Organisator Boekenbeurs overleden

Alexis Dragonetti, CEO van Ballon Media, was een vurig pleitbezorger voor het boek en maakte zich grote zorgen over de 'ontlezing' in Vlaanderen.

Een bestuurder is zaterdagnamiddag tegen de tunnelwand van de Craeybeckxtunnel in Antwerpen gereden. De vijftiger overleed aan zijn verwondingen. Het gaat om Alexis Dragonetti. Dat schrijft Het Nieuwsblad en wordt door uitgever Ballon Media op zijn Facebook-pagina bevestigd.

Met Dragonetti verliest de Belgische uitgevers- en boekenwereld een kleurrijk figuur. Alexis Dragonetti was CEO van stripuitgever Ballon Media (Jommeke, Lucky Luke, Largo Winch ...), maar genoot bij het brede publiek vooral bekendheid - via Boek.be - als organisator van de jaarlijkse Boekenbeurs in Antwerpen.

Dragonetti startte zijn carrière als financieel analist, maar raakte via de Turnhoutse boekdrukker Proost gefascineerd door de uitgeefwereld. Via Duvel-brouwer Michel Moortgat - en later de Antwerpse ondernemersfamilie Moorkens - nam hij in 2008 de controle over Ballon Media en dus Jommeke.

'Als je eigenaar kan worden van je jeugdheld en die opnieuw op de kaart kan zetten, twijfel je toch niet? Hoe cool is dat?’, zei Dragonetti afgelopen zomer in een gesprek met De Tijd.

Dragonetti zette Ballon Media op de kaart. Ondanks de digitalisering die ook de boekenwereld in de greep houdt.