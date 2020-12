Waanzin na de eenstemmigheid

Schrijfster Lize Spit legt de lat hoog in haar ‘moeilijke tweede’ over een harmonieuze liefdesrelatie die omkantelt in manie. Ze raakt er met veel souplesse over.

Vier jaar geleden rolde het debuut ‘Het smelt’ als een sneeuwbal de Vlaamse en Nederlandse letteren binnen. Bij het uitkomen werd het boek van Lize Spit, over een jonge vrouw die met een ijsblok in de koffer van haar wagen naar haar geboortedorp terugkeert om af te rekenen met een problematisch verleden, bedolven onder de lovende recensies. Ook aan de kassa ging het hard. Van de roman werden 210.000 exemplaren verkocht; van de Franse en Duitse vertaling – twee van de vijftien vertalingen – nog eens 20.000 en 30.000 stuks. De Engelse vertaling is onderweg, horen we bij haar uitgeverij.

‘Succes is een zegen, maar het is niet de eenvoudigste zegen die de goden in huis hebben’, zei haar Nederlandse vriend begin deze week op de radio. Rob van Essen, zelf een voortreffelijk schrijver, zag aan de keukentafel, waar tijdens de lockdowns hun laptops stonden, hoe zwaar het zijn vriendin soms viel om aan haar ‘moeilijke tweede’ te werken. Dat verkondigde de schrijfster de voorbije jaren zelf ook vaak in interviews - hoe ‘Het smelt’ haar opzadelde met een knoert van een writer's block en het succes haar onzekerheid en slaapproblemen versterkte.

Haar aanhoudende stress over de onverwachte bijval voor haar debuut is de belangrijkste reden waarom ‘Ik ben er niet’ nu pas af is. Behalve het hoge verwachtingspatroon speelden Spits perfectionisme en teugelloze ambitie als schrijfster op. Dat eerste lees je af uit elke paragraaf die langskomt. Je ziet haar aan haar laptop schaven en schrappen tot elk woord en leesteken op de juiste plaats staan. Haar ongebreidelde aspiraties zijn te merken aan het volume: met 570 bladzijden is dit boek er zowat 100 dikker dan haar eerste roman. Maar je glijdt er doorheen als een warm mes door boter.

Daverende man

Het is bij sommige schrijvers verleidelijk op zoek te gaan naar overeenkomsten tussen hun levenswandel en die van hun personages. In het geval van Leo, de hoofdfiguur van ‘Ik ben er niet’, vallen alvast enkele dingen op. Net als Spit woont ze in Brussel, als we het goed hebben zelfs in dezelfde wijk. De schrijfster studeerde scenarioschrijven aan de filmschool en werkte voor ze zich voltijds op het schrijven wierp in een zwangerschapswinkel, net als Leo. En dan is er ook het dodelijk fietsongeval uit het boek. Spit was zelf ooit betrokken bij een zwaar verkeersongeval met haar fiets.

Het hoofdthema van dit boek is omgaan met psychische kwetsbaarheid. Het is iets waarin ze zich als mens herkent en dat ook in ‘Het smelt’, zij het minder uitgesproken, aan bod kwam. Leo lijkt alles op orde te hebben in haar leven. Oké, haar schrijverscarrière moet nog van de grond komen. Maar ze is happy in de warme, harmonieuze relatie met haar vriend Simon. Ze zijn elkaars creatieve zielen en voelen zich met het overlijden van een dierbare in hun familie verbonden door een vergelijkbaar jeugdtrauma.

Simon werkt als grafisch tekenaar voor een succesvol creatief bureau. Op een nacht komt hij thuis van een avondje stappen met collega’s. Hij ziet er onherkenbaar uit en gedraagt zich ook anders. De ‘Simon met wie ik dit huis verbouwd had, die in de winter aan mijn kant van het bed plaatsnam terwijl ik mijn tanden stond te poetsen, om de lakens voor me op te warmen’ is niet langer. Hij is een ‘daverende man’ geworden die ‘midden in de nacht thuiskwam en alles wat zijn vriendin leuk aan hem vond besloot te veranderen’.

Met zijn persoonsverandering gaat zijn hele leven op de schop. Simon verandert van werk, krijgt de ene manische bui na de andere en ontwikkelt een grotesk dédain voor de mensen rond hem. Leo wil graag schrijfster worden - daar is Spit precies weer –, maar dat zijn dramaqueens, ‘die maken de dingen graag erger dan ze zijn, zodat ze iets kunnen voelen, zodat ze daar makkelijker over kunnen schrijven'.

Spit kijkt diep onder de hersenpan van zowel de zieke als degenen wier levens hij verziekt.

Behalve Simon en Leo is er een ander koppel, Lotte en Coen. Met hun drieën ondergaan ze de dwingelandij van Simon. Spit wilde een boek schrijven over hoe het is om te leven met mensen die worstelen met psychische ziektes. Dat lukt wonderbaarlijk goed. Ze kijkt diep onder de hersenpan van zowel de zieke als degenen wier levens hij verziekt. Van partners die samenleven met mensen met een psychische stoornis lees je weleens dat ze verteerd worden door schuldgevoelens. Waarom hadden ze het niet zien aankomen? Moesten ze hun partner of vriend zo nodig laten opnemen? Als tegenreactie kunnen ze zich erg coulant opstellen. Ze cijferen zich weg. Dat doet Leo ook, waardoor ze zichzelf niet meer is. Ze neemt niet alleen afscheid van de vriend die Simon ooit was, maar ook van haar vroegere ik. Ze vereenzaamt, terwijl Simon het probleem niet ziet: ‘Ik ben meer dan ooit mezelf, en daar kan Leo niet tegen, zij is het gewend om een blindengeleidehond te zijn.’

Spit schrijft met een grondig psychologisch inzicht over hoe mensen elkaar soms heel subtiel de duvel kunnen aandoen. Toch is dit geen klassieke psychologische roman. Het onverwerkt familiaal verleden van Simon en Leo, bijvoorbeeld, wordt niet tot op het bot uitgedolven. ‘Ik ben er niet’ is een literair boek dat met een sociaal-realistische schriftuur en wars van dramatiek naar een meeslepend plot toewerkt. Het perfect opgebouwde verhaal wordt met grote discipline uitgewerkt en zorgvuldig gedoseerd ontrafeld. Opnieuw worden drie verhaallijnen door elkaar gevlochten, al spelen ze zich in een kortere periode af dan in ‘Het smelt’. Het boek begint met Leo die een telefoonoproep krijgt over dat haar vriend iets heel ergs van plan is. Pas op de laatste bladzijden wordt het drama ontsluierd. Hoe gruwelijk en onmenselijk zijn daad ook is, je kan er begrip voor opbrengen. Precies dat neemt dit boek zo goed vast: dat we niet zwart-wit mogen kijken naar mensen die de neiging hebben om zwart-wit te leven.

Het boek toont dat we niet zwart-wit mogen kijken naar mensen die de neiging hebben om zwart-wit te leven.

Kroeg en koffie

Met ‘Het smelt’ had Lize Spit al bewezen dat ze meeslepend en met oog voor detail kon schrijven. Af en toe slopen er wel taalonvolmaaktheden in haar proza. Die zijn eruit. Haar taal is zuiverder en rijker geworden, haar vergelijkingen (‘Geluk was net als de zon zo ontworpen dat je er nooit recht in kon kijken’) voelen nergens onnatuurlijk aan. Wel een beetje geforceerd zijn de vele Hollandse woorden en uitdrukkingen. Brusselaars gaan niet naar de kroeg, laat staan dat ze een 'bakje koffie' drinken bij een barista. Een commerciële concessie tegenover haar uitgeverij? Een derde van de kopers van ‘Het smelt’ kwam uit Nederland.

Spits' grootste vrees was met een boek afkomen dat onderdoet voor ‘Het smelt’. Ze legde de lat hoog en raakt er met grote (taal)vaardigheid en souplesse overheen. Het was voor het eerst sinds lang dat we na het dichtslaan van een boek onmiddellijk het citaat herlazen waarmee de schrijver het leesavontuur in gang zette. Bij ‘Ik ben er niet’ is dat een songtekst van de Amerikaanse zanger Father John Misty: ‘What would it sound like if you were the songwriter/ and loving me was your unsung masterpiece/ would you undress me repeatedly in public/ to show how very noble and naked you can be.’

Leo is de songwriter, Simon de song.