn romans. Terwijl veel collega's op de aftrap van het literaire seizoen in september mikken voor de publicatie van nieuw werkt, kiest de 65-jarige schrijver-scenarist sinds 'Soumission' (2015) januari uit om zijn romans op de wereld los te laten.

Als meest vertaalde en best verkopende Franse schrijver van dit moment kan Houellebecq zijn eisen stellen. En die gaan verder dan de publicatiedatum.

De roman 'Aneantir' - wat je kan vertalen als 'Vernietigen', maar ook als 'Afslachten' - moest ingebonden met een harde kaft verschijnen en een afgemeten typografie en een rood leeslint hebben. En grotere letters. 'Ik heb zelf last van mijn zicht. Daarom moeten de letters groter', vertrouwde de romancier de Franse krant Le Monde toe. De cashmachine die Houellebecq is in de Franse literatuur wordt nogmaals bevestigd.

De essentie 'Anéantir' is de achtste roman van Michel Houellebecq.

De roman combineert een politieke thriller met metafysische beschouwingen over de liefde.

Minister Bruno Juge is vaagweg gebaseerd op de huidige minister van Economie Bruno Le Maire.

Het hoofdpersonage Paul Raison verbindt de twee verhaallijnen.

Wie met het werk van Houellebecq vertrouwd is, zal in 'Anéantir' bekende recepten terugvinden. Net zoals in 'Soumission' bouwt hij een verhaal rond de Franse presidentsverkiezingen.

'Soumission' ging over de verkiezing van een Franse moslimpresident. In 'Anéantir' vormt de aanloop naar de presidentsrace van 2027 - met een zoektocht naar een opvolger voor Emmanuel Macron - het decor.

Vriendschap

De sleutelfiguur is Bruno Juge, de minister van Economie en Financiën die zijn voornaam gemeen heeft met de huidige minister van het departement, Bruno Le Maire. Dat is geen toeval. De schrijver en de minister kennen elkaar en onderhouden een vriendschap met uitgebreid e-mailverkeer.

Dat Houellebecq Le Maire kent, komt door een hond. Toen Le Maire werkte voor ex-premier Dominique de Villepin regelde hij het transport van een overleden hond van Houellebecq van Ierland - waar de schrijver een tijdlang woonde - naar Frankrijk.

La mort, je m'en fous. Michel Houellebecq Franse schrijver

Le Maire is opgetogen over de roman, ook al verwijst de romancier maar vaag naar zijn politieke vriend. Le Maire is normalien, oud-student van een leerschool voor onderzoekers en docenten, terwijl de minister in 'Anéantir' een polytechnicien, afgestudeerd aan een ingenieursschool, en een koude dossiervreter is.

De beschrijving van het ministerie van Financiën, Bercy in de volksmond, door Houellebecq is koud maar precies. Een typische 'ontmenselijkte ruimte' waar de schrijver een patent op heeft. Houellebecq mocht dankzij Le Maire dan ook uitvoerig Bercy verkennen.

Wat liefde

De tweede verhaallijn, die aan het einde van het boek overneemt, is een vermoeden tot mogelijkheid van liefde. Dan staat Paul Raison centraal. Hij is een ambtenaar op Bercy die de steun en toeverlaat is van minister Juge. Raison verbindt de hele roman. Vooral omdat zijn vader ooit een belangrijke functie bekleedde op de binnenlandse inlichtingendienst en hij de sleutel zou hebben tot de geheimzinnige aanslagen die wereldwijd plaatsvinden.

De vader van Paul is echter getroffen door een zwaar herseninfarct waardoor hij niet meer kan communiceren. De familie - zijn tweede vrouw, de jongere zus van Paul en de nog veel jongere broer - moeten halsoverkop naar Bourgondië om de confrontatie met de bewegingloze vader aan te gaan.

Daar begint de verhaallijn over het onbestaande liefdesleven van Paul. Hij woont samen met Prudence, genoemd naar het liedje van The Beatles. De zorg om de vader en de latere gezondheidsproblemen van Paul leiden tot een toenadering tussen de twee.

Het is opvallend dat Houellebecq in deze roman de vrouwen als motor ziet van de veranderingen. Hij lijkt almaar minder misogyne te worden. Over het algemeen zijn vrouwen in dit boek degenen die initiatief nemen en van goede wil zijn.

De enige uitzondering is Indy, een journaliste die getrouwd is met Pauls jongste broer. Ze is de uitvergroting van de media, het opportunisme en de gemeenheid. Maar dat heeft wellicht meer te maken met het beroep dan met het vrouw-zijn. Houellebecq stelde dat 'alleen met goede intenties ook goede literatuur wordt gemaakt'. Het drama komt door de omstandigheden, niet zozeer door de personages.

Neergang

De roman is enerzijds typisch houellebecqiaans. De neergang van de Franse Republiek, wat tegenwoordig bon ton is in heel Frankrijk, walst door het boek. Wat anderzijds verrast, is de mogelijkheid tot liefde, wat de schrijver lang heeft afgehouden.

Op een bepaald moment betreurt Paul dat hij geen kinderen heeft. In het universum van Houellebecq is dat verrassend. Tegelijk loert de dood overal om de hoek. Maar zoals de schrijver zegt: 'La mort, je m'en fous.' We gaan er allemaal aan, met of zonder liefde.