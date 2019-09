Stefan Hertmans krijgt Constantijn Huygensprijs

De Constantijn Huygens-prijs is een van de literaire prijzen die de Jan Campert-Stichting jaarlijks uitreikt. De winnaar krijgt 12.000 euro.

Nadat de schrijver, dichter en essayist jarenlang vooral voer was voor fijnproevers, kwam in 2013 de grote doorbraak bij het bredere publiek met zijn biografische ‘Oorlog en terpentijn’. Het boek werd intussen meer dan 250.000 keer verkocht en meermaals vertaald. Hertmans ontving er de AKO Literatuurprijs voor en het werd genomineerd voor de International Booker Prize. Sindsdien staat Hertmans’ ster hoog aan het literaire firmament.

Maar Hertmans krijgt de Constantijn Huygensprijs voor het volledige oeuvre dat het hele literaire arsenaal, van proza tot poëzie, theater en essays, bestrijkt. ‘In elk van die genres heeft hij boeken laten verschijnen die tot de hoogtepunten van de hedendaagse literatuur gerekend kunnen worden. Ook is hij in binnen- én buitenland een gewaardeerde stem in het publieke debat’, stelt de jury.