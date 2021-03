Op pianojacht in Siberië

‘Siberië is veel meer dan een plek op de kaart: het is een gevoel dat blijft haken als een klis’, schrijft Sophy Roberts.

Met ‘De verdwenen piano’s van Siberië’ schreef de Britse journaliste Sophy Roberts zowel een adembenemende cultuurgeschiedenis als een lyrisch verslag van een reis in onherbergzaam gebied.

Het is de zomer van 2015. De Britse journaliste Sophy Roberts is op bezoek bij een Duitse vriend die de zomer doorbrengt in een nomadentent op de Mongoolse steppe. Hij stelt haar voor aan de briljante pianiste Odgerel Sampilnorov, die omringd door de fluwelen glooiingen van het landschap een subliem recital ten gehore brengt. Daarna beklaagt de vriend zich over de inferieure piano’s waaraan Odgerel haar talent verspilt. Hij komt met een even grandioos als buitenissig idee: ‘We moeten een van de verdwenen piano’s van Siberië voor haar vinden!’

Het is het begin van een zoektocht die Roberts twee jaar lang kriskras door Siberië zal voeren, overmand door ‘de ongrijpbare, onlogische macht van een obsessie’. Her en der in het onmetelijke land staan piano’s van allerlei allooi: buffetpiano’s van Sovjetmakelij, maar ook indrukwekkende Steinways die daar op de bizarste manieren zijn geraakt. Per slee, paardenkoets, boot, of vastgebonden op het dak van een treinwagon zijn ze meegereisd met ballingen, kolonisten en avonturiers.

De veelheid aan details, geschiedenissen en illustere figuren maakt dit boek adembenemend.

Siberië bestrijkt ongeveer driekwart van het Russische grondgebied en strekt zich uit van de Oeral tot de Stille Oceaan en van de Noordelijke IJszee tot de Mongoolse steppe. Het is een onafzienbare landmassa die ons inlevingsvermogen overstijgt. ‘Het duizelt je bij de grenzeloze afmetingen, tot je niet meer weet wat waar is en wat echt, of Siberië een nachtmerrie is of een mythe vol ondoordringbare wouden en eindeloze vlaktes.’

Schoonheid en gruwel

De naam Siberië klinkt als een klok en roept beelden op van dwangarbeid, strafkampen en onmenselijke gruwel. Maar er sluimert ook iets sprookjesachtigs in, de fonkelende weerklank van een door sneeuw en sterren beheerste wildernis waar wolven en beren de scepter zwaaien over eeuwenoude, onbetreden wouden.

‘Siberië is veel meer dan een plek op de kaart: het is een gevoel dat blijft haken als een klis, het is een koorts, het geluid van doezelige sneeuwvlokken op zachte heuvels en het geknars van voorzichtige voetstappen achter je rug. Je hoort Siberië in de grote, zachte akkoorden van de Russische muziek waarin de stilte van bossen met zilverberken en de woeste sneeuwstormen worden opgeroepen.’

Roberts waakt over het evenwicht van die dualiteit. Ze schrijft over de schoonheid en de gruwel, de vrijheid en het lijden. Want haar zoektocht naar piano’s is bovenal de leidraad voor een uitgesponnen cultuurgeschiedenis.

De woestenij die je spontaan als leeg, onherbergzaam en onontwikkeld zou beschrijven, huisvest een rijk cultureel leven dat bruist van de kruisbestuivingen tussen mensen, culturen en religies. Dwangarbeiders, verbannen edellieden, ronddolende wetenschappers, kunstenaars op de vlucht en inheemse sjamanistische stammen, allemaal hebben ze hun stempel gedrukt op de Siberische geschiedenis en cultuur.

Roberts schrijft over de triomftochten van de Hongaarse ‘pianoverwoester’ Franz Liszt, die de Russische liefde voor het instrument tot koortshoogte deed stijgen. Liszts waanzinnig populaire tournee - er werd gevochten om zijn zakdoeken, koffiedrab en sigarettenpeuken - joeg een pianocultus aan en het instrument kreeg een glansrol in de veranderende Russische muziekcultuur.

Roberts vertelt over Stalins onmetelijke massamoorden, maar ook over de extreme veerkracht van mensen die de goelags wisten te overleven. ‘Hoezeer ik ook wilde dat mijn pianojacht al het mooie van Siberië zou vieren, oog in oog met de herinneringen en de onderdrukking moest ik erkennen dat veel van wat ik zocht onlosmakelijk verbonden was met een gruwelijk verleden.’

Vlinderstormen

Roberts gaat onversaagd op pad ‘tot in de uiterste uithoek van een uithoek’, en bezoekt afgelegen plekken als Irkoetsk, Kolyma en de beruchte Baai van Ochotsk, waar Solzjenitsyns Goelag Archipel zich bevond. Ze trekt steeds noordelijker, ‘waar het land eenzamer wordt en de zon dichter bij de aarde blijft, een landschap uit het begin der tijden’. En dan gaat het weer richting zuiden, waar vlinderstormen over de toendra waaien en neergestorte ruimtesondes als schaakstukken overeind in de vlakte staan.

En overal vindt ze piano’s. Het is haast onbegrijpelijk dat die delicate constructies van hout en snaren de barre weersomstandigheden wisten te overleven. Maar ze staan er nog, en voor een romantische ziel zijn ze hét symbool van beschaving en verfijning. Sommige instrumenten blijken een schatkist aan verhalen te bevatten: de laatste piano waar de Romanovs op speelden voor ze geëxecuteerd werden, het historische instrument van Catharina de Grote, een stoere vleugel die op zijn kant werd gezet om tijdens het Beleg van Leningrad de ramen te verduisteren.

Roberts schrijft voor Financial Times en een aantal andere kranten. ‘De verdwenen piano’s van Siberië’ is haar debuut en ze zet zich meteen op de kaart als een reisschrijver die incontournabel is.

Wie zijn reisverhalen graag netjes en overzichtelijk heeft, zal dit boek misschien nogal rommelig vinden. Maar de charme schuilt net in de manier waarop Roberts zich verzoent met de onvoorspelbaarheid van haar queeste. De ene ontmoeting leidt tot de andere, elke nieuwe ontdekking opent een waaier aan verhalen en anekdotes. De veelheid aan details, geschiedenissen en illustere figuren maakt dit boek zo adembenemend.

Roberts leert je dat Siberië groter, betoverender en oneindig veel complexer is dan de clichés willen doen geloven. En ze laat je beseffen hoe onontbeerlijk muziek is, ‘als een vriend in nood’, om ontbering en eenzaamheid te doorstaan en de mens in jezelf te bewaren.