Spaanse schrijver Carlos Ruiz Zafón overleden...

De Spaanse schrijver Carlos Ruiz Zafón is vrijdag overleden op 55-jarige leeftijd. De Catalaan brak begin jaren 2000 door met 'De schaduw van de wind'.

De Spaanse auteur Carlos Ruiz Zafón is vrijdag in zijn woonplaats Los Angeles overleden. Dat heeft zijn uitgever Planeta bekendgemaakt. 'Vandaag is een heel trieste dag voor iedereen bij Planeta die Carlos Ruiz Zafón kende, met hem de afgelopen 20 jaar heeft samengewerkt en met hem een vriendschap heeft gesloten die veel verder gaat dan professioneel.'

De 55-jarige Catalaan was een van de meest succesvolle Spaanse schrijvers van de afgelopen jaren. Hij brak in 2001 door met 'La sombra del viento', in 2004 naar het Nederlands vertaald als 'De schaduw van de wind'. Wereldwijd gingen meer dan 15 miljoen exemplaren over de toonbank en het boek won talrijke internationale prijzen.

Vierluik

'De schaduw van de wind' was het eerste boek in het vierluik 'Het Kerkhof der Vergeten Boeken'. De boekenserie speelt zich af in Barcelona, in verschillende perioden in de twintigste eeuw. Het Kerkhof der Vergeten Boeken is een mystieke labyrinthachtige bibliotheek die vreemde boeken herbergt.

Door zijn boeken zal Carlos Ruiz Zafón onder ons voortleven. Uitgeverij Planeta

'El juego del ángel' (Het spel van de engel), de prequel op 'De schaduw van de wind', verscheen op 28 mei 2009. In 2011 kwam 'El prisionero del cielo' (De gevangene van de hemel) uit, de derde roman die zich afspeelt in de wereld van 'De schaduw van de wind'. Het vierde deel, 'El laberinto de los espíritus' (Het labyrint der geesten), werd gepubliceerd begin 2017.

Het werk van Zafón is in meer dan 40 landen en meer dan 30 talen verschenen. De Barcelonees schreef ook een reeks jeugdboeken, die eveneens prijzen wonnen. De auteur, die ook werkte als scriptschrijver, werd in 2018 ziek. Hij vocht twee jaar lang tegen darmkanker.