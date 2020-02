Saskia De Coster en Elvis Peeters maken kans op Libris Literatuurpijs

Saskia De Coster is genomineerd voor 'Nachtouders'. Daarin beschrijft ze het verblijf van een koppel en hun zoontje op een Canadees hippie-eiland. Daar groeide de biologische vader van de zoon op. 'Nachtouders' is een boek over de valkuilen van het ouderschap. De Coster heeft zelf een zoontje met een vrouw. Haar eigen twijfels bij het moederschap vormden de aanleiding.