Portretjes van een uniek land

Japan, een uniek land dat zichzelf ook uniek vindt, is het ‘heimweeland’ van Paulien Cornelisse. Ze schreef haar liefde en fascinatie neer in een boekje dat een ideale reisgezel vormt.

Grasetende mannen zijn een groot probleem in Japan. Die bijnaam wordt gebruikt voor mannen die als een koe in de wei staan te wachten tot een vrouw het initiatief neemt voor toenadering. En dus gebeurt er niets en krimpt het Japanse bevolkingscijfer. Zo ontstaan uitgestorven dorpen, waar een achtergebleven vrouw levensgrote poppen maakt van iedereen die er ooit heeft gewoond en die poppen neerplant in een leeg schoolgebouw en op onbewerkte akkers.

Ziedaar twee van de korte portretjes van het land dat de Nederlandse schrijfster, televisiemaakster en japanofiel Paulien Cornelisse mateloos fascineert. Een land dat ze ‘tot op zekere hoogte begrijpt, maar dat elke keer weer verrast’. Het maakt van haar boekje ‘Japan in honderd kleine stukjes’ een geschikte compagnon voor wie het land voor het eerst bezoekt. De theeceremonie, de geisha, het overvloedige beton in Japan, allemaal passeren ze de revue.

Ook voor de ervaren Japanreiziger valt er voldoende te ontdekken in de portretjes over de bijzondere Japanse cultuur en gewoontes. Cornelisses liefde voor taal - ze spreekt Japans - vormt daarbij vaak een dankbaar aanknopingspunt.

Uniek zijn

Zo is ‘gaman’ - volhouden, karakter tonen - een belangrijk begrip in Japan. Net als het idee van harmonie. Uniformiteit wordt als iets goeds gezien, zodat in sommige Japanse bedrijven geregeld iemand langskomt met kleurstaaltjes om te checken of het haar van de werknemers wel zwart genoeg is. Het hangt samen met een diepgeworteld gevoel van uniek zijn, wat Japan ook nationalistisch maakt.

Toch bleef het nooit gekoloniseerde land niet immuun voor buitenlandse invloeden, zelfs niet toen het vanaf 1600 voor een 2,5 eeuwen lang isolement koos. Op een eiland nabij Nagasaki werd een Nederlandse kolonie gedoogd, en die liet heel wat sporen na in de Japanse taal.

Zoals biru (bier), kohi (koffie) en een pak chirurgische termen omdat Nederlanders er als voorbeeld dienden. Omgekeerd nam Cornelisse tokidoki (soms) over als haar favoriete Japanse woord. Het is ook de naam van de documentairereeks die ze over het land maakte en die een geslaagd tweeluik vormt met dit boek.