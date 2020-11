Oek de Jong wint Boekenbon Literatuurprijs

De Boekenbon Literatuurprijs is een voortzetting van de AKO, die in 2014 voor het laatst werd uitgereikt. De voorbije jaren veranderde de prijs twee keer van naam. Daardoor verloor hij aan aanzien. De Nederlandse sponsor Boekenbon hoopt het blazoen op te poetsen door het prijzengeld, 50.000 euro, gelijk te stellen met de Libris, nog altijd de invloedrijkste auteursonderscheiding van de Lage Landen.

Laureaat van de eerste editie is 'Zwarte schuur' van de Nederlander Oek de Jong. Het 500 bladzijden tellende boek vertelt het verhaal van een bijna 60-jarige kunstschilder die bij het begin van de roman gevierd wordt met een overzichtstentoonstelling in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Tegelijk is duidelijk dat zijn huwelijk op sterven na dood is en dat hij achtervolgd wordt door een traumatische ervaring uit zijn jeugd. Het boek stond eerder ook al op de shortlist van de Libris.