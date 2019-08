Onafhankelijke boekhandel in de lift

De onafhankelijke boekhandel leeft op, blijkt uit de halfjaarcijfers van de sectorvereniging Boek.be. De globale Vlaamse boekenmarkt heeft standgehouden in de eerste helft van 2019.

Er werden in de eerste zes maanden van dit jaar 5,77 miljoen boeken verkocht in Vlaanderen, een daling met 4,8 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2018. De omzet steeg wel licht met 1 procent tot 81,1 miljoen euro.

21% Boekenmarkt in Vlaanderen 21 procent van de boekenverkoop gebeurt online.

Uit de halfjaarresultaten van de sectororganisatie Boek.be blijkt dat de onafhankelijke boekhandels goed presteerden. Hun afzet steeg met 5,9 procent, hun omzet met 12,1 procent. Het marktaandeel van de boekenketens bleef stabiel en maakt nog steeds ongeveer de helft van de totale omzet en afzet uit.

Groothandelaars verkochten dan weer beduidend minder boeken, met een daling van 20,8 procent in afzet en 16,1 procent in omzet. De e-commerce in de boekensector zet zijn sterke opmars verder. Meer dan 21 procent van de verkoop gebeurt nu via online transacties.

Bourgondiërs en Beckman

Het best verkochte boek was de jeugdboekenklassieker 'Kruistocht in spijkerbroek' van Thea Beckman. Bart Van Loo's 'De Bourgondiërs' en het stripverhaal 'Niet van gisteren' (De Kiekeboes 152) vervolledigden de top drie. Als je kijkt naar de verschillende genres, dan valt op dat de reeks 'De zeven zussen' van Lucinda Riley de top twintig van de fictieboeken overheerst.

'Een handvol geluk' van Santa Montefiore en 'Grand hotel Europa' van Ilja Leonard Pfeijffer verkochten ook goed. Behalve vertaalde fictie, zoals 'De zeven zussen', stegen fantasy en literaire thrillers in omzet.