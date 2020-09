Tekenaar 'Amoras' wint Bronzen Adhemar

Charel Cambré krijgt dit jaar de Bronzen Adhemar. De winnaar van de belangrijkste Vlaamse stripprijs is bij het grote publiek vooral bekend als tekenaar van de 'Suske & Wiske'-spin-off 'Amoras'.

'Vraag Charel Cambré het waanzinnigste dat in je hoofd opkomt om te tekenen en hij tekent het, schijnbaar moeiteloos', klinkt het in het juryrapport. 'Cambré is een grafische alleskunner en heeft ook een stijl die goed verkoopt. Hij kan enorm snel tekenen en met amper een paar lijnen een heel goede typering neerzetten. Als hij plaatsneemt achter zijn tekentafel, verschijnen de prachtigste dingen op het tekenpapier. Zijn tekenstijl spreekt heel veel mensen aan.'