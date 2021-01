Verlangen naar de rivier in bezwerende zinnen

In 'Langs de rivier' neemt de Duitse schrijfster Esther Kinsky u mee op wandel naar de waterkant. Een prachtige 'slow read' waarin werkelijkheid en verbeelding heimelijk door elkaar vloeien.

Esther Kinsky was zich van geen kwaad bewust toen ze 'Langs de rivier' ('Am Flush' in het Duits en nu pas vertaald) in 2014 publiceerde, maar ongewild is dit boek onze tijden op het lijf geschreven. Summier samengevat: het leven van een vrouw wordt een jaar lang 'on hold' gezet met als enige tijdverdrijf haar dagelijkse wandeling. Het is misschien een beetje gratuit om het reilen en zeilen van je eigen tijd op een boek te projecteren, maar toch: het klinkt meer dan herkenbaar, niet?

Laat dat echter geen reden zijn om het boek met een vermoeid gebaar van tafel te vegen, want deze roman is als een schatkist die openklapt. Wie tijdens het lezen graag al eens een mooie frase of een knappe gedachte onderlijnt, zal met 'Langs de rivier' niet weten waar op te houden. Kinsky schrijft zinnen die je in een kadertje aan de muur wil hangen. Het is proza voor trage genieters, voor lezers die graag de tijd nemen om te savoureren en te herlezen.

Bezwerend

De openingspassage is meteen al een staaltje bezwerende vertelkunst. In de turquoise avondschemering ziet de verteller aan de rand van het park een man verschijnen. Het is de 'koning' die iedere avond met geluidloze passen uit de schaduwen treedt en in het midden van het grasveld zijn opwachting maakt.

Wie is Esther Kinsky? Esther Kinsky werd in 1956 geboren in Engelskirchen. Ze is slavist, dichter, essayist, romancier en literair vertaler uit het Pools, Russisch en Engels. Voor haar vertalingen ontving ze in 2009 de Paul Célan-Prijs. In het Nederlands verschenen eerder van haar de dichtbundel 'Op de koude helling' en de roman 'Kreupelhout'. Voor die laatste roman kreeg ze in 2018 de Preis der Leipziger Buchmesse, een van de grootste literaire prijzen in Duitsland.

'De koning stak zijn handen uit en de raven verzamelden zich om hem heen. Sommige gingen klapwiekend op zijn armen, schouders en handen zitten, stegen weer op, vlogen een eindje weg, kwamen terug. Misschien wilde of moest elke vogel hem even aanraken. Zo, met al die vogels om zich heen, begon hij lichte op en neer gaande en cirkelende bewegingen te maken met zijn uitgestrekte armen, alsof die een herinnering aan vleugels bewaarden.'

De koning is de eerste in een lange stoet van bizarre, ondoorgrondelijke figuren. Volwaardige personages zijn het niet, eerder passanten die oprijzen in het blikveld van de verteller en daar even snel weer uit verdwijnen. Aan het woord is een vrouw die net in een nieuw appartement in Oost-Londen is ingetrokken om daar haar leven 'een poosje te parkeren'. Kinsky is niet bepaald scheutig met informatie. Wie de vrouw is en waar ze vandaan komt, hoe oud ze is en wat ze doet, het blijft allemaal onbesproken.

We weten dat ze haar koffers niet aanraakt en dat het appartement vol onuitgepakte dozen staat. We weten dat ze zich van een vorig leven heeft losgescheurd en er is sprake van 'een afscheid in slow motion, dat al in litteken was veranderd voor het voorbij was, elke seconde zo lang als een dag, elke beweging als in bevroren sneeuw alleen knersend en onbeschrijfelijk stroef uit te voeren'.

Kinsky slaagt er moeiteloos in de meest delicate stemmingen tot leven te roepen, sferen die je herkent en waarvan je niet wist dat ze in woorden gevat konden worden.

Het nieuwe appartement is een tussenhalte, een laatste stop voor ze de stad definitief zal verlaten. Ze heeft zichzelf een jaar vrijaf gegeven en vult de dagen met wandelen langs de River Lea, een kleine rivier die de grens markeert tussen de stad en het achterland. Iedere dag keert ze terug naar de lege polders waar verwaarloosde fabrieksterreinen, woonwijken in aanbouw en verwilderde natuur aan elkaar raken en in elkaar overlopen.

'Zwanen en kraaien zwaaiden daar de scepter over een verzameling ondoorgrondelijke, ontoegankelijke gebouwen en oude troep die deed denken aan afgedankt meubilair: bruggen die geen bruggen waren, trappen die nergens heen leidden, plompe, raamloze bouwsels, schuttingen tussen hoog opgeschoten onkruid, in takken en struiken verstrikt afval dat aan was komen waaien uit de stad.'

Schermvullende weergave Esther Kinsky schrijft zinnen die je in een kadertje aan de muur zou willen hangen.. ©BELGA

Het is in dat wilde, onbestemde land dat ze haar gedachten de vrije loop kan laten. Er komen herinneringen aanwaaien aan haar jeugd op de oevers van de Rijn, herinneringen aan andere rivieren in Canada, Hongarije, Israël, Polen en Kroatië. Plekken waar ze delen van haar leven heeft doorgebracht en waar ze af en toe voorzichtig in gedachten naar terugkeert.

Ze voelt een diepgewortelde aantrekking tot waterlopen. Waarom weet ze niet goed, misschien alleen maar omwille van de twee kleuren blauw boven een rivier, 'het blauw aan de ene en het blauw aan de andere kant, dat op elke oever de gedachte oproept dat ons hart op de verkeerde plaats is'.

Ze is een eeuwige migrant die met haar positie van buitenstaander is vergroeid. Haar blik is die van de vreemdeling die opmerkt wat anderen al lang niet meer zien. Het banale wordt plots iets dat de aandacht trekt, het vreemde iets om bij thuis te komen. Ze woont in een wijk van nieuwkomers, arbeiders en orthodoxe Joden, en dat is de ideale biotoop voor haar rusteloze observaties en stille verwondering.

Kleine wonderen

Mijmeringen, herinneringen en fantasie worden laag na laag over elkaar heen gedrapeerd, tot er niet langer een onderscheid is. Er sluipt iets surreëels in de vertelling, de contouren van de werkelijkheid vervagen. Haar zwerftochten leiden de vrouw naar een wereld die vertrouwd en toch vreemd is. Een wereld die heel erg op de onze lijkt, maar die in een nieuw licht wordt gezet waardoor er overal kleine wonderen en verrukkingen oplichten.

Er ademt een melancholie van de pagina's die zich zacht en gestaag openvouwt. Kinsky slaagt er moeiteloos in de meest delicate stemmingen tot leven te roepen, sferen die je herkent en waarvan je niet wist dat ze in woorden gevat konden worden. Ze creëert beelden die je zou willen absorberen en componeert zinnen waar je lange tijd in rond wil blijven zwerven.