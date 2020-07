Tien boeken voor uw reiskoffer

Welk leesvoer waarin wij de voorbije maanden verdwenen, moet u deze zomer bij zich hebben op vakantie of tijdens uw staycation?

Fleishman zit in de problemen

Taffy Brodesser-Akner

Amusant debuut van deze journaliste van The New York Times over een dokter die na de echtscheiding van zijn ambitieuze vrouw verkeerdelijk denkt dat al zijn problemen van de baan zijn. Toby woont alleen in een flat in Manhattan op wandelafstand van zijn ex Rachel en hun twee kinderen. Rachel heeft in het theaterdistrict Broadway een goed draaiend managementbedrijf, en behandelt haar kinderen als haar werknemers.

Schermvullende weergave New York vormt het decor voor het relatiegezeur van Toby Fleishman. ©Getty Images

De invloed van Philip Roth is onmiskenbaar aanwezig in deze midlifecrisiskomedie. Brodesser-Akner nam zijn gave over om grappig over andere Joden te schrijven. Ook Woody Allen is nooit ver weg. De personages, stuk voor stuk succesvolle en keurige New Yorkse middenklassers met een hoek af, konden zo uit zijn films zijn weggelopen.

Prometheus, 400 blz., 22,50 euro

Cliënt E. Busken

Jeroen Brouwers

De bejaarde meneer Busken uit de - nog altijd maar - twaalfde roman van Jeroen Brouwers (1940) is na een val terechtgekomen in een verzorgingstehuis voor dementerenden. Uit protest tegen zijn opsluiting simuleert hij dat hij doof en stom is. Maar zijn gedachten ratelen 264 pagina’s door, warrig en ondoorgrondelijk. ‘Cliënt E. Busken’ is een ontluisterend, adembenemend en verwoestend boek over ouderdom, het verlies van onafhankelijkheid, een haperend geheugen en geestelijke achteruitgang.

Schermvullende weergave Jeroen Brouwers. ©Siska Vandecasteele

‘Ik heb naar ik meen een nieuw genre uitgevonden op mijn tachtigste. Toch mooi als afscheid, als later blijkt dat dit mijn laatste boek was’, vertelde Brouwers in een interview met deze krant.

Atlas Contact, 264 blz., 21,99 euro.

Tekens van leven

Frederik Willem Daem

Zwierig neergeschreven liefdesbrief aan de kwijnende volkskroeg. Het hoofdpersonage Andreas zit iedere dag in hetzelfde café omdat hij op de vlucht is voor zichzelf. Hij voelt zich schuldig over de breuk met zijn vriendin en is op zoek naar een narratief dat zijn schuldgevoel draaglijk moet maken. Het is iets gemakkelijker zijn mislukking van zich af te schuiven tegenover ‘een laveloze familie eenzaten’ dan thuis zwijgend en nuchter de confrontatie met zichzelf aan te gaan. ‘Onze eigen verhalen herschrijven om te kunnen leven met ons schuldbesef: is dat niet wat we voortdurend doen om onze fouten en mislukkingen te vergoelijken?’, poneerde de Brusselaar in een interview met De Tijd.

Schermvullende weergave Frederik Willem Daem. ©Tim Dirven

Het café is daarvoor de uitgelezen plek. ‘Aan de toog wordt een verhaal aangedikt of afgezwakt bij elke vertelling, tot na verloop van tijd geen onderscheid meer te maken is tussen feit en fictie.’

De Bezige Bij, 331 pagina’s, 23,99 euro

Kindertijd

Tove Ditlevsen

Tove Ditlevsen (1917-1976) was een buitenbeentje in de Deense literatuur. Ze was een huisvrouw, kwam uit de arbeidersklasse en hield er een turbulente levensstijl op na. De Nederlandse uitgever Das Mag bracht vorige maand haar roman ‘Kindertijd’ uit, het eerste deel uit een trilogie over een doodgewoon leven in Kopenhagen. Vrolijk gaat het er niet aan toe in het Vesterbro van de jaren 20. Er heerst grote werkloosheid, de mannen verliezen zich in dronkenschap en de vrouwen verbitteren aan de haard. De poëzie van Ditlevsen is een instinctieve reflex om in het reine te komen met een grimmige werkelijkheid. De taal die in haar begint te leven, verzet zich in alle hevigheid tegen de duisternis. Zelfs de meest alledaagse woorden glinsteren en dragen onverwachte betekenissen. Eenvoudig en zangerig als een kinderliedje, maar onderhuids broeiend en opgejaagd door een rusteloze melancholie.

Das Mag, 143 blz., 19,99 euro

De vreemdelinge

Claudia Durastanti

De Italiaanse Claudia Durastanti (36) werd geboren in New York, groeide op in een Zuid-Italiaans dorpje en woont tegenwoordig weer in New York. Ze schreef ‘De vreemdelinge’ over haar dove ouders, een disfunctioneel koppel dat leefde van de bijstand. De autobiografische roman staat bol van de scherpe observaties over hoe het voelt om te leven met een verknipt familiaal verleden. ‘Als we doodgaan, schrijven ze op onze grafsteen misschien de naam van wie we hebben liefgehad, het beroep dat we hebben uitgeoefend, een zin uit een boek dat we vaak hebben gelezen. Wat er niet op ons graf geschreven staat, is de afstand van thuis.’

Schermvullende weergave Claudia Durastanti schreef een adembenemend boek over armoede, afstand en taal. ©Â© Claudia Durastanti

Het is evenwel geen vereffening. Er zijn frustratie en woede, maar ook zelfkritiek en mededogen. Dat laatste in het bijzonder tegenover haar moeder, de vreemdelinge in dit indrukwekkende verhaal over armoede, afstand en taal.

De Bezige Bij, 285 blz., 21,99 euro

De spiegel en het licht

Hilary Mantel

De Britse schrijfster Hilary Mantel werkte acht jaar aan het laatste boek van haar trilogie over de beruchte Engelse staatsman Thomas Cromwell. De 1.234 pagina’s van ‘De spiegel en het licht’ vragen ook van de lezer een inspanning. Maar wie doorbijt, wordt meer dan beloond. Met prachtige, lange zinnen, het aanstrepen waard. Mantel lezen is als luisteren naar een jazztrompettist die begint aan een complexe frase en die feilloos afmaakt, net op het moment dat je denkt ‘dit gaat niet lukken’. Ze levert verbaal vuurwerk, met gevatte dialogen en droge humor die hardop doet lachen.

Schermvullende weergave Hilary Mantel schildert met 'De spiegel en het licht' een psychologisch porret van de macht. ©Guardian / eyevine

Historici zijn doorgaans niet mals voor Cromwell, die wordt afgeschilderd als een nietsontziende machiavellist. Mantel weerstaat de verleiding de man te herleiden tot zijn ambities. Ze schrijft over meer dan de geschiedenis van Engeland. Ze schildert een psychologisch portret van de macht: het geroddel, het geplot en het eeuwige gevecht om de perceptie.

Meridiaan, 1.234 blz., 39,99 euro

De onbevlekte

Erwin Mortier

Erwin Mortier debuteerde in 1999 met ‘Marcel’, een roman over de geschiedenis van een familie in een Vlaams plattelandsdorpje. In het middelpunt stond het kleine jongetje Marcel, tegelijk draaide het verhaal om zijn grootoom die enkele decennia eerder aan het Duitse oostfront was gesneuveld. In ‘De onbevlekte’ is Marcel een volwassen man geworden die met zijn grootmoeder terugkijkt naar een bezwaard familieverleden.

Schermvullende weergave Erwin Mortier: 'Je moet als schrijver verstandig beleggen in je emoties.' ©Diego Franssens

‘Zelf noem ik het geen vervolg’, vertelde de schrijver in een interview met deze krant. ‘Het is meer een verdieping. Een apart te lezen boek, wel met echo’s van mijn debuut. Dit had ik niet onmiddellijk na ‘Marcel’ kunnen schrijven. Je evolueert en je voedt je schrijverschap. Je moet als schrijver verstandig beleggen in je emoties.’

De Bezige Bij, 142 blz., 20,99 euro

Het verdwijnen

Shaun Prescott

De Australische debutant Shaun Prescott schreef met ‘Het verdwijnen’ een melancholisch, mysterieus, grappig en tegelijk duister boek over het einde van de wereld zoals we die kennen. Een naamloze schrijver arriveert in een naamloos stadje in het zuidoosten van Australië. Hij wil er een boek schrijven over ‘de verdwijnende plaatsjes in de centraal-westelijke regio van New South Wales’. Die dorpen en steden verdwijnen niet omdat ze in economisch verval raken, de bewoners er wegtrekken of de gebouwen ontmanteld worden, maar omdat ze simpelweg ophouden te bestaan.

Schermvullende weergave ©Getty Images

‘Het verdwijnen’ mediteert over bloei en verval, bestaan en niet-bestaan, afkomst en onthechting, vervreemding en het verlangen ergens thuis te horen. Prescott laat zijn personages vruchteloos zoeken naar betekenis waar die niet meer lijkt te bestaan.

Koppernik, 256 blz., 21,50 euro

De kolibrie

Sandro Veronesi

Een Romeinse oogarts staat centraal in het twaalfde in het Nederlands vertaalde boek van Sandro Veronesi (61). Marco Carrera werd geboren met een groeistoornis. Zijn moeder noemde hem liefkozend ‘mijn kolibrie’. Na een hormonale behandeling verdween de groeistoornis, maar zijn bijnaam raakte hij nooit meer kwijt. ‘De kolibrie’ is een schitterend boek vol ellende. Marco heeft een treurig leven, maar Veronesi weet het verhaal zo te vertellen dat het niet zwaar aanvoelt om te lezen. De Italiaan zet altijd sterk in op thema’s als het toeval, het onverklaarbare en het kwaad. Minutieus ontleedt hij moeizame relaties tussen mannen en vrouwen of in een familie.

Schermvullende weergave Sandro Veronesi: 'Een roman is een mirakel.' ©Diego Franssens

Opvallend veel van zijn verhalen focussen op vaders en hun grote invloed op het leven van hun kinderen (zie natuurlijk zijn bekendste roman ‘Kalme chaos’). Bij Marco Carrera is de vader ook prominent aanwezig. Veronesi springt voortdurend heen en weer in de tijd, en zelfs in de toekomst. Toch leest het boek nooit als een stuiterbal. Grote klasse.

Prometheus, 336 blz., 22,99 euro

Maria Stuart

Stefan Zweig

De Schotse koningin Maria Stuart (1542-1587) werd genadeloos de dood ingejaagd door haar nicht Elizabeth I, de koningin van Engeland. De Oostenrijker Stefan Zweig schreef er in 1938 een pakkende biografie over. Ze verscheen dit voorjaar in een nieuwe herziene Nederlandse versie.

Schermvullende weergave Schrijver Stefan Zweig (links) in 1936 met collega Joseph Roth. ©Getty Images

De katholieke Maria Stuart en de protestantse Elizabeth I waren absolute vorsten en gedroegen zich ook zo. De eerste aasde op de Engelse troon, maar de tweede zette haar concurrente beetje bij beetje en geraffineerd buitenspel. Het boek leest als een pageturner. De kracht van Zweig schuilt in de combinatie van de uittekening van de grote historische lijnen en het detail van de psyches van de hoofdrolspelers. Een

beetje ‘opa vertelt’, maar op zo’n manier dat de kleinkinderen geboeid blijven luisteren.

IJzer, 415 blz., 29,50 euro