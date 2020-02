‘Queen of Suspense' Mary Higgins Clark overleden

Mary Higgins Clark tijdens een signeersessie in Los Angeles in 2011

De vermaarde Amerikaanse schrijfster van misdaadromans schreef meer dan 50 boeken, waarmee ze decennia lang over de hele wereld in bestsellerlijsten prijkte.

Alleen al in de Verenigde Staten verkocht Mary Higgins Clark meer dan 100 miljoen boeken. Ze overleed vrijdag op 92-jarige leeftijd. Ze stierf een natuurlijk dood in Florida.

Het overlijden van de ‘Queen of Suspense’ werd bekendgemaakt door haar dochter Carol Higgins Clark, die in de voetsporen van haar moeder trad, en door haar uitgever Simon & Schuster.

Mary Higgins Clark schreef tot op hoge leeftijd. Haar laatste boek kwam in november uit. De helden in haar boeken waren vooral vrouwen, de schurken mannen. Heel wat titels werden verfilmd.

Higgins Clark werd geboren in de Bronx in New York op 24 december 1927. Ze was de dochter van Ierse immigranten. Ze raakte naar eigen zeggen al op haar 7 jaar besmet met het schrijfvirus.

Toen ze 10 was, stierf haar vader aan een hartaanval. Haar moeder moest alleen verder met drie kinderen, zodat Mary al op erg jonge leeftijd aan het werk moest, onder meer als telefoniste in een hotel. Op haar twintigste trouwde ze en werd ze stewardess voor Pan Am. Op haar 35ste verloor ze haar man, ook al door een hartaanval. Ze bleef achter met vijf kinderen.

Clark bleef dromen van een leven als schrijfster. Haar boek over het leven van George Washington was geen succes, maar met ‘Where are the children?’ was het in 1975 wel prijs. ‘A stranger is watching’ uit 1977 (vertaald als ‘Verbinding verbroken’) maakte haar miljonair.