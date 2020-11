Rudy Morren wint Knack Hercule Poirot Prijs

Morren debuteerde vorig jaar als misdaadauteur met 'Wild vlees'. Dit jaar volgde 'Sneeuwspoor', uitgegeven bij Horizon. In het boek wordt het leven van gynaecoloog Peter Vandervlught volledig overhoop gehaald. Zijn vrouw en dochter worden slachtoffer van een misdaad, en hij maakt zelf een fout tijdens een routineoperatie. 'Morren bevestigt met 'Sneeuwspoor' de grote verwachtingen na zijn debuut: dit is een auteur die volop durft te schrijven en je tot op de laatste bladzijde in de ban houdt', aldus de jury. 'Dankzij een uitgekiende structuur weeft Morren een aantal verhaallijnen mooi door elkaar zodat langzaam duidelijk wordt wat er allemaal speelt.'

Voor zijn overwinning krijgt Morren, die beter bekend is als acteur, een cheque van 5.000 euro en een Mont-Blancpen.

De publieksprijs gaat naar 'Uitgekookt' van Pat Craenbroek, de Fred Braeckman-award voor het beste debuut is voor 'Conscience' van Marc Cloostermans.