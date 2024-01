Hij was zo onbekend dat tot vandaag veel mensen zijn naam fout schrijven. Het is Vantoortelboom, in één woord. Voornaam: Jan. Hij is schrijver, een Vlaming die in Nederland woont. En in 2023 kreeg hij voor zijn boek ‘Mauk’ de Boekenbon Literatuurprijs. 'Je ziet me niet, ik zit hier liever van het leven te genieten.'