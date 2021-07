Onder het waakzame oog van de condor

De Franse schrijver Miguel Bonnefoy schreef met ‘Erfgoed’ een fabelachtige familiekroniek die twee wereldoorlogen en een dictatuur omspant. Zijn bondigheid is meesterlijk: op de amper 200 pagina’s staat geen woord te veel.

Toen de Argentijnse schrijver Jorge Luis Borges werd gevraagd waarom hij alleen kortverhalen schreef, antwoordde hij laconiek dat hij niet inzag waarom hij honderden pagina’s zou wijden aan een verhaal dat zich op tien kantjes liet vertellen. Maar zijn verhalen zijn zo rijk dat ze de kiem van een roman in zich dragen.

Het werk van de Franse schrijver Miguel Bonnefoy doet een gelijkaardige filosofie vermoeden. In zijn nieuwste boek zit genoeg stof voor een tiendelige romancyclus. ‘Erfgoed’ is een familiesaga van vier generaties, speelt zich af op twee continenten en omspant twee wereldoorlogen en een dictatuur. Toch ligt er geen kilo dicht bedrukt bijbelpapier in je hand, maar een kleurrijk vormgegeven roman van amper 200 pagina’s. In die bondigheid onthult zich het meesterschap van Bonnefoy. Er staat geen woord te veel.

Het magisch realisme dat steels door het verhaal sluipt, echoot de erfenis van Gabriel Garcia Márquez.

Bonnefoy vertelt het verhaal van de Franse familie Lonsonier, die zich aan het einde van de 19de eeuw in Chili vestigt. Vader Lonsonier heeft zijn wijngaarden in de heuvels van de Jura zien wegkwijnen onder een plaag van druifluis. Dromend van een nieuw begin scheept hij in op een stoomboot naar Californië, maar strandt hij door een gril van het lot in Valparaíso. Met niet meer dan 30 francs en zijn enige nog levende wijnstok op zak ontpopt hij zich in Chili tot een gewaardeerde wijnboer en gewiekste zakenman.

De oude Lonsonier is de robuuste stam waaruit een geslacht van dromers en avonturiers, stijfhoofden en revolutionairen ontspringt. Zijn zoon Lazare trekt ten strijde op de slagvelden van de Eerste Wereldoorlog en keert gehavend terug. In de hoogvlakten van de Andes leert hij Thérèse kennen, een jonge vrouw in jagerskostuum die roofvogels temt en weet hoe ze de oorlog uit zijn gewonde lijf moet masseren.

Hun huis wordt een broedplek voor een bonte verzameling vogels, en in die reusachtige volière wordt niet veel later hun dochter Margot geboren, onder de blikken van beo’s, rijstvogels en dwergpapegaaien. Het terughoudende meisje groeit uit tot een vermaarde pilote. In het spoor van vrouwelijke vliegpioniers als Amelia Earhart en Maryse Hilsz bouwt ze in de tuin haar eigen vliegtuig en later zal ze oog in oog komen met de Duitse Messerschmitts.

Haar zoon ondergaat de verschrikkingen van de dictatuur van Augusto Pinochet, een terreur die het vreedzame land van ‘dichters, bakkers, vioolbouwers en marionettenspelers’ zo in zijn voegen doet kraken dat het trauma tot vandaag in de ziel van het Chileense volk zit gekerfd.

Moed of lafheid

De verhaallijn wikkelt zich als een slingerplant om steeds andere familieleden en kronkelt zo door de decennia van de 20ste eeuw. De rode draad is het verscheurende dilemma waarvoor elke generatie komt te staan: de keuze tussen moed en lafheid, verraad en trouw. Hoe de dingen ook lopen, het lot voltrekt zich altijd onder het waakzame oog van de condor die ongrijpbaar door het verhaal zeilt als de verzinnebeelding van vrijheid en waardigheid.

Schermvullende weergave ‘Erfgoed’ is uitgegeven bij De Bezige Bij en kost 22,99 euro.

De verbeeldingskracht waarmee Bonnefoy sferen schept en karakters tekent, maakt hem tot de Franse evenknie van Alessandro Baricco. Het magisch realisme dat steels door het verhaal sluipt, echoot de erfenis van Gabriel Garcia Márquez. En hier en daar dringen zich vergelijkingen op met Pierre Michons magistrale familiekroniek ‘Roemloze levens’, en met de poëtische films van de Chileense regisseur Alejandro Jodorowsky.